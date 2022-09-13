5 thứ tuyệt đối nên TRÁNH mắc phải trong phong thủy nhà ở: cản tài vận, vợ chồng bất hòa

Nhà đẹp 13/09/2022 12:26

Đây được xem là điều kiêng kỵ trong phong thủy nhà ở bởi những nguồn khí tích cực của ngôi nhà có thể bị 'tiêu tan' hết.

Trước cửa nhà không nên để gương

Gương có thể sử dụng ở hầu hết các không gian. Đây cũng là vật dụng không thể thiếu trong mọi gia đình. Tuy nhiên, gương lại không nên treo ở trước cửa nhà.

Vì gương mang ý nghĩa phong thủy nên nếu không cẩn thận có thể đem đến nhiều xui xẻo và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn và các thành viên trong gia đình.

Gương soi treo trước cửa nhà không chỉ phản chiếu ngược lại nguồn vượng khí vào nhà mà còn khiến các thành viên trong gia đình luôn có cảm giác bất an, lo lắng.

Phòng bếp tránh sát với phòng ngủ, mặt sàn quá cao

Phòng bếp là nơi có nhiều khói bụi, dầu mỡ, mà phòng ngủ lại là nơi nghỉ ngơi của gia chủ. Nếu thiết kế không thỏa đáng thì khó tránh được tình trạng mùi trong phòng bếp bay vào phòng ngủ, khiến bầu không khí trong phòng ngủ không được trong sạch, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người trong phòng.

5 thứ tuyệt đối nên TRÁNH mắc phải trong phong thủy nhà ở: cản tài vận, vợ chồng bất hòa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu sàn phòng bếp quá cao (cao hơn phòng khách) thì không những sẽ gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ vì có một vị trí cao bất thường nổi lên, mà theo phong thủy nhà ở, nó còn gây bất hòa trong mối quan hệ vợ chồng.

Bởi phòng khách là nơi tiếp khách, đại diện cho vị thế của người đàn ông, còn phòng bếp đại diện cho người phụ nữ. Nếu phòng bếp cao hơn phòng khách, dễ khiến người ta hiểu rằng vị trí của người vợ lấn át người chồng.

Kê một bên giường quá sát với tường

Đây được coi là sai lầm phổ biến nhất trong cách bày trí phòng ngủ của rất nhiều người. Việc chiếc giường bị kê quá sát với tường nhà hoặc nằm trong một góc phòng sẽ phong tỏa mọi nguồn năng lượng thịnh vượng khi bạn đang say ngủ. Chúng ta ngủ hằng ngày là để thư giãn, tĩnh dưỡng và trẻ hóa, và việc kê sai giường sẽ khiến quá trình ấy thu giảm đáng kể. Vị trí giường ở góc nhà sẽ khiến chủ nhân khó thoát ra khỏi giường khi có những tình huống bất ngờ xảy ra. Thêm vào đó, một chiếc giường không thoáng cả hai bên sẽ là trở ngại lớn cho các cặp vợ chồng, dễ gây cho họ những mối bất hòa không đáng có.

5 thứ tuyệt đối nên TRÁNH mắc phải trong phong thủy nhà ở: cản tài vận, vợ chồng bất hòa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không thiết kế cửa đối diện với góc tường

Góc tường ở đây có thể là góc tường của nhà hàng xóm bên cạnh hoặc chính là góc tường của cửa cổng. Phong thủy cho rằng kiểu thiết kế như vậy sẽ đem lại cho gia đình bạn nhiều xui xẻo, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Bày trí những bức tranh không phù hợp

Nếu chủ nhân ngôi nhà là người yêu thích các bức tranh nghệ thuật liên quan đến chiến tranh, tôn giáo, đồ cổ kỳ lạ thì hãy treo chúng ở một gian phòng riêng. Bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các thành viên còn lại của gia đình và khách ghé thăm. Trong các gian phòng khách, phòng ngủ, phòng trẻ… bạn nên treo những bức tranh sinh động, màu sắc hài hòa, tươi tắn, đáng yêu để mang đến cảm giác chào đón, nồng hậu, vui vẻ cho mọi người.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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