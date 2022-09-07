4 loại cây phong thủy trồng ở NHÀ BẾP giúp mang đến may mắn, bình an cho gia chủ

Trong phong thủy, cây lan quân tử mang ý nghĩa đem lại may mắn và thuận lợi. Dáng vẻ của cây toát lên sự sang trọng, yêu kiều, hoa đẹp rực rỡ, lâu tàn, cây sức sống bền lâu, phát triển mạnh mẽ ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nên là biểu tượng của sự nỗ lực bền bỉ, không ngừng cố gắng để đạt được thành công.

Lan quân tử là loài cây tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, vững chắc, là biểu tượng của sự phú quý, thịnh vượng và trường tồn mãi mãi. Bày cây lan quân tử trong bếp sẽ giúp tăng tài vận, hút thêm lộc vượng về cho bạn.

Cây phát lộc mang lại sự ấm cúng, hài hòa cho không gian bếp. Nó cũng kích hoạt vận may, sự tăng trưởng tiền bạc cho gia chủ.

Một chậu cây phát lộc thường là tổ hợp của nhiều thân cành đơn lẻ hoặc các cành được đan lại với nhau. Số lượng thân cành trong một chấu có ý nghĩa khác nhau trong phong thủy. Gia chủ có thể chọn chậu cây phát lộc có 3, 5 hoặc 9 thân để cầu sức khỏe, sự sung túc về tiền bạc trong gia đình.

Loại cây này dễ sống, dễ phát triển nên gia chủ có thể đặt ở những nơi không có ánh sáng tự nhiên chiếu vào.

Ảnh minh họa: Internet

Cây lưỡi hổ

Là loại cây phong thủy trong bếp rất hợp cho những chị em nội trợ thuộc mệnh Thổ. Nó còn là 1 trong những cây kiểng để trong nhà bếp giúp thanh lọc không khí cực hiệu quả. Có khả năng lọc được các khí như formaldehyde. Nó cũng nằm trong danh sách cây khử mùi nhà vệ sinh hiệu quả được nhiều người khen nhất.

Cây xô thơm

Cây xô thơm là một vị thuốc Nam. Đây là loại cây mang đặc tính thảo dược có thể chữa được một số bệnh đau cổ họng, tiêu hóa kém... cây xô thơm được sử dụng trong ẩm thực vì có hương vị nồng ấm và có vị cay nhẹ, có pha chút đắng, với hương thơm hoang dại và man mát. Xét về phong thủy, thì loại cây này mang lại tài khí cho chủ nhà, đặt trong bếp giúp chiêu tài dụ lộc, tốt cho sức khỏe, công danh.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.