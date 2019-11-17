Đừng luộc, hãy nấu gà với thứ này đảm bảo chồng con gắp lia lịa, vét sạch nồi cơm!

Nấu gì hôm nay 17/11/2019 05:30

Cuối tuần, nếu đã quá ngán gà luộc hay kho gừng bạn đừng chần chừ bắt tay vào làm ngay món cánh gà sốt mật ong này để đổi vị cho cả gia đình nhé!

Đơn giản, dễ làm nhưng món cánh gà sốt mật ong này sẽ khiến thực khách khó tính nhất cũng phải vét sạch nồi cơm.

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Cuối tuần, chỉ cần làm món cánh gà sốt mật ong này đảm bảo chồng con vét sạch nồi cơm.

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị để làm món cánh gà sốt mật ong:

 8 cái cánh gà

1 mẩu gừng

1 ít vừng trắng

80g mật ong

Gia vị: Nước tương, dầu ăn.

Cách làm:

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Để làm món ngon với cánh gà này, bạn cần rửa sạch cánh gà, chặt làm đôi và dùng dao sắc rạch vài đường trên bề mặt da. Cho cánh gà vào bát, thêm gừng xắt lát, chút nước tương vào trộn đều.

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Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín miệng bát, ướp trong 30 phút.

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Cho mật ong, 240ml nước ấm vào bát và khuấy đều cho đến khi mật ong hòa tan hoàn toàn.

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Đặt chảo lên bếp, chờ chảo nóng cho chút dầu vào. Lần lượt cho số gà đã ướp vào chiên đến khi cả hai mặt đều ngả màu vàng đẹp mắt.

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Đổ nước mật ong đã pha loãng vào chảo, thêm chút nước tương, đậy nắp lại nấu nhỏ lửa trong 20 phút. Khi cánh gà ngả màu nâu cánh gián, nước dùng sền sệt thì tắt bếp.

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Chỉ cần rắc thêm chút vừng trắng lên thì món ngon với cánh gà này đã hoàn tất.

Thành phẩm:

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Món cánh gà sốt mật ong với phần nước sốt hấp dẫn, cánh gà mềm ngon cộng với mùi thơm của gừng, mè trắng sẽ giúp kích thích vị giác. Người kén ăn đến mấy cũng bị món ngon dễ làm này thu phục ngay từ đũa đầu tiên.

Nguồn: Douguo.com

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