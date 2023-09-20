Chồng và bồ ân ái trong ô tô, vợ thản nhiên tám chuyện với chị bán rau rồi nhanh chóng trở về nhà, nhưng 5 phút sau chồng và ả tiểu tam nhận ngay bài học nhớ đời

Ngoại tình 20/09/2023 00:10

Linh định lại gần nhờ anh chở đi làm cho đỡ nắng ai ngờ vừa ngó vào xe thì thấy chồng đang hôn say đắm rồi sờ soạng khắp người 1 ả đàn bà.

Hồi mới cưới, Linh được chồng quan tâm chiều chuộng lắm, nhưng dạo gần đây không biết vì sao anh trở nên vô tâm với vợ. Nhiều khi thấy Linh thắc mắc thì chồng cô đều viện lý do là vì công việc bận rộn . Cứ nghĩ chồng đang cố gắng kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp vững chắc hơn nên Linh cũng không than vãn gì nữa. Nhưng cho đến 1 hôm, cô mới phát hiện ra sự thật không phải như những gì anh nói mà sự thật chính là vì anh đã có người con gái khác bên ngoài.

Chồng và bồ ân ái trong ô tô, vợ thản nhiên tám chuyện với chị bán rau rồi nhanh chóng trở về nhà, nhưng 5 phút sau chồng và ả tiểu tam nhận ngay bài học nhớ đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, Linh bị đau bụng phải xin nghỉ ở nhà, chồng cô thì đã đi làm từ sáng sớm. Linh gọi điện cho chồng nhờ anh mua thuốc thì anh nói:

- Anh đang bận đi khảo sát thị trường, em đau bụng thì tự mua thuốc uống đi, không lẽ cái gì cũng đến tay anh như thế.

Linh chạnh lòng nhưng không dám nói lại, cô lật đật ra hiệu thuốc đầu ngõ mua thuốc giảm đau rồi nằm ngủ khoảng 30 phút thì thấy đỡ hơn. Khi ấy, chợt nhớ ra hôm qua trên công ty còn báo cáo phải nộp chưa làm xong, Linh cố gắng chạy đến để làm nốt việc.

Ai ngờ lúc chạy qua đoạn đường chợ tạm thì thấy xe hơi của chồng đang đỗ ở đó, cứ nghĩ chồng đang khảo sát thị trường ở đây, Linh định lại gần nhờ anh chở đi làm cho đỡ nắng ai ngờ vừa ngó vào xe thì thấy chồng đang hôn say đắm rồi sờ soạng khắp người 1 ả đàn bà.

Chồng và bồ ân ái trong ô tô, vợ thản nhiên tám chuyện với chị bán rau rồi nhanh chóng trở về nhà, nhưng 5 phút sau chồng và ả tiểu tam nhận ngay bài học nhớ đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn kỹ thì hóa ra đó chính là cô thư ký mới của công ty chồng mà Linh đã từng gặp. Linh sốc nặng nhưng cô khẽ lùi lại phía sau rồi vờ đứng nói chuyện với chị bán rau. Được 1 lúc sau, cô đau bụng quá nên lên xe đi thẳng đến công ty luôn.

Bỗng nhiên chị bán rau đem cả sạp rau đổ lên xe hơi của chồng Linh, vài người ở đâu hùng hổ chạy tới:

- Bắt đôi gian phu dâm phụ, đánh chết chúng nó.

Chồng Linh và cô bồ bên trong xe giật bắn mình vội buông nhau ra, anh vừa mở cánh của xe thì bất chợt người phụ nữ lạ mặt kia ném thẳng bó rau vào mặt anh, mấy người còn lại thì lôi cô bồ ra giật tóc lột váy đánh đập dã man giữa đường.

Ả bồ liên tục kêu cứu:

- Các chị tha cho em..em xin các chị.

Chồng Linh thì quát lên:

- Các bà điên hả? Các bà là ai? Sao lại đánh chúng tôi?

Chồng và bồ ân ái trong ô tô, vợ thản nhiên tám chuyện với chị bán rau rồi nhanh chóng trở về nhà, nhưng 5 phút sau chồng và ả tiểu tam nhận ngay bài học nhớ đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ bán rau bây giờ mới cười nói:

- Vợ anh vừa đi qua đây, vì cô ấy đang đau bụng nên không có sức đánh ghen, cô ấy thuê chúng tôi dạy cho các người 1 bài học đó.

Chồng Linh nghe vậy thì sốc ngất, chỉ biết ú ớ, người bán hàng nói:

- Tôi là tôi ghét nhất loại đàn ông ngoại tình và đàn bà lăng loàn, chị em đâu, đánh chết con giáp thứ 13 đi, lột sạch đồ nó cho nó ê chề đi.

Những người phụ nữ xung quanh kéo ả bồ của chồng Linh ra giữa đường lột luôn chiếc quần lót trên người cô ta và cười hả hê.

1 lúc sau, thấy điện thoại đổ chuông liên tục, biết là chồng gọi, Linh không buồn bắt máy, cô đang suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm gì, nên bỏ chồng hay cho anh ta 1 cơ hội?

Chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen mà “tung chiêu” để ả nhân tình lộ bộ mặt thật, anh quay về quỳ gối xin tha và muốn chuộc lại sai lầm

Chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen mà “tung chiêu” để ả nhân tình lộ bộ mặt thật, anh quay về quỳ gối xin tha và muốn chuộc lại sai lầm

Nhân tình của chồng tôi còn rất trẻ, chỉ hơn con gái đầu của tôi vài tuổi. Công bằng mà nói thì cô ấy đẹp, vóc dáng rất hoàn hảo, chẳng trách chồng tôi mê như điếu đổ. Anh ta cung phụng cho nhân tình hết mực.

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