Cách nấu chè trôi nước thơm ngon đúng vị cho ngày Rằm tháng Giêng thêm đầm ấm

Từ xưa đến nay, vào ngày Rằm tháng Giêng, người Việt thường có phong tục cúng chè trôi nước với mong muốn mọi việc trong năm đều gặp thuận lợi, suôn sẻ. Ngoài ra, vì những viên bánh trôi nước có hình tròn nên chúng còn có ý nghĩa là sự đoàn viên, gắn kết tình cảm của mỗi người trong gia đình.

Đường thốt nốt: 300g

Đường trắng: 100g

Mè trắng: 50g

Gừng thái sợi

Thực hiện:

Bước 1: Đậu xanh mua về vo sạch, ngâm từ 1 - 2 tiếng cho nở. Sau đó, cho vào nồi cơm điện với mực nước xăm xắp mặt rồi nấu. Sau khi chín, bạn tán nhuyễn cùng với đường trắng rồi để nguội.

Bước 2: Cho bột nếp vào thau sạch và từ từ thêm nước ấm để tránh bột bị nhão. Sau đó, bạn dùng màng nilong bọc kín bột, ủ trong khoảng 30 phút.

Bước 3: Trong lúc ủ bột, bạn vo đậu xanh đã giã nhuyễn thành những viên nhỏ vừa ăn.

Bước 4: Bạn lấy một miếng bột nếp lớn gấp đôi viên đậu xanh, vo tròn rồi cán dẹt. Cho nhân đậu xanh vào giữa, gói kín và không được có chỗ hở để tránh bị vỡ trong quá trình nấu. Nếu còn dư bột nếp, bạn có thể vo thành những viên nhỏ không cần nhân để giúp món chè đỡ ngán hơn.

Bước 5: Cho nước vào nồi đun ở lửa lớn. Khi sôi thả từng viên trôi nước vào nhẹ nhàng và nấu đến khi chúng nổi lên là được. Khi những viên trôi nước chín, bạn vớt ra và thả vào nước thau nước lạnh.

Bước 6: Trong một nồi khác cho đường thốt nốt và nước vào đun sôi. Khi nước sôi và đường đã tan hết, cho gừng thái sợi và những viên trôi nước vào đun với lửa nhỏ khoảng 5 phút thì tắt bếp.

Bước 7: Cuối cùng, múc ra chén và rắc mè trắng lên trên. Thế là bạn đã có món chè trôi nước thơm ngon, giàu ý nghĩa cúng ngày Rằm tháng Giêng.

Chè trôi nước lá dứa

Chuẩn bị nguyên liệu:

Bột nếp: 300g

Nước cốt lá dứa: 100ml

Lá dứa tươi: 2 lá

Muối: 2 muỗng cà phê

Đậu xanh không vỏ: 150g

Đường nâu: 100g

Đường trắng: 200g

Nước cốt dừa: 100ml

Gừng thái sợi

Thực hiện:

Bước 1: Cho bột nếp vào trong một thau lớn và từ từ thêm nước ấm, đồng thời bạn vừa dùng đũa khuấy đều để không bị vón cục. Khi bột đã dẻo, bạn đổ phần nước cốt lá dứa vào và tiếp tục nhào. Cuối cùng, dùng màng nilong bọc kín bột, ủ trong vòng 30 phút.

Bước 2: Đậu xanh rửa sạch, cho vào nồi cơm điện nấu chín. Sau khi chín, bạn trộn đều với đường trắng rồi tán cho nhuyễn. Tiếp theo, vo đậu xanh thành những viên nhỏ vừa ăn, tránh làm quá to kẻo gây ngán.

Bước 3: Bột sau khi ủ, bạn nhào kỹ thêm một vài lần rồi vo thành từng viên lớn gấp đôi đậu xanh là được. Ấn dẹp những viên bột rồi cho phần đậu xanh vào giữa và bao lại thật kín.

Bước 4: Đun nồi nước có pha một chút muối, khi sôi thả những viên trôi nước vào luộc chín. Thấy những viên trôi nước nổi lên trên, bạn vớt ra và cho vào nồi thau nước để bánh được trắng, dẻo và không dính.

Bước 5: Cho đường trắng, đường nâu, gừng và nước lọc vào nồi đun sôi trong khoảng 20 phút. Lưu ý: Bạn không nên đun ở lửa lớn vì sẽ khiến nước đường bị cháy.

Bước 6: Hòa tan nước cốt dừa với 1 ly nước lọc, muối, đường trắng và lá dứa đã rửa sạch vào nồi đun ở lửa nhỏ cho đến khi sôi.

Bước 7: Bạn cho phần bánh này vào chén, tiếp đến là nước đường gừng và cuối cùng chan nước cốt dừa lên trên.

Chè trôi nước lá dứa thơm ngon với hương vị thơm ngon, độc đáo - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách nấu chè trôi nước ngon cho ngày Rằm tháng Giêng!