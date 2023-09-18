Phát hiện chồng với nhân tình hẹn nhau vào nhà nghỉ ‘vụng trộm’, vợ theo sau đặt ngay phòng bên cạnh rồi mời thêm 4 người này cùng tham gia màn kịch hay ho

Ngoại tình 18/09/2023 13:13

Có lẽ anh cũng đã không ngoại tình nếu như cô gái đấy cố tình cho anh. Mỡ dâng miệng mèo thì mèo nào chê đâu, ăn không của trời chứ bỏ cũng phí.

Chuyện ngoại tình của gia đình nào cũng có. Bản tính đàn ông vốn đã làm ham cái đẹp vì thế nên không sớm thì muộn chuyện ấy nhất định sẽ xảy ra. Tất nhiên không phải chuyện đánh đồng tất cả đàn ông trên đời này đều như nhau. Nhưng có một điều chắc chắn phải nhớ đó chính là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Cuộc hôn nhân ấy có thể bền chặt đến đâu quả là một điều khó có thể nói trước. Sự cố gắng của vợ chồng trong đời sống hôn nhân đến đâu mà thôi.

Trước kia chị cũng từng là hoa khôi của trường. Sau bao nhiêu năm tháng kết hôn có đến 2 mặt con với chồng rồi thì nhan sắc cũng tàn phai đáng kể. 10 năm làm vợ của anh, 10 năm tuổi thanh xuân để trở thành 1 người vợ, một người mẹ của hai đứa con nhỏ và là một cô con dâu đảm. chị đã phải cố gắng đến nhường nào.

Nếu không biết cảm thông thì bất cứ ông chồng nào cũng sẽ ngoại tình. Cũng giống như anh vậy, nhìn thấy chị quá xấu xí, sồ sề là bắt đầu cảm thấy vô cùng chán nản. Đàn ông mê cái đẹp mà, nhìn thấy cô nàng nào đó nóng bỏng quyến rũ hơn vợ mình là chết mê chết mệt ngay. 

Phát hiện chồng với nhân tình hẹn nhau vào nhà nghỉ ‘vụng trộm’, vợ theo sau đặt ngay phòng bên cạnh rồi mời thêm 4 người này cùng tham gia màn kịch hay ho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ anh cũng đã không ngoại tình nếu như cô gái đấy cố tình cho anh. Mỡ dâng miệng mèo thì mèo nào chê đâu, ăn không của trời chứ bỏ cũng phí. Chỉ vì suy nghĩ ấy mà anh đã lấn sâu vào chuyện ngoại tình từ khi nào không hay. Cứ thế càng ngày anh càng muốn vụng trộm hơn. Đời người thì những mối quan hệ vụng trộm có khi nào là không hấp dẫn.

Lấn sâu hơn vào cái mối tình không nên có đó để rồi cũng có ngày chị phát hiện mọi chuyện. Chị biết anh ngoại tình, chính chị là người đã cố gắng dành thời gian cho chăm sóc anh tốt hơn, chu đáp hơn ngày trước và càng ngày càng quan tâm anh hơn. Vậy mà dường như mối tình mới của anh đã khiến anh mờ mắt, anh không còn cảm nhận được những thứ tốt đẹp nhất mà vợ đã dành cho mình.

Chị cố gắng hơn 3 tháng kéo anh trở về nhưng không thành công. Đến lúc đó chị nhận ra đã đến lúc từ bỏ. Ngày hôm đó chị biết anh hẹn với nhân tình ở nhà nghỉ, chị đến đó rồi đi theo sau anh đặt luôn 1 phòng kế bên cạnh anh mời tất cả bố mẹ hai bên đến vào phòng của chị ngồi chờ. 20 phút sau mọi người đông đủ chị mới đến gõ cửa căn phòng của anh và nhân tình trong đó. Anh cau có mở cửa để rồi hoảng hốt tột độ lắp bắp hỏi:

-Em, sao em lại... ở đây?

- Anh không nhận ra sao? Em còn đưa theo bố mẹ anh và bố mẹ em đến đây nữa.

- Sao em phải làm mọi chuyện đến nông nỗi này vậy? sao lại làm thế chứ, sao không nói cho anh...

- Em đã cho anh cơ hội để sửa sai, chính anh là người đã không biết trân trọng những điều đó.

Phát hiện chồng với nhân tình hẹn nhau vào nhà nghỉ ‘vụng trộm’, vợ theo sau đặt ngay phòng bên cạnh rồi mời thêm 4 người này cùng tham gia màn kịch hay ho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ anh và mẹ cô lao vào đánh cào cấu cô bồ của anh. Bố cô nhìn anh không nói gì, bố anh thì đánh đạp vào cậu con trai quý tử rồi liên mồm chửi:

- Mày là thứ mất dạy, mày làm bẽ mặt cả gia đình họ hàng thế này có thấy hài lòng không? Thằng mất dạy này nữa. Mày... Mày làm tao quá thất vọng, tao không có đứa con trai như mày.

- Bố ơi, con sai rồi, về nhà rồi nói chuyện có được không bố?

- Mày cũng biết xấu hổ cơ à? Biết thì còn làm ra cái chuyện tày đình này. Tao nuôi mày lớn mày có thấy tao phản bội ngoại tình với ai ngoài mẹ mày hay không mà mày học đâu ra cái thói đấy...

Cả một mớ hỗn lộn diễn ra. 30 phút sau tất cả cùng ra khỏi phòng. Về nhà giải quyết bố mẹ vẫn muốn chị cho chồng mình 1 cơ hội còn chị thì cười đau đớn lắc đầu từ chối. Bởi với chị một lần đánh mất niềm tin rồi thì không còn có cơ hội lần thứ hai. Chị thật không biết mình có quyết định quá nhanh vội, nhưng rồi cuộc hôn nhân này liệu còn có thể tiếp tục hay không nếu như không còn có niềm tin?

Gửi em, người thứ ba tội lỗi: Thứ hạnh phúc được xây dựng trên nước mắt và nỗi đau của người khác, sớm muộn gì cũng rạn nứt, không bao giờ có kết cục tốt đẹp

Gửi em, người thứ ba tội lỗi: Thứ hạnh phúc được xây dựng trên nước mắt và nỗi đau của người khác, sớm muộn gì cũng rạn nứt, không bao giờ có kết cục tốt đẹp

Trên đời, người gặp người là duyên nợ. Nếu ông trời đã cho bạn gặp người đó nhưng tình duyên không được như ý nguyện thì bỏ đi, đừng tiếc.

Xem thêm
Từ khóa:   phát hiện chồng ngoại tình đánh ghen vợ bị đánh ghen

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 47 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 17 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Màn chạm mặt bất ngờ trước cửa phòng khám thai và phản ứng khó tin của người chồng

Màn chạm mặt bất ngờ trước cửa phòng khám thai và phản ứng khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện lúc 12 giờ đêm của chồng khiến tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà

Cuộc trò chuyện lúc 12 giờ đêm của chồng khiến tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành