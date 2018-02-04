Học cách làm mứt vỏ quýt thơm ngon, lạ miệng chuẩn bị đón Tết về

Cách làm mứt vỏ quýt với vài bước thực hiện đơn giản, các chị em nội trợ có thể làm ra những món mứt từ vỏ quýt lạ miệng với màu sắc đẹp mắt và có tác dụng trị ho vô cùng hiệu quả để chiêu đãi người thân và bạn bè dịp Tết.

- Mật ong: 1 muỗng canh

- Muối: 1 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Vỏ quýt bạn gọt bớt phần ruột trắng, rửa sạch để ráo rồi thái thành từng sợi dày khoảng 1cm.

Bước 2: Bạn nấu một nồi nước sôi, cho vỏ quýt vào chần khoảng 10 phút rồi vớt ra. Các chị em không nên bỏ qua bước này vì nó giúp loại bỏ vị đắng của vỏ quýt giúp món mứt ngon hơn.

Chần qua nước sôi giúp vỏ quýt bớt đắng và món mứt sẽ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Vỏ quýt vừa chần xong đem ngâm với nước muối pha loãng khoảng 1-2 tiếng, sau đó vớt ra rửa sạch với nước cho bớt mặn rồi để ráo.

Bước 4: Tiếp theo, bạn trộn vỏ quýt với đường và mật ong rồi để yên trong khoảng 5-6 tiếng cho thấm đều gia vị.

Vỏ quýt được trộn đều với đường và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Sau thời gian ướp, bạn đem vỏ quýt đun ở lửa thật nhỏ, chú ý đảo đều tay để không bị cháy. Trong quá trình đảo, nếu vỏ quýt hơi cháy do mất nước, bạn có thể thêm vào một chút nước cốt quýt để tránh bị khét và tạo hương vị thơm ngon hơn cho món mứt.

Bước 6: Khi thấy nước đường cạn hết, bạn tắt bếp, để nguội rồi dùng đũa trộn đều cho các miếng mứt rời nhau.

Bước 7: Cuối cùng cho mứt làm từ vỏ quýt vào hũ đậy nắp kín để dùng dần trong những ngày Tết.

Mứt xí muội vỏ quýt lạ miệng ngày đầu năm

Chuẩn bị nguyên liệu:

Vỏ quýt: 300g

Muối: 4 muỗng canh

Đường: 3 muỗng canh

Bột cam thảo: 30g

Thực hiện:

Bước 1: Bạn thái vỏ quýt thành sợi mỏng, dài rồi trộn đều với chút muối, bóp nhẹ và để khoảng 1 phút. Sau đó, mang vỏ quýt đi rửa lại để loại bỏ hoàn toàn tinh dầu tiết ra.

Bước 2: Trộn đều vỏ quýt với lượng muối còn lại và ướp khoảng 2 tiếng. Sau đó, các chị em mang vỏ quýt đi phơi nắng 1 ngày hoặc cho vào lò sấy ở nhiệt độ 80 – 100 độ C.

Bước 3: Bạn mang vỏ quýt đã sấy hoặc phơi khô trộn đều với đường kính. Chờ đường tan hết, vớt vỏ quýt ra và để thật ráo.

Bước 4: Đặt một chiếc nồi đế dày lên bếp, khi đã nóng cho vỏ quýt vào rang ở lửa nhỏ nhất để tránh bị cháy khiến xí muội không được ngon. Đảo đều liên tục cho đến khi vỏ quýt thật khô thì tắt bếp.

Bước 5: Cuối cùng, bạn trộn đều xí muội vỏ quýt với bột cam thảo rồi bảo quản trong lọ kín và thưởng thức thôi nào.

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Mứt xí muội vỏ quýt với vị mằn mặn giúp giải ngán hiệu quả cho những ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công với cách làm mứt từ vỏ quýt đơn giản này.