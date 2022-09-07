4 loại cây phong thủy trồng ở NHÀ BẾP giúp mang đến may mắn, bình an cho gia chủ

Nhà đẹp 07/09/2022 00:00

Những loại cây dưới đây mang nhiều ý nghĩa phong thủy, sẽ thật tuyệt nếu bạn đặt chúng ở bếp vì vừa lúc lọc không khí lại còn mang đến tài tài lộc.

Cây lan quân tử

Trong phong thủy, cây lan quân tử mang ý nghĩa đem lại may mắn và thuận lợi. Dáng vẻ của cây toát lên sự sang trọng, yêu kiều, hoa đẹp rực rỡ, lâu tàn, cây sức sống bền lâu, phát triển mạnh mẽ ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nên là biểu tượng của sự nỗ lực bền bỉ, không ngừng cố gắng để đạt được thành công.

Lan quân tử là loài cây tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, vững chắc, là biểu tượng của sự phú quý, thịnh vượng và trường tồn mãi mãi. Bày cây lan quân tử trong bếp sẽ giúp tăng tài vận, hút thêm lộc vượng về cho bạn.

Cây phát lộc

Cây phát lộc mang lại sự ấm cúng, hài hòa cho không gian bếp. Nó cũng kích hoạt vận may, sự tăng trưởng tiền bạc cho gia chủ.

Một chậu cây phát lộc thường là tổ hợp của nhiều thân cành đơn lẻ hoặc các cành được đan lại với nhau. Số lượng thân cành trong một chấu có ý nghĩa khác nhau trong phong thủy. Gia chủ có thể chọn chậu cây phát lộc có 3, 5 hoặc 9 thân để cầu sức khỏe, sự sung túc về tiền bạc trong gia đình.

Loại cây này dễ sống, dễ phát triển nên gia chủ có thể đặt ở những nơi không có ánh sáng tự nhiên chiếu vào.

4 loại cây phong thủy trồng ở NHÀ BẾP giúp mang đến may mắn, bình an cho gia chủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cây lưỡi hổ

 

Là loại cây phong thủy trong bếp rất hợp cho những chị em nội trợ thuộc mệnh Thổ. Nó còn là 1 trong những cây kiểng để trong nhà bếp giúp thanh lọc không khí cực hiệu quả. Có khả năng lọc được các khí như formaldehyde. Nó cũng nằm trong danh sách cây khử mùi nhà vệ sinh hiệu quả được nhiều người khen nhất.

 

Cây xô thơm

Cây xô thơm là một vị thuốc Nam. Đây là loại cây mang đặc tính thảo dược có thể chữa được một số bệnh đau cổ họng, tiêu hóa kém... cây xô thơm được sử dụng trong ẩm thực vì có hương vị nồng ấm và có vị cay nhẹ, có pha chút đắng, với hương thơm hoang dại và man mát. Xét về phong thủy, thì loại cây này mang lại tài khí cho chủ nhà, đặt trong bếp giúp chiêu tài dụ lộc, tốt cho sức khỏe, công danh.

4 loại cây phong thủy trồng ở NHÀ BẾP giúp mang đến may mắn, bình an cho gia chủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 kiểu nhà có phong thủy "đại cát" níu chân Thần Tài, mang đến tài lộc cho gia chủ

3 kiểu nhà có phong thủy "đại cát" níu chân Thần Tài, mang đến tài lộc cho gia chủ

Một ngôi nhà "đại cát' sẽ mang đến vận may, tài lộc cho gia chủ. Vậy ngôi nhà có đặc điểm gì có thể tạo được vận khí tốt, giúp cho gia chủ ăn nên làm ra, tiền vào như nước?

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở cây phong thủy bếp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 57 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành