Đừng nấu cháo, gà nấu thế này sẽ có ngay món ngon tuyệt đỉnh, không phải ai cũng biết

Nấu gì hôm nay 24/11/2019 13:00

Không cần nước luộc, không cần quá cầu kỳ, bạn hãy thể hiện sự đảm đang khéo léo của mình khi vào bếp với món gà hấp muối hạt có một không hai này.

Gà được coi là món ăn quốc dân khi bất cứ ngày lễ truyền thống nào người ta cũng đều sử dụng thực phẩm này để chế biến rất nhiều món ngon. Thế nhưng, đã bao giờ bạn thử làm món gà hấp muối hạt, không cần dùng nước cũng không cần hấp cách thủy chưa?

1. Chuẩn bị những nguyên liệu vào bếp:

- 1 con gà ta: nặng khoảng 1- 1.5kg

- 500g muối hột

- 200g sả

- 30ml rượu trắng

- 1 quả chanh, hành tím

- 1 nắm lá chanh

- Gừng, ớt, tiêu, bột ngọt, hạt nêm, hành khô

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Gà luộc muối hạt là một trong những cách luộc gà ngon, độc đáo - Ảnh: Internet

2. Cách chế biến món gà là luộc ngon không cần nước

Sơ chế nguyên liệu:

- Gà mua về làm sạch, khử mùi thịt gà bằng cách ngâm trong nước có pha rượu trắng, gừng và một ít muối trong khoảng từ 3 - 5 phút. Sau đó, vớt gà ra để ráo nước.

- Gừng gọt vỏ, thái sợi mảnh.

- Rửa sạch sả, đập dập, cắt khúc vừa.

- Lá chanh rửa sạch, để ráo rồi thái sợi mảnh.

- Ớt rửa sạch, bỏ cuống, thái chỉ.

- Hành tím lột vỏ, băm nhuyễn.

- Chanh vắt lấy nước cốt.

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Món ngon với gà khó cưỡng - Ảnh: Internet

Chuẩn bị chế biến:

- Ướp thịt gà với 3 thìa sả băm nhuyễn, 1 thìa lá chanh băm nhỏ, hành tím, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa tiêu. Dùng bao tay nilon xát đều gia vị xung quanh gà. Ướp khoảng nửa tiếng để ngấm gia vị.

- Rải muối hạt dưới đáy nồi 1 lớp dày khoảng 1 - 1,5cm. Tiếp đến, xếp sả lên trên muối. Rải lá chanh, gừng thái sợi lên trên sả. Đặt vỉ hấp hoặc đĩa sứ lên trên.

- Trước khi đặt gà lên hấp, cho phần gia vị ướp gà vào trong bụng gà để hương vị sả, chanh, gừng thấm dều từ bên trong.

Tiến hành hấp gà:

- Đặt gà vào nồi kín, không cho nước và tiến hành hấp.

- Thời gian hấp từ 30-45 phút tùy loại gà non hay già.

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Món gà thơm ngon này sẽ làm mới mẻ bữa ăn của gia đình bạn - Ảnh: Internet
 

Thưởng thức:

- Điểm cộng của món gà hấp muối hạt là do nước chấm đậm đà. Pha nước chấm bằng cách cho 1 thìa muối, ớt thái nhỏ, 1 thìa hạt tiêu, 1 thìa nước cốt chanh vào bát trộn đều.

- Khi gà chín, cho gà ra khay rồi để nguội. Chặt thành miếng vừa ăn rồi sắp xếp vào đĩa ăn và thưởng thức món ngon với gà này.

Hãy áp dụng ngay công thức này để làm mới mẻ và phong phú thêm cho thực đơn mỗi ngày của gia đình bạn!

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