Vợ đảm 'giải sầu' bằng món bánh há cảo siêu đáng yêu dành cho chồng, khiến hội chị em đều ghen tị, anh em 'chạnh lòng'

Được biến tấu từ món ăn truyền thống của Trung Quốc, món há cảo rau củ vừa hút mắt vừa thơm ngon khiến hội chị em thi nhau hỏi công thức để chiêu đãi cả gia đình.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Mai Đào đã chia sẻ công thức làm món há cảo rau củ vừa thơm ngon và bổ dưỡng. Đặc biệt hơn, hội chị em không tiếc lời khen ngợi khoản khéo tay của cô nàng bởi những miếng bánh nhiều hình thù đáng yêu và màu sắc bắt mắt, hấp dẫn.

Theo như chia sẻ, cô nàng cho hay: "Nhân ngày giãn cách thành phố, mình xin chia sẻ món ăn quen thuộc nhưng biến tấu chút cho các mệ làm dụ các bé ăn hoặc rảnh rỗi cho các con làm cùng cũng vui. Nhà mình thì có mỗi 2 vợ chồng nên mình làm cho thoả đam mê tạo hình và sống ảo là chủ yếu. Và ông xã của mình chồng cũng dễ tính, cho ăn gì ăn nấy".

Trước khi bắt đầu làm bánh, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu gồn:

- 100g bột mì đa dụng

- 50g nước ép rau củ

- Thịt/ tôm

- Thực phẩm tạo màu cho bánh: bí đỏ (màu vàng), củ dền (màu hồng), cà rốt (màu cam), hoa đậu biếc (màu xanh), cải bó xôi (màu xanh lá), khoai lang tím (màu tím).

Cách làm món há cảo rau của như sau:

- Đầu tiên, bạn trộn đều nước và bột, nhồi thành 1 khối rồi bọc kín. Tiếp đó, bạn để bột nghỉ 30 phút rồi bắt đầu cán mỏng và gói bánh.

- Đối với phần nhân, bạn xây thịt và bắp mỹ để tạo độ ngọt.

- Bạn phủ bột áo chống dính rồi cán mỏng bột.

- Sau đó, bạn cắt hình tròn và cho nhân vào giữa.

- Bạn gấp đôi miếng bột lại và dùng tay nhấn mép lại cho chặt rồi kéo 2 đầu bột dính vào nhau.

- Ở công đoạn cho nhân vào bánh, bạn có thể thỏa sức sáng tạo nhiều hình thù cho chiếc bánh há cảo của mình

- Trước khi hấp, bạn cho thêm chút dầu ăn vào nước luộc để bánh có độ bóng và không bị dính. Sau đó, bạn đem bánh đi hấp hoặc luộc bánh khoảng 15 phút.

Với nguyên liệu và công thức vô cùng đơn giản, bạn có thể biến tấu và sáng tạo trang trí để thay đổi khẩu vị cho các thành viên trong gia đình của mình. Món ăn này cũng cung cấp và bổ sung nhiều vitamin trong rau quả và tốt cho sức khỏe.

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