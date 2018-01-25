Muốn chồng ở nhà xem U23 Việt Nam đá chung kết, vợ chỉ cần làm những món ăn lai rai vừa ngon vừa lạ này

Còn gì tuyệt vời hơn khi cả nhà quây quần bên nhau vừa cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam vừa lai rai những món ăn ngon? Chị em còn chần chừ gì nữa mà không học ngay cách những món ăn tuyệt ngon này để ông chồng chịu ở nhà thay vì ra quán tụ tập cùng bạn bè.

- Chanh: 1 trái

- Gừng đã rửa sạch, gọt vỏ và đập dập

- Ớt bột: 2 muỗng canh (có thể thêm bớt tùy khẩu vị của gia đình bạn)

- Muối, đường, dầu ăn

Thực hiện:

Bước 1: Bạn rửa da heo với nước, rồi chà xát với muối, chanh và gừng khoảng 2-3 phút, sau đó rửa lại thật sạch với nước. Đây là mẹo khử mùi hôi da heo hiệu quả giúp món ăn trở nên thơm ngon hơn rất nhiều.

Cần khử sạch mùi hôi cho da heo- Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đổ nước vào nồi, đun sôi rồi bạn cho da heo vào trần sơ, sau đó vớt ra thả ngay vào nước lạnh để da được giòn hơn.

Bước 3: Các chị em cắt da heo thành miếng nhỏ hình chữ nhật và ướp cùng 1 muỗng canh muối và 1 muỗng canh ớt bột, để khoảng 15 phút cho thấm gia vị.

Cắt da heo thành các miếng nhỏ vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Ướp xong, bạn cho da heo vào lò vi sóng sấy ở nhiệt độ 125 độ C trong 2 tiếng. Nếu không có lò vi sóng, bạn có thể phơi da heo ở ngoài nắng khoảng 2 tiếng.

Bước 5: Bạn nên cho nhiều dầu vào chảo không dính, vặn lửa lớn đến khi sôi thì hạ lửa, cho da heo vào chiên. Khi thấy chúng nở to đều, bạn vớt ra đĩa có để giấy thấm dầu.

Lưu ý: Các chị em nên chia da heo thành nhiều phần để chiên. Cách này giúp món ăn chín đều và ngon hơn.

Bước 6: Tỏi rửa sạch, bóc vỏ, băm nhuyễn sau đó trộn đều với 1 muỗng canh ớt bột. Cho một chút dầu vào chảo, đến khi sôi thêm tỏi ớt phi cho thật thơm. Cuối cùng, đem trộn hỗn hợp này thật đều với da heo là bạn đã có thể dùng được rồi.

Món da heo tỏi ớt chiên giòn với vị cay cay rất thích hợp để lai rai trong lúc xem đá banh - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn không nên trộn hỗn hợp tỏi ớt còn nóng vào da heo vì có thể khiến món ăn bị èo, giảm độ giòn.

Chân gà rang muối

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Chân gà: 5 cặp

- Sả: 2 cây

- Lá chanh: 5 lá

- Bột năng, bột canh, dầu ăn, bột ớt

- Muối: 3 muỗng canh

Thực hiện:

Bước 1: Chân gà bạn rửa sạch và chặt thành từng miếng vừa ăn. Sau đó, cho chân gà vào nồi nước có pha 1 muỗng cà phê bột canh để luộc. Chân gà vừa chín tới, bạn vớt ra để ráo.

Chân gà phải rửa thật sạch trước khi chế biến để đảm bảo vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sả rửa sạch, sau đó bạn cắt khúc và chẻ nhỏ. Tiếp theo đặt chảo lên bếp, cho dầu vào đun sôi rồi thả sả vào để chiên cho tới khi vàng đều.

Chiên đến khi sả vàng và giòn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Chân gà bạn lăn đều bột năng rồi cho vào chảo dầu đang sôi chiên đến khi vàng.

Bước 4: Bạn vớt chân gà ra đĩa có giấy thấm dầu. Sau đó, cho chân gà vào một cái hũ sạch, thêm 3 muỗng canh muối, bột ớt, lá chanh thái nhỏ và sả chiên vào rồi đóng nắp, xóc đều.

Món chân gà rang muối vừa dễ làm lại vừa thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Với hai món ăn ngon để lai rai khi xem bóng đá này, chúc gia đình bạn có một buổi xem bóng đá thật đáng nhớ.