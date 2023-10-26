Trong khi Nga luôn cố gắng hết sức để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc, cô đã nhiều lần nhường nhịn chồng nhưng Hùng lại được đà lấn tới. Anh thường xuyên bỏ bê nhà cửa, không nhớ ngày sinh nhật của vợ, lễ tết cũng chẳng bao giờ tặng vợ 1 bông hoa.

Mới cưới nhau được 2 năm nhưng vợ chồng Hùng và Nga đã rất hay bất hòa. Trong rất nhiều việc từ con cái, gia đình đến cuộc sống, vợ chồng họ đều thường xuyên bất đồng quan điểm.

Nhất là sau khi Nga sinh đứa con đầu lòng, người cô sồ sề xấu xí hơn xưa rất nhiều càng khiến Hùng ngán ngẩm. Cứ nhìn thấy vợ là anh lại nói:

- Trông không khác cái thùng phi di động.

Nga nghe vậy thì cũng đau lòng nhưng cô không trách chồng vì đàn ông ai chẳng mê cái đẹp, cô đã làm mẹ thì đương nhiên không thể như thời còn son rỗi được.

Thế nhưng, sau khi sinh con được tận 8 tháng, nhiều lần Nga vẫn gợi ý chồng chuyện chăn gối nhưng anh chỉ né tránh. 1 lần, Nga quyết tâm tấn công thẳng nhưng nào ngờ vừa ôm ngực thì anh đẩy ra:

-Bác sĩ nói anh bị yếu sinh lý. Vừa mua 1 đống thuốc kia kìa, anh không có nhu cầu đâu.

Nga sửng sốt:

- Từ bao giờ? Sao anh không nói với em sớm?

Hùng cáu tiết:

- Nói làm gì, em chữa được à? Thôi ngủ đi, mệt quá.

Nga đành ngậm ngùi quấn chăn đi ngủ. Từ hôm đó, Hùng cũng không hề sờ đến vợ. Cứ đi làm về, ăn uống tắm giặt xong là anh lên giường bấm bấm điện thoại, mặc kệ vợ con muốn ra sao thì ra.

Cứ nghĩ chồng bị yếu sinh lý thật, Nga lên mạng tìm hiểu được vài bài thuốc định mua cho chồng uống nhưng không hiểu vì sao đã uống bao nhiêu thuốc mà chồng cô mỗi lần đi về vẫn tỏ vẻ mệt mỏi uể oài không hứng thú.

Cho đến 1 lần, Nga đi mua thuốc cảm cúm ở đầu ngõ thì cô bán thuốc tủm tỉm cười:

- Anh chị cưới nhau mấy năm mà vẫn còn sung sức thế. Hôm qua, anh Hùng nhà chị vừa mua thêm 2 hộp bao cao su đấy. Sướng nhất chị đấy.

Nga nghe vậy thì choáng nặng nhưng cô cố gượng cười rồi đi về nhà.

Lúc đó thấy chồng cũng vừa về đang ở trong phòng tắm, Nga liền lén lút mở cặp anh ra thì sốc ngất khi thấy có 2 hộp bao cao su chình mình ở đó. Cô điếng người, đúng lúc đó Hùng ở nhà tắm bước ra:

- Em..em..anh đã nói bao nhiêu lần không được đụng vào cặp sách của anh rồi. Đúng là..

Nga rưng rưng rồi hét lên:

- Quyền riêng tư của anh là mua bao cao su để đi với con nào hả? Nói.

Ảnh minh họa: Internet

Hùng lắp bắp:

- Có người…nhờ mua.

Nga càng nổi điên:

- Thôi đi, anh định lừa trẻ lên 3 à? Thảo nào cả mấy tháng trời anh không buồn đụng vào tôi , yếu cái gì mà mua bao cao su liên tục. Anh là đồ khốn nạn, nói đi, anh ngoại tình với con nào, từ bao giờ.

Vừa nói Nga vừa đá đấm thùm thụp vào người chồng, Hùng liền giữ chặt tay vợ rồi thản nhiên đáp:

- Từ lúc cô có thai đấy, với em hàng xóm chuyển đến năm ngoái. Được chưa? Cô như thế này thì tôi phải đi tìm hàng khác ngon hơn chứ, ngu gì mà đâm đầu vào cái ngực sệ nhăn nheo với cái bụng chằng chịt vết rạn đen sì.

Nga nghe vậy thì cô sốc ngất đứng không vững, lúc này cô cũng không biết nói gì với người chồng đầu gối tay ấp. Con gái còn chưa tròn 1 tuổi, Nga nên làm gì lúc này? Có nên ly dị Hùng hay không?