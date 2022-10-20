4 lưu ý về vị trí đặt KÉT SẮT cực kỳ quan trọng - muốn giữ tiền giữ bạc, thu hút nhiều tài vượng không được bỏ qua!

Két sắt làm từ kim loại, thuộc hành Kim. Theo đúng quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành, Thủy cần có Kim sinh, nhưng Kim nhiều thì Thủy bị đục, còn bản thân Hỏa đã luôn tương khắc với Kim rồi.

Cũng nên cân nhắc không để két sắt quá gần nhà tắm vì đây là nơi chứa nhiều uế khí. Để uế khí, đồ đạc linh tinh quá gần với kim khố cũng sẽ khiến tài vận của gia chủ giảm sút.

Vì lý do này mà chúng ta nên tránh để két sắt vào những vị trí quá vượng Thủy hoặc Hỏa như gần bể cả to, giữa phòng bếp hoặc ngay sát nhà vệ sinh. Những nơi phù hợp để “giấu” két sắt nên là phòng ngủ, thư phòng hoặc phòng làm việc.

Một vài người còn có ý tưởng độc đáo là cất két sắt vào nhà vệ sinh, nghĩ rằng đó là nơi không ai ngờ tới. Nhưng hành động “táo bạo” này sẽ chỉ đem lại kết quả tồi tệ vì toilet quá vượng hành Thủy, lại nồng nặc uế khí, hội tụ đủ hai yếu tố hãm tài, phá vận mạnh mẽ nhất trong phong thủy nhà ở.



Ảnh minh họa: Internet

Không đặt két sắt đối diện trực tiếp với cửa phòng

Thông thường két sắt sẽ được đặt ở vị trí chéo với góc của cửa chính – nơi vượng khí hay đón được nhiều năng lượng nhất trong phòng.

Dù không gian có chật trước mặt két cần phải rộng rãi, sáng sủa , gia chủ cũng không nên tận dụng bằng cách để đồ đạc phía trước mặt két sắt. Như thế sẽ cản trở tài tộc, tiền bạc của gia chủ, không đúng theo cách đặt két sắt theo phong thủy. Nếu như hướng mở đối diện với cửa sổ thì không nên mở cửa số đó, vì theo quen niệm dân gian, cửa sổ có gió lưu thông sẽ khiến cuốn đi mọi tiền tài trong nhà.

Không đặt két sắt đối diện hay gần gương

Chuyên gia phong thủy Song Hà cho biết, hiện nay nhiều gia đình đặt két sắt ngay dưới bàn trang điểm, đặt đối diện gương soi (gương trang điểm, gương tủ quần áo)…Trong phong thủy gương và két sắt không có mối liên hệ nào với nhau, không được chiếu vào nhau, không ở cạnh nhau, không chồng lên nhau.

“Trong phong thủy, két sắt là thu khí, còn gương là nơi phản ngược, đẩy ngược hình thể đó, tạo ra hình thể ảo. Gương soi vào thì hiển nhiên là hình ảnh giả của két sắt kia hiện lên, đó gọi là giả lộc và sẽ không tốt.

Điều đó chính là lý do làm giảm tài chính của gia chủ, có thể làm được 10 phần nhưng chỉ giữ giữ lại được rất ít, thậm chí là không có gì vì liên quan đến vấn đề giả khí trong phong thủy”, vị chuyên gia này nói.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh xa vòi nước, bồn cầu

Đối với các phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín, tuyệt đối không để két đối diện cửa phòng vệ sinh, không dựa lưng vào phía tường phía sau có ống nước, thoát sàn… Tất cả những điều đó đều rất xấu về mặt phong thủy, làm cho gia chủ tiêu tiền hoang phí, thoát tài.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.