5 cách tẩy trắng bồn cầu bị ố vàng, cặn bẩn lâu ngày tiết kiệm, hiệu quả, nhanh chóng

Nhà đẹp 13/08/2022 15:12

Với những nguyên liệu sẵn có, dễ tìm dưới đây các vết ố vàng của bồn cầu sẽ được dọn sạch nhanh chóng.

Tẩy vết bẩn bám ở bồn cầu bằng nước sôi

5 cách tẩy trắng bồn cầu bị ố vàng, cặn bẩn lâu ngày tiết kiệm, hiệu quả, nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy dội nước sôi vào bồn cầu rồi phun dung dịch tẩy bồn cầu vào khắp các vị trí cần tẩy rửa. Để dung dịch trong ít nhất 15 phút để phát huy tác dụng. Sau đó, lấy cọ và chà sạch các vết bẩn. Xả lại với nước là xong.

Bạn cũng có thể sử dụng viên tẩy để giả tình trạng ố vàng của bồn cầu. Hãy thả một viên tẩy vào két nước của bồn cầu. Mỗi lần xả nước, một lượng chất tẩy nhất định sẽ chảy ra và giúp ngăn chặn tình trạng đóng cặn bẩn đồng thời giúp khử khuẩn.

Khi vệ sinh bồn cầu, bạn nhớ mở nắp két nước và cọ rửa các khớp nối, phần đáy để loại bỏ cặn bẩn.

Sử dụng nước nóng cũng có thể làm giảm nguy cơ tắc nghẽn bồn cầu. Nhiệt độ của nước sẽ làm các chất thải bên trong dễ phân rã và bị đẩy xuống cống. Khi thấy có hiện tượng ùn tắc đường thoát nước, bạn có thể đun một nồi nước nóng lắn rồi dồi vào bồn cầu. Chờ khoảng 30 phút cho chất thải phân rã rồi xả nước là xong.

Tẩy sạch bồn cầu bằng nước ngọt có ga (coca)

Đổ một lon coca vào bồn cầu từ trên xuống theo hình xoáy ốc, ngâm ít nhất là 1 tiếng đồng hồ hoặc có thể ngâm cả đêm để có được kết quả tốt nhất. Dùng bàn chải cọ và chà xung quanh rồi xả sạch lại bằng nước.

Dùng giấm

5 cách tẩy trắng bồn cầu bị ố vàng, cặn bẩn lâu ngày tiết kiệm, hiệu quả, nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách sử dụng những nguyên liệu thông dụng trong chính căn bếp cũng có thể giúp bạn đánh bay các vết đen, ố vàng trong bồn cầu. Nguyên liệu đó chính là giấm trắng, giấm có tính axit nên sẽ bào mòn và tẩy trắng được các vết bẩn cứng đầu. Cách thực hiện khá đơn giản, bạn chỉ cần đổ trực tiếp giấm vào các mảng bám, chờ trong vòng 15-20 phút để axit axetic trong giấm có thể phá vỡ các liên kết và làm mềm các vệt đen, ố vàng đó. Cuối cùng bạn thực hiện cọ rửa nhẹ nhàng để các mảng bám tróc ra rồi xả lại với nước là hoàn thành.

Sử dụng bột hàn the

Đây là dạng bột màu trắng tan trong nước, được sử dụng rộng rãi trong các loại chất tẩy rửa, chất làm mềm nước. Với khả năng làm sạch của mình, bột hàn the cũng được sử dụng trong việc tẩy vết ố vàng trên bồn cầu vệ sinh. Bạn hãy rắc bột vào bồn cầu và để qua đêm, sau đó dùng bàn chải kỳ cọ và xả nước thật sạch.

Bột giặt

Bột giặt là một chất tẩy rửa cực mạnh với hương thơm ngào ngạt. Sử dụng bột giặt trong việc làm sạch bồn cầu bị đen, ố vàng không những giúp tẩy trắng hiệu quả mà còn mang lại hương thơm tươi mới cho nhà vệ sinh của bạn. Chỉ cần pha 1 muỗng bột giặt với chút nước, nhúng cọ vào hỗn hợp trên rồi thực hiện cọ rửa các mảng bám, bạn cũng có thể đổ trực tiếp nước bột giặt vào bồn cầu rồi dùng bàn chải chà nhẹ nhàng, những vết bẩn sẽ nhanh chóng biến mất.

5 cách tẩy trắng bồn cầu bị ố vàng, cặn bẩn lâu ngày tiết kiệm, hiệu quả, nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

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