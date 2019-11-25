Cơm nguội mang trộn với thứ này rồi chiên lên, có ngay món bánh ngon cho cả nhà!

Nấu gì hôm nay 25/11/2019 05:00

Bạn đang băn khoăn chưa biết làm gì với số cơm thừa sau bữa cơm, hãy bắt tay làm ngay món bánh củ cải cực ngon từ cơm nguội này.

Với cơm nguội và các nguyên liệu đơn giản, cộng thêm công thức làm món bánh củ cải vàng ruộm giòn tan này dám chắc khi bày lên mâm cơm cả nhà ai cũng thích.

1. Nguyên liệu cho món bánh củ cải:

Để chế biến món bánh dễ làm này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- 1 bát cơm nguội

- Khoảng 300g củ cải

- Hành khô

- Một ít bột ngô

- Một ít vừng trắng

- 1 quả trứng

- Các loại gia vị: dầu ăn, muối, hạt tiêu, bột ớt

2. Cách làm món bánh củ cải:

Bước 1:

Sơ chế các nguyên liệu:

- Củ cải rửa sạch, gọt vỏ và bào sợi ngắn, cho ít muối vào trộn đều.

- Hành khô bóc vỏ băm nhỏ.

Bước 2

Cho củ cải, cơm, hành đã băm, lòng trắng trứng, chút hạt tiêu, bột ớt, một ít tinh bột ngô và vừng vào một nồi lớn rồi trộn đều. 

Bước 3

Bắc chảo lên bếp, cho dầu vào chảo. Chờ đến khi dầu nóng múc từng muỗng nhỏ hỗn hợp trên vào chiên cho tới khi chín vàng thì vớt ra. Chờ bánh nguội, bạn cho bánh ra đĩa và trang trí tùy ý thích.

Lưu ý:

- Khi làm bánh củ cải khâu pha bột và các nguyên liệu rất quan trọng, quyết định đến chất lượng bánh. Do đó, phải điều chỉnh sao cho các nguyên liệu vừa đủ, hài hòa để khi bánh nguội, bánh không bị nhão cũng như bị cứng.

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 Món bánh củ cải ngon mà lạ miệng  - Ảnh: Internet

Thành phẩm:

Bánh có lớp vỏ ngoài giòn giòn, thơm ngon, cùng với phần nhân được làm từ củ cải nên có vị thanh ngọt, mềm mại đặc trưng, cực kì hấp dẫn. Dùng bánh củ cải với một bát nước chấm chua cay, chắc chắn bạn sẽ phải xuýt xoa vì món bánh ngon và lạ miệng này.

Chúc các bạn thật thành công khi làm món bánh củ cải này và thưởng thức ngon miệng bên gia đình.

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