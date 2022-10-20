4 thói quen sống "vô tình" làm Thần tài cáu giận, vận thế lao đao, sức khỏe và tài chính đi xuống

Nhà đẹp 20/10/2022 13:51

Nhiều người cứ tưởng rằng những thói quen này rất là bình thường, tuy nhiên nó lại 'gián tiếp' khiến Thần tài quay lưng rời bỏ căn nhà của bạn.

Không dọn dẹp nhà cửa

Nhà bạn có nhiều góc tối, nhiều nơi ẩm ướt, nơi cất trữ đồ đạc bám đầy bụi bẩn, đồ đạc lộn xộn, không khí không được thông thoáng... sẽ làm bế tắc nguồn năng lượng. Những nơi tối tăm thường sẽ có năng lượng âm, mức rung động năng lượng thấp.

Tạo cho mình thói quen dọn dẹp, lên lịch dọn nhà trong tuần sẽ giúp bạn cải thiện sự bế tắc năng lượng, mang đến nguồn năng lượng tươi mới và luân chuyển khắp không gian.

Một vài tips giúp bạn lưu thông khí trong nhà và tăng năng lượng tích cực để thu hút tài bạch có thể áp dựng: Vào đầu ngày nên mở cửa sổ bật quạt thông khí, thắp nến thơm, cắm thêm hoa hay thêm chậu cây xanh trong nhà, treo tranh nghệ thuật...

Những thay đổi tuy nhỏ nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn cảm thấy tích cực, vui vẻ khi đặt chân về nhà sau một ngày làm việc bận rộn.

4 thói quen sống 'vô tình' làm Thần tài cáu giận, vận thế lao đao, sức khỏe và tài chính đi xuống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoe ảnh đồ ăn

Rất nhiều phụ nữ, thậm chí cả nam giới mắc phải thói quen này. Trước khi ăn bất cứ món gì họ đều chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội để khoe với bạn bè. Việc làm này tưởng như bình thường bởi nhiều người muốn chia sẻ niềm vui trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tuy nhiên, theo phong thủy điều này chẳng khác nào bạn chia phúc lộc của mình cho người khác. Nếu thường xuyên có hành động này, tài vận của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Mặc quần áo quá nhiều túi

Ngày xưa các cụ làm quần áo rất chú ý đến túi áo, túi quần. Thường thì trang phục xưa, túi được các cụ may kín đáo bên mặt trong, cũng không làm quá nhiều túi trên một bộ đồ. Nhưng thời gian thay đổi thời trang, càng ngày càng có nhiều bộ trang phục kì quái được cho ra đời. Điển hình của lỗi phong thủy trong trang phục ngày nay đó là có những bộ đồ với quá nhiều túi áo túi quần.

Thậm chí, có những bộ quần áo mà trên dưới đếm được đến cả chục cái túi. Có những bộ đồ mà túi xuất hiện cả ở vị trí dưới đầu gối, nhiều người còn dùng những túi đó để đựng tiền nữa. Song theo quan điểm phong thủy thì mặc đồ quá nhiều túi cũng giống như có nhiều lỗ hổng, tiền bạc dễ theo đó mà thất thoát thay vì tích tài tụ lộc.

Để nước rò rỉ

Nước là một trong những yếu tố liên quan đến tiền bạc. Nước còn đại diện cho sự uyển chuyển, nhẹ nhàng, có khả năng chuyển hóa được những bất hòa trong gia đình.

Nước lưu chuyển là phong thủy tốt nhưng để nước rò rỉ sẽ như một biểu tượng tài chính của bạn bị thất thoát nằm ngoài tầm kiểm soát. Bạn nên kiểm tra tất cả các vòi nước trong nhà, khắc phục sớm nếu thấy sự cố rò rỉ.

Bạn cũng có thể bố trí một đài phun nước hay bể cá cảnh trong vườn gần cửa ra vào cũng sẽ giúp kích thích tăng trưởng tài chính.

4 thói quen sống 'vô tình' làm Thần tài cáu giận, vận thế lao đao, sức khỏe và tài chính đi xuống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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