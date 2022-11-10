3 vị trí trong nhà nếu sạch sẽ, gọn gàng chắc chắn gia chủ gặp may mắn và đón được nhiều năng lượng tích cực

Nhà đẹp 10/11/2022 17:37

Trong phong thủy, nếu gia chủ để những vị trí này bẩn, không mấy khi dọn dẹp sẽ gây ảnh hưởng đến con đường công danh và tài vượng.

Khu vực nhà bếp

Theo các chuyên gia phong thủy, bếp là nơi tích trữ thực phẩm và cũng được coi là một vị trí nắm giữ tài chính quan trọng trong gia đình. Khi bạn thường xuyên nấu nướng, nguồn thực phẩm dồi dào, tự nhiên, tài lộc sẽ từ đó sinh ra.

Chính vì vậy, nếu nhà bếp không được giữ sạch sẽ, vừa làm ô nhiễm thực phẩm và ảnh hưởng sức khỏe các thành viên trong nhà thì thần tài sẽ dần dần rời khỏi đây và vận may sẽ biến mất.

3 vị trí trong nhà nếu sạch sẽ, gọn gàng chắc chắn gia chủ gặp may mắn và đón được nhiều năng lượng tích cực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lối vào

Lối vào của một căn nhà, hay còn gọi là Minh Đường là vị trí vô cùng quan trọng trong phong thủy. Đây là không gian kết nối cửa chính và căn nhà, cũng là nơi cần được giữ gìn gọn gàng, sạch sẽ.

Lối vào là nơi đón Qúy nhân, là những người có thể giúp đỡ bạn trong công việc, cuộc sống. Có thể nói, vị trí này trong căn nhà ảnh hưởng lớn tới tài lộc của gia đình.

Trong phong thủy nhà ở quan niệm rằng vận may chủ yếu đến từ ngoài cửa. Khi lối vào không gọn gàng, sẽ cản trở tài lộc vào trong gia đình bạn.

Tuy vậy, nhiều gia đình vì tiện dụng nên để rác ngay ngoài cửa để dễ dọn dẹp. Cũng không ít gia đình để rất nhiều giày dép không gọn gàng ở lối vào. Điều này là một sai lầm trong bài trí nhà ở và có thể làm giảm may mắn của các bạn.

Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là nơi có độ ẩm cao nên dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ, sinh sôi gây bệnh. Còn theo phong thuỷ, âm khí của ngôi nhà tụ hội nhiều nhất ở khu vực này. Nhà vệ sinh ẩm ướt, thiếu khô ráo sẽ càng dễ tích tụ nhiều âm khí, từ đó làm xáo trộn dòng năng lượng trong nhà, ảnh hưởng đến vượng khí. Ngoài ra, khi không sử dụng, bạn nên đóng nắp bồn cầu lại để tránh thất thoát tài lộc.

Đặc biệt, cửa nhà vệ sinh không nên đối diện với cửa chính, cửa phòng bếp và phòng ngủ vì có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và cả đường công danh tài vận của gia chủ.

3 vị trí trong nhà nếu sạch sẽ, gọn gàng chắc chắn gia chủ gặp may mắn và đón được nhiều năng lượng tích cực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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