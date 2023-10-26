Chồng ‘tự thú’ bị yếu nên ‘trốn tránh nhiệm vụ’ cả tháng, nhưng một lần phát hiện món đồ bí mật này trong cặp của chồng thì chết lặng sự thật của chồng

Ngoại tình 26/10/2023 00:38

Cứ nghĩ chồng bị yếu sinh lý thật, Nga lên mạng tìm hiểu được vài bài thuốc định mua cho chồng uống nhưng không hiểu vì sao đã uống bao nhiêu thuốc mà chồng cô mỗi lần đi về vẫn tỏ vẻ mệt mỏi uể oài không hứng thú.

Mới cưới nhau được 2 năm nhưng vợ chồng Hùng và Nga đã rất hay bất hòa. Trong rất nhiều việc từ con cái, gia đình đến cuộc sống, vợ chồng họ đều thường xuyên bất đồng quan điểm.

Trong khi Nga luôn cố gắng hết sức để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc, cô đã nhiều lần nhường nhịn chồng nhưng Hùng lại được đà lấn tới. Anh thường xuyên bỏ bê nhà cửa, không nhớ ngày sinh nhật của vợ, lễ tết cũng chẳng bao giờ tặng vợ 1 bông hoa.

Nhất là sau khi Nga sinh đứa con đầu lòng, người cô sồ sề xấu xí hơn xưa rất nhiều càng khiến Hùng ngán ngẩm. Cứ nhìn thấy vợ là anh lại nói:

Chồng ‘tự thú’ bị yếu nên ‘trốn tránh nhiệm vụ’ cả tháng, nhưng một lần phát hiện món đồ bí mật này trong cặp của chồng thì chết lặng sự thật của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

- Trông không khác cái thùng phi di động.

Nga nghe vậy thì cũng đau lòng nhưng cô không trách chồng vì đàn ông ai chẳng mê cái đẹp, cô đã làm mẹ thì đương nhiên không thể như thời còn son rỗi được.

Thế nhưng, sau khi sinh con được tận 8 tháng, nhiều lần Nga vẫn gợi ý chồng chuyện chăn gối nhưng anh chỉ né tránh. 1 lần, Nga quyết tâm tấn công thẳng nhưng nào ngờ vừa ôm ngực thì anh đẩy ra:

-Bác sĩ nói anh bị yếu sinh lý. Vừa mua 1 đống thuốc kia kìa, anh không có nhu cầu đâu.

Nga sửng sốt:

- Từ bao giờ? Sao anh không nói với em sớm?

Hùng cáu tiết:

- Nói làm gì, em chữa được à? Thôi ngủ đi, mệt quá.

Nga đành ngậm ngùi quấn chăn đi ngủ. Từ hôm đó, Hùng cũng không hề sờ đến vợ. Cứ đi làm về, ăn uống tắm giặt xong là anh lên giường bấm bấm điện thoại, mặc kệ vợ con muốn ra sao thì ra.

Cứ nghĩ chồng bị yếu sinh lý thật, Nga lên mạng tìm hiểu được vài bài thuốc định mua cho chồng uống nhưng không hiểu vì sao đã uống bao nhiêu thuốc mà chồng cô mỗi lần đi về vẫn tỏ vẻ mệt mỏi uể oài không hứng thú.

Cho đến 1 lần, Nga đi mua thuốc cảm cúm ở đầu ngõ thì cô bán thuốc tủm tỉm cười:

- Anh chị cưới nhau mấy năm mà vẫn còn sung sức thế. Hôm qua, anh Hùng nhà chị vừa mua thêm 2 hộp bao cao su đấy. Sướng nhất chị đấy.

Nga nghe vậy thì choáng nặng nhưng cô cố gượng cười rồi đi về nhà.

Lúc đó thấy chồng cũng vừa về đang ở trong phòng tắm, Nga liền lén lút mở cặp anh ra thì sốc ngất khi thấy có 2 hộp bao cao su chình mình ở đó. Cô điếng người, đúng lúc đó Hùng ở nhà tắm bước ra:

- Em..em..anh đã nói bao nhiêu lần không được đụng vào cặp sách của anh rồi. Đúng là..

Nga rưng rưng rồi hét lên:

- Quyền riêng tư của anh là mua bao cao su để đi với con nào hả? Nói.

Chồng ‘tự thú’ bị yếu nên ‘trốn tránh nhiệm vụ’ cả tháng, nhưng một lần phát hiện món đồ bí mật này trong cặp của chồng thì chết lặng sự thật của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hùng lắp bắp:

- Có người…nhờ mua.

Nga càng nổi điên:

- Thôi đi, anh định lừa trẻ lên 3 à? Thảo nào cả mấy tháng trời anh không buồn đụng vào tôi , yếu cái gì mà mua bao cao su liên tục. Anh là đồ khốn nạn, nói đi, anh ngoại tình với con nào, từ bao giờ.

Vừa nói Nga vừa đá đấm thùm thụp vào người chồng, Hùng liền giữ chặt tay vợ rồi thản nhiên đáp:

- Từ lúc cô có thai đấy, với em hàng xóm chuyển đến năm ngoái. Được chưa? Cô như thế này thì tôi phải đi tìm hàng khác ngon hơn chứ, ngu gì mà đâm đầu vào cái ngực sệ nhăn nheo với cái bụng chằng chịt vết rạn đen sì.

Nga nghe vậy thì cô sốc ngất đứng không vững, lúc này cô cũng không biết nói gì với người chồng đầu gối tay ấp. Con gái còn chưa tròn 1 tuổi, Nga nên làm gì lúc này? Có nên ly dị Hùng hay không?

Coi thường vợ câm điếc chồng thoải mái dắt bồ về nhà yêu đương, vợ nhẹ nhàng gửi tin nhắn sốc khiến gã chồng tái mặt ra khỏi nhà

Coi thường vợ câm điếc chồng thoải mái dắt bồ về nhà yêu đương, vợ nhẹ nhàng gửi tin nhắn sốc khiến gã chồng tái mặt ra khỏi nhà

Tất cả những gì anh làm và anh dành cho chị đều là giả tạo. Anh chỉ cố gắng tỏ ra thật sự tử tế với chị chỉ vì anh muốn có được cuộc sống sung túng, đầy đủ mà không phải lo lắng điều gì.

Xem thêm
Từ khóa:   bí mật của chồng chồng ngoại tình chồng chán vợ sau sinh

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Màn chạm mặt bất ngờ trước cửa phòng khám thai và phản ứng khó tin của người chồng

Màn chạm mặt bất ngờ trước cửa phòng khám thai và phản ứng khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện lúc 12 giờ đêm của chồng khiến tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà

Cuộc trò chuyện lúc 12 giờ đêm của chồng khiến tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành