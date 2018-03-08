Mách nhỏ chị em cách làm các món chè trái cây giải nhiệt ngon không thể cưỡng lại

Nấu gì hôm nay 08/03/2018 17:26

Các món chè trái cây không chỉ được nhiều người yêu thích mà còn rất tốt với sức khỏe cũng như giải nhiệt hiệu quả cho cơ thể trong những ngày nắng nóng.

Để món trái cây trở nên hấp dẫn, thơm ngon hơn, thay vì ăn tươi các chị em nội trợ có thể chế biến chúng thành các món chè giải nhiệt cho cả gia đình thưởng thức.

Mách nhỏ chị em cách làm các món chè trái cây giải nhiệt ngon không thể cưỡng lại - Ảnh 1
Nhiều món chè trái cây có thể giúp cả nhà giải nhiệt hiệu quả trong ngày nắng nóng - Ảnh minh họa: Internet

Các món chè trái cây giải nhiệt dễ làm không nên bỏ lỡ

Chè trái cây chua ngọt

Nguyên liệu:

Táo: 1 trái

Xoài: 1 trái

Thanh long: 1 trái

Thơm: 1/2 trái

Chanh dây: 10 trái

Đường: 150g

Thực hiện:

Bước 1: Táo, xoài, thơm, thanh long rửa sạch, gọt vỏ và cắt hạt lựu.

Bước 2: Chanh dây cắt làm đôi, cho phần hạt vào rây lấy nước. Sau đó, bạn trộn nước chanh dây với nước sôi và đường rồi để nguội.

Bước 3: Cuối cùng, trộn tất cả các loại trái cây đã cắt vào nước chanh dây. Vậy là bạn đã có món chè hoa quả thơm ngon đẹp mắt để chiêu đãi người thân và bạn bè rồi!

Mách nhỏ chị em cách làm các món chè trái cây giải nhiệt ngon không thể cưỡng lại - Ảnh 2
Chè trái cây chua ngọt với hương vị độc đáo ai ăn cũng nhớ mãi không quên - Ảnh minh họa: Internet

Chè hạt sen trái cây

Chuẩn bị nguyên liệu:

Hạt sen đã bỏ tim: 20g

Bơ: 1/2 quả

Dưa lưới xanh: 20g

Nhãn bỏ hạt: 10g

Đường phèn: 2 muỗng canh

Lá dứa: 1 cây

Cách làm:

Bước 1: Hạt sen sau khi rửa sạch bạn cho vào nồi với lá dứa luộc chín. Trong khi đợi chín, bạn cắt các loại trái cây thành hình hạt lựu rồi ướp với 1 muỗng canh đường phèn.

Bước 2: Kiểm tra thấy hạt sen đã chín mềm, bạn vớt lá dứa ra, cho 1 muỗng đường phèn vào và đun tiếp ở lửa nhỏ khoảng 5 phút.

Bước 3: Tắt bếp, vớt hạt sen ra để nguội rồi chia vào các ly cho đều. Tiếp theo, bạn cho các loại trái cây đã chuẩn bị vào ly sau đó đổ phần nước luộc hạt sen vào là bạn đã có thể thưởng thức.

Mách nhỏ chị em cách làm các món chè trái cây giải nhiệt ngon không thể cưỡng lại - Ảnh 3
Chè hạt sen trái cây giúp giải nhiệt cơ thể vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chè trái cây kiểu Đài Loan

Chuẩn bị nguyên liệu:

Nước cốt dừa: 150ml

Đường: 40g

Sữa đặc: 15ml

Bột năng: 220g

Dưa hấu: 1/2 trái

Xoài chín: 1 trái

Dưa gang: 1/2 trái

Khoai môn: 200g

Khoai lang vàng: 200g

Khoai lang tím: 100g

Thực hiện:

Bước 1: Gọt vỏ khoai môn, khoai lang, khoai tím cho vào nồi hấp chín và nghiền nhuyễn từng loại. Sau đó cho bột năng, đường và nước vào nhào cho đến khi thành một khối bột dẻo mịn.

Mách nhỏ chị em cách làm các món chè trái cây giải nhiệt ngon không thể cưỡng lại - Ảnh 4
Nghiền các loại khoai cho thật nhuyễn để khi ăn được ngon miệng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Bạn lăn từng loại thành đoạn thuôn dài rồi cắt khúc. Sau đó, luộc những viên khoai đến khi chúng chuyển sang trong và nổi lên mặt nước thì vớt ra bỏ vào tô nước lọc.

Bước 3: Pha nước cốt dừa, sữa đặc, đường và nước lọc vào tô khuấy đều, bắt lên bếp đun ở lửa nhỏ khoảng 5 phút sau đó để nguội.

Bước 4: Dưa hấu, dưa gang và xoài cắt hạt lựu sau đó cho vào chén hay ly cùng với các viên khoai dẻo và đá bào. Cuối cùng, rưới hỗn hợp sữa dừa lên là bạn đã hoàn thành món chè trái cây Đài Loan.

Mách nhỏ chị em cách làm các món chè trái cây giải nhiệt ngon không thể cưỡng lại - Ảnh 5
Món chè trái cây kiểu Đài Loan thơm ngon dành cho cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với các món chè trái cây giải nhiệt thơm ngon để chiêu đãi cả nhà.

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