Cần gì ra quán khi đã có cách làm kem xôi tại nhà đơn giản lại ngon miễn chê như thế này

Tuy nhiên, nhiều hàng quán bên ngoài thường có quy trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe . Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy học ngay cách làm kem xôi đơn giản nhưng vẫn thơm ngon như ngoài tiệm dưới đây.

Những viên kem mát lạnh kết hợp cùng vị béo ngậy của xôi nếp sẽ đánh thức vị giác của mọi người trong những ngày oi bức. Chính vì thế, có rất nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích món kem xôi này và thường đến các quán kem để thưởng thức.

Lá dứa: 1 bó

Kem tươi

Đường: 50g

Dừa: 2 trái

Đậu phộng

Cách làm:

Bước 1: Bạn chặt dừa làm đôi để lấy nước và nạo phần thịt bên trong rồi để vào ngăn mát tủ lạnh. Phần vỏ dừa giữ lại để làm chén đựng kem xôi.

Bước 2: Lá dứa mua về rửa sạch, đem xay nhuyễn và lọc lấy nước.

Lá dứa phải rửa sạch trước khi lọc lấy nước - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Ngâm nếp cho mềm thường khoảng từ 10-12h, tốt nhất là để qua đêm. Tiếp theo, đem gạo nếp vo lại rồi trộn với nước dừa và nước lá dứa để tạo ra màu tự nhiên. Cuối cùng, bạn cho vào nồi cơm điện nấu như bình thường.

Bước 4: Khi xôi chín bạn hãy xới đều và để cho thật nguội.

Bước 5: Dùng muỗng múc xôi vào vỏ dừa đã chuẩn bị rồi cho kem dừa lên trên. Sau đó rắc đậu phộng và phần thịt dừa lên mặt là bạn đã có món ăn thơm ngon cho cả gia đình rồi.

Kem xôi dừa thơm như ngoài tiệm đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Kem xôi vò

Chuẩn bị nguyên liệu:

Gạo nếp: 200g

Đậu xanh không vỏ: 100g

Dừa khô

Kem tươi

Cách làm:

Bước 1: Bạn cần ngâm gạo nếp trước khoảng 8 tiếng và đậu xanh ngâm trước 4 tiếng. Nếu không có thời gian, bạn có thể ngâm khoảng 2 tiếng với nước nóng khoảng 50 độ C. Gạo và đậu xanh sẽ nở nhanh và ngon hơn.

Bước 2: Sau đó, bạn cho đậu xanh vào nồi hấp khoảng 20 phút cho chín mềm rồi dùng muỗng tán nhuyễn.

Bước 3: Tiếp theo, trộn đều đậu xanh với gạo nếp rồi cho tất cả vào nồi hấp khoảng 30 phút thì tắt bếp. Khi xôi còn nóng, bạn cho đường vào trộn đều rồi để nguội.

Xôi vò phải để thật nguội để không làm chảy kem - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cuối cùng, bạn vò xôi thành hình tròn cho vào ly hay chén rồi múc kem tươi và dừa khô để lên trên.

Kem xôi vò dễ làm và thơm ngon dành cho cả gia đình vào ngày nắng nóng - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm kem xôi đơn giản tại nhà ở trên, hy vọng bạn sẽ thực hiện thành công và nhận được "cơn mưa" lời khen từ bạn bè, người thân nhé!