Giá nhà Trung Quốc giảm mạnh, thị trường bất động sản Bắc Kinh đóng băng trở lại

Theo nền tảng môi giới bất động sản Trung Quốc Jujiao Zhaofang, trong tuần thứ ba của tháng 5 (15-21/5), lượng giao dịch của những ngôi nhà hiện có ở Bắc Kinh là 3.581, giảm 14,5% so với lượng giao dịch trung bình hàng tuần trong 10 tuần qua.

Theo Maeil Gyeongje (Nhật báo kinh tế Hàn Quốc) đưa tin ngày 25/5, doanh số bán hàng trên thị trường nhà ở hiện tại ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã cho thấy sự phục hồi vượt trội trong năm nay, doanh số tăng, giá nhà giảm.

Jujiao Zhaofang phân tích rằng những người muốn bán gấp đã hạ giá nhà khi doanh số bán giảm.

Ngoài ra, ngày 24/5, 1.986 căn được rao bán cùng ngày đã hạ giá bán, mức giảm trung bình cho mỗi căn là 169.500 nhân dân tệ (khoảng 563 triệu đồng).

Số lượng nhà hiện có để bán ở Bắc Kinh đã vượt quá 100.000 căn vào tháng 11 năm ngoái, mức cao kỷ lục và gần đây đã tăng lên 119.106 khi doanh số bán được tích lũy nhiều hơn. Đây là mức tăng gần 20% trong 6 tháng.

Trong quý đầu tiên của năm nay, lượng giao dịch nhà ở hiện tại ở Bắc Kinh là 45.815, tăng 49,08% so với quý 4 năm ngoái và 24,21% so với quý I năm ngoái.

Đặc biệt, 22.192 căn hộ đã được giao dịch trong tháng 3, cao nhất trong 6 năm đối với tháng 3.

Điều này cho thấy đã có một lượng lớn người mua kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế sau COVID-19, đây là tín hiệu cho thấy thị trường bất động sản Trung Quốc đang thoát khỏi tình trạng trì trệ dài hạn.

Tuy nhiên, vào tháng 4, số lượng giao dịch nhà ở hiện tại ở Bắc Kinh chỉ là 13.928, giảm 34,7% so với tháng trước và có vẻ như nó đang bị thu hẹp trở lại.

Sự hạ nhiệt của thị trường bất động sản một lần nữa xuất hiện bởi bất ổn kinh tế.

Sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc chậm hơn dự kiến ​​và những người sở hữu nhà lo ngại về cú sốc kinh tế toàn cầu do Mỹ tăng lãi suất muốn bán nhà để lấy tiền mặt, còn những người sẵn sàng mua thì chuyển sang thái độ chờ xem xét tình hình. Một số phân tích cho rằng điều này là do những người có nhiều nhà đang rao bán những ngôi nhà hiện tại của họ vì lo ngại về khả năng áp dụng thuế nắm giữ.

Zhao Fang, một chủ sở hữu nhà ở cho biết: "Sự sụt giảm trong thị trường nhà ở hiện tại trong tháng 4 là do nhu cầu mua nhà yếu đi. Cần có thêm chính sách hỗ trợ để phục hồi nền kinh tế bất động sản".

Một người dân ở Bắc Kinh cho biết: "Có nhiều người muốn bán những ngôi nhà hiện tại của họ và thay thế chúng bằng những ngôi nhà mới. Điều này là do giá bán nhà mới tương đối rẻ".

Theo nền tảng môi giới bất động sản Trung Quốc Jujiao Zhaofang: "Các giao dịch nhà ở mới đang tăng lên nhờ tác động của các chính sách phục hồi bất động sản, chẳng hạn như nới lỏng các hạn chế đối với việc mua bất động sản và các biện pháp xúc tiến bán hàng của các công ty bất động sản đã bước vào giai đoạn công bố thu nhập. Nếu giao dịch nhà mới tăng lên, thị trường bất động sản nói chung cũng sẽ ổn định".