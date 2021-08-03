Phát hiện chồng suốt ngày 'thậm thụt' với cô gái khác, vợ đánh ghen 'cao tay' khiến chồng khiếp vía, bỏ luôn thói trăng hoa

Ngoại tình 03/08/2021 11:45

Hành động đánh ghen cao tay này của người vợ không chỉ “cảnh cáo” chồng mà còn giữ cho gia đình thuận hòa, yên ấm.

Trong tình yêu, ghen tuông như một gia vị giúp tình yêu thăng hoa và đậm đà hơn. Thế nhưng, ghen cũng phải có "thần thái", làm đối phương phải nể phục, chứ không phải "ghen lồng lộn", đánh tơi bời. Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản Facebook đã chia sẻ bài viết về cách đánh ghen cực kỳ thâm thuý của một người vợ khi bắt quả tang chồng "thả thính" với cô gái khác.

Cụ thể, tài khoản này chia sẻ rằng chồng của chị gái thường xuyên nhắn tin với "em gái mưa" nhưng chưa lần nào bị chị gái bắt tận tay. Tình cờ một hôm nọ, chị gái đã tìm được mật khẩu Facebook của chồng và tận mắt đọc những tin nhắn tình tứ mà chồng thả thính với cô kia.

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Bài đăng của một Facebooker kể về câu chuyện chị gái 'đánh ghen' thâm thuý - Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng, lúc này, cách hành xử của người vợ mới khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì đánh ghen ầm ĩ, cô vợ lại có cách xử lý khá "bá đạo" khiến ông chồng cũng phải chừa luôn tính trăng hoa. Hành động này vừa là lời "cảnh cáo" mà vẫn giữ cho gia đình thuận hòa, yên ấm. Chủ tài khoản viết:

"Khi chồng của chị tui suốt ngày thậm thụt nhắn tin với gái. Nhưng chị tui không bắt được, và lúc nào ổng cũng xoen xoét bảo là anh chỉ yêu mỗi vợ. Cho đến một ngày bà ấy mò được mật khẩu thế là đọc được cái cảnh nó tán tỉnh gái. Tức quá đêm ngủ chị tui viết hết đoạn hội thoại lên người không chừa một chỗ (đây mới chỉ là một ít thôi đấy). Bà ấy còn viết cả lên mặt cơ. Rồi sau lần đấy, không thấy anh tui thả thính hay thả bả nữa. Đến mệt!".

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 Canh lúc chồng ngủ say, người vợ viết hẳn đoạn hội thoại tình tứ của chồng và cô gái kia lên kín cơ thể của anh và cả lên khuôn mặt - Ảnh: Chụp màn hình 

Bài viết ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã lập tức nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là hội chị em phụ nữ. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ khá thích thú trước màn đánh ghen "cao tay" của cô vợ. Một số khác còn nói rằng cách hành xử này không những thông minh, bình tĩnh mà còn cực kỳ thâm thúy. Cứ nhẹ nhàng vậy thôi nhưng khiến các anh nhà sợ chết khiếp mà bỏ luôn thói trăng hoa. 

Sôi sục khí thế đi đánh ghen, ai dè vừa thấy mặt ả nhân tình vợ liền ngậm ngùi nhường chồng

Sôi sục khí thế đi đánh ghen, ai dè vừa thấy mặt ả nhân tình vợ liền ngậm ngùi nhường chồng

Đợi anh đi rồi tôi hậm hực bấm chuông, tôi muốn nhìn cho rõ gương mặt nhân tình của chồng, người đàn bà muốn cướp chồng mình.

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