Đi làm cả năm mới về thì thấy vợ sắp sinh con, tôi tức giận đuổi đi nhưng ngay sau đó liền chết lặng nghe vợ giải thích

Ngoại tình 18/12/2023 01:00

Một năm trôi qua, khi tôi trở về thì bàng hoàng thấy bụng vợ to lồ lộ. Suốt một năm xa nhà, tôi không hề gặp vợ.

Tôi và vợ lấy nhau được nửa năm thì tôi phải chuyển công tác đến thành phố khác. Sau lần chuyển công tác này, tôi sẽ được cấp trên cân nhắc vị trí cao hơn. Vì thế, đây là chuyến xa nhà không thể tránh, tôi đành phải xa vợ khi mới cưới được chưa bao lâu.

Khi xa vợ, tôi cũng yên tâm khi vợ ở nhà với bố mẹ tôi. Ban đầu, tôi còn thường xuyên gọi về cho vợ. Nhưng sau đó vì công việc ngày một nhiều, tôi bận rộn tới mức không còn thời gian nghỉ ngơi, huống hồ là gọi cho vợ.

Thời gian tôi xa nhà, vợ tôi cũng bận rộn vì phải chăm sóc bố chồng đang trở bệnh. Cô ấy vừa đi làm vừa về nhà lo cho gia đình nên càng không có thời gian để đi thăm tôi. Chúng tôi đành trong lòng có nhau nhưng khó mà nhìn thấy được nhau. Tôi đã nghĩ cố gắng thời gian này, khi tôi được trở về, thăng chức thì vợ sẽ đỡ khổ hơn, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy thật nhiều.

Đi làm cả năm mới về thì thấy vợ sắp sinh con, tôi tức giận đuổi đi nhưng ngay sau đó liền chết lặng nghe vợ giải thích - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một năm trôi qua, khi tôi trở về thì bàng hoàng thấy bụng vợ to lồ lộ. Suốt một năm xa nhà, tôi không hề gặp vợ. Ấy vậy mà vợ tôi mang thai sắp sinh, chẳng lẽ tôi nghi vợ ngoại tình là sai sao?

 

Không cần điều tra gì tôi cũng biết đây chắc chắn là con của người khác. Vợ tôi đã phản bội chồng khi tôi đi vắng. Tôi nổi giận đùng đùng đánh đuổi vợ đi. Tôi không thể chịu nổi việc bị phản bội, tôi cảm thấy bị xem thường và sỉ nhục.

Mẹ tôi thấy thế thì vội chạy vào can, bà còn bênh vợ tôi rằng thời gian trước cô ấy có đến thăm tôi. Tôi thấy vợ thật trơ trẽn, cô ấy còn lừa dối bố mẹ tôi để ra ngoài dan díu. Khi nghe tôi nói thế, mẹ tôi cũng tức giận đuổi vợ tôi đi. Bà còn kể lần đó vì thương tôi và vợ mới cưới đã xa nhau nên phụ giúp vợ tôi thu xếp việc nhà để cô ấy lên thăm tôi. Lại chẳng ngờ được, vợ tôi lừa dối chồng như thế.

Vài tháng sau, tôi bất ngờ nhận được kết quả xét nghiệm ADN cùng tờ đơn ly hôn từ vợ tôi. Tôi điếng người nhìn kết quả, đứa trẻ kia đích thực là con trai của tôi. Tôi vội vàng gọi cho vợ, vì sao chuyện này có thể xảy ra? Trong điện thoại, tôi nghe vợ giải thích mà cay đắng nhận ra mình đã sai:

“Hôm đó tôi lên thăm anh khi trời đã tối, anh say tới mức còn quên đóng cửa phòng. Lúc tôi bước vào thì đã bị anh lôi lên giường. Sau đó anh còn gọi tên người phụ nữ khác khi bên tôi. Ngay đêm đó, tôi về thẳng nhà ngoại vì quá thất vọng. Anh chẳng biết tôi đến, vì anh nghĩ tôi là cô nhân tình kia của anh. Tôi mang thai mà anh không thèm nghe giải thích, còn đánh đuổi tôi đi. Anh là người chồng ngoại tình mà lại đổ cho tôi tội phản bội chồng. Thôi tất cả kết thúc rồi, anh ký đơn ly hôn rồi ta gặp nhau ở tòa”.t

Tôi như người mất hồn khi nghe vợ giải thích mọi chuyện. Đúng là khi xa vợ tôi đã có nhân tình. Tôi vốn chỉ muốn chơi bời cho vui, không bao giờ bỏ vợ. Đêm hôm đó, tôi đã nghĩ nhân tình đến, lại không ngờ đó là vợ mình. Sau đó tôi có hỏi nhân tình thì cô ta cũng cứ nhận là mình. Vài tháng sau thì tôi biết cô ta đang qua lại với gã khác, tôi chấm dứt ngay.

Giờ thì tôi đau đớn hối hận, dù có van xin vợ thế nào cũng không thể gặp mặt con. Tôi không muốn ly hôn vợ, tôi hứa mình sẽ thay đổi để yêu vợ thương vợ con hơn. Bây giờ tôi phải làm sao đây?

Ngoại tình với bé đồng nghiệp, tôi xấu hổ và nhục nhã vô cùng trước hành động gây choáng này của vợ

Ngoại tình với bé đồng nghiệp, tôi xấu hổ và nhục nhã vô cùng trước hành động gây choáng này của vợ

Dạo này tôi có cặp kè với một cô bé mới vào thực tập ở công ty. Sinh viên mà, non nớt, quê mùa một chút nhưng được cái cao ráo, dễ nhìn.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình bí mật của chồng tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 43 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 46 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 48 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 51 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Màn chạm mặt bất ngờ trước cửa phòng khám thai và phản ứng khó tin của người chồng

Màn chạm mặt bất ngờ trước cửa phòng khám thai và phản ứng khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện lúc 12 giờ đêm của chồng khiến tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà

Cuộc trò chuyện lúc 12 giờ đêm của chồng khiến tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành