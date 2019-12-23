Vợ cho cả lon bia vào nồi vịt kho khiến chồng khó hiểu, đến lúc ăn mới biết vì sao

Để có món ngon với thịt vịt độc đáo này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu dưới đây.

Chẳng những khử sạch mùi hôi, cách làm vịt kho bia này còn giúp bạn thổi bay nồi cơm chỉ trong tích tắc, chồng ăn mãi không ngán.

- 1 mẩu gừng, hành lá, ớt trái, hoa hồi, lá nguyệt quế.

- Gia vị: Dầu ăn, đường phèn, muối, nước tương.

Các bước thực hiện:

Hãy cùng bắt tay thực hiện món kho ngon này cùng chúng tôi.

- Thịt vịt rửa sạch với chút rượu trắng, chặt miếng vừa ăn.

- Đun nước sôi, sau đấy cho vịt vào chần trong khoảng 2 phút rồi vớt ra, rửa lại với nước sạch thêm lần nữa rồi để ráo nước.

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn, gừng, đầu hành lá, hoa hồi, lá nguyệt quế, đường phèn vào bếp đảo đều tay đến khi có được hỗn hợp có màu nâu đỏ thì trút thịt vịt vào, tiếp tục đảo đều tay.

Vịt kho bia là món ngon không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

- Điều chỉnh lửa nhỏ, sau đấy xào vịt đến khi miếng thịt săn lại, có màu vàng nâu đều khắp miếng thịt thì đổ cả lon bia vào.

- Thêm muối, nước tương và nêm nếm cho vừa ăn rồi đun với lửa liu riu đến khi thịt vịt chín, nước kho sệt lại thì bạn đã có món ngon với thịt vịt không thể cưỡng lại.

Thành phẩm

Vịt kho ngon mềm, thơm ngọt và chẳng còn chút mùi hôi nào - Ảnh minh họa: Internet

Trút thịt vịt kho bia ra đĩa, thêm chút hành lá thái nhỏ, ớt xắt thì bạn đã có ngay món kho ngon mềm, thơm ngọt và chẳng còn chút mùi hôi nào.

Chúc các bạn thành công với món thịt vịt kho bia vô cùng đơn giản trên!