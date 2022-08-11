Hạn chế 4 hướng cửa đặt trong nhà để giúp sức khoẻ, thể chất gia chủ tốt hơn

Nhà đẹp 11/08/2022 23:17

Vị trị thiết kế cửa ra vào cũng sẽ ảnh hưởng đến thể trạng và sinh khí trong gia đình.

Mở cửa thấy gương soi

Hạn chế 4 hướng cửa đặt trong nhà để giúp sức khoẻ, thể chất gia chủ tốt hơn - Ảnh 1

Gương soi được treo ở cửa chính rất dễ gây phạm phải kiêng kỵ cửa chính trong phong thủy của cả gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Gương soi được treo ở cửa chính rất dễ gây phạm phải kiêng kỵ cửa chính trong phong thủy của cả gia đình. Đây là một trong những vị trí không nên đặt gương. Gương có chức năng phản xạ, sẽ khiến tiền tài vào cửa bị dội ngược trở ra. Bởi vậy, nếu nhà bạn đang, hãy tháo bỏ ngay hoặc lúc không sử dụng đến có thể dùng tấm vải phủ lên để che lại.

Mở ra thấy có quá nhiều vật cản

Quá nhiều chướng ngại ở cửa phòng ngủ sẽ gây bất lợi cho sức khỏe của nam nữ mệnh chủ. Bên cạnh đó, đặt gương đối diện với cửa ra vào phòng ngủ cũng không phù hợp vì gương sẽ phản xạ lại toàn bộ khí tốt, không mang đến may mắn cho gia chủ.

Cửa đối diện với cầu thang, cột nhà

Hạn chế 4 hướng cửa đặt trong nhà để giúp sức khoẻ, thể chất gia chủ tốt hơn - Ảnh 2

Nếu cửa đối diện với cột nhà thường gây trở ngại trong kinh doanh, trẻ con trong nhà dễ bị đau ốm. Ảnh minh họa: Internet

Nếu cửa đối diện với cột nhà thường gây trở ngại trong kinh doanh, trẻ con trong nhà dễ bị đau ốm. Còn khi cửa nhà đối diện với cầu thang tài lộc thường không may mắn, nhiều xui xẻo xảy ra không có lối thoát.

Do cột nhà và cầu thang không di chuyển được, vì vậy bạn hãy di chuyển hoặc thay đổi vị trí cánh cửa để tránh xui xẻo, đuổi tà khí, tránh rủi ro tai họa mang lại nhiều may mắn cho gia đình của bạn.

Mở cửa thấy nhà vệ sinh

Thiết kế phòng vệ sinh đối diện cửa ra vào cũng là một kiêng kỵ cửa chính trong phong thủy nhà ở. Nguyên nhân là bởi, phòng vệ sinh là nơi không được sạch sẽ nhất của cả căn nhà. Để cửa chính đối diện nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến vận khí của các thành viên, dễ bị tiểu nhân hãm hại và mắc các bệnh về dạ dày. Muốn hóa giải khí xấu này, có thể treo rèm trước cửa nhà vệ sinh để ngăn cách.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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