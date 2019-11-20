Thấy con dâu luộc tôm không cho nước vào nồi, mẹ chồng nhăn mặt nhưng nhìn thành phẩm lại khen không ngớt

Có rất nhiều cách luộc tôm ngon, thế nhưng, luộc tôm không cần đến một giọt nước lại là mẹo nấu ăn cực ít người biết.

Chỉ cần thử cách luộc tôm ngon này, bạn không chỉ có được món tôm ngon ngọt, đẫm vị mà còn ghi điểm tuyệt đối trong mắt mẹ chồng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

500gr tôm

200gr muối ăn

Một ít hạt tiêu

Vài cây hành lá

Cách làm

Tôm mua về rửa sạch, bỏ phần chỉ đen và phân. Để cho thật ráo nước.

Hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

Cho nồi lên bếp, bật lửa lớn cho chảo thật nóng.

Rắc một lớp muối ăn lên đáy nồi, đảm bảo muối phủ kín đáy và có độ dày khoảng 1cm.

Dùng khăn sạch thấm khô tôm rồi xếp lên nồi, rắc thêm chút tiêu để giúp tôm dậy mùi thơm, khử sạch mùi tanh hiệu quả.

Đậy kín nắp và để lửa vừa, hấp trong 5 phút. Khi thấy tôm chuyển đều sang màu đỏ thì tắt bếp.

Xếp tôm ra đĩa và rắc hành lá đã thái lên trên.

Cách chọn tôm tươi ngon:

Tôm săn chắc, đầu và thân tôm vẫn nguyên vẹn.

Các khớp của vỏ tôm càng hẹp thịt tôm càng tươi.

Chân tôm gắn chặt vào thân.

Tôm có dáng thẳng hoặc chỉ hơi cong. Nếu tôm đã uốn cong thành hình tròn chứng tỏ tôm đã để lâu, không còn tươi.

Bí quyết để có món tôm luộc không cần nước ngon:

Phải thấm khô tôm trước khi cho vào nồi nếu không sẽ khiến tôm bị mặn.

Đừng luộc quá lâu kẻo tôm bị chín quá sẽ mất vị ngon ngọt tự nhiên.

Có rất nhiều món ngon với tôm, nhưng vào những ngày bận rộn, bạn chỉ cần làm món tôm luộc ngon này đã giúp bữa cơm gia đình đủ dinh dưỡng và ngon “nuốt lưỡi”.

Chả tôm vốn đã ngon, thêm nguyên liệu này càng hấp dẫn bội phần Sự kết hợp hài hòa giữa tôm, đậu phụ và đậu Hà Lan tạo nên một món ăn lạ miệng mà giàu dinh dưỡng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-con-dau-luoc-tom-khong-cho-nuoc-vao-noi-me-chong-nhan-mat-nhung-nhin-thanh-pham-lai-khen-khong-ngot-344630.html