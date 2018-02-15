Cách nấu chè đậu xanh vỏ quýt cúng Giao thừa ngon mê ly lại tốt cho sức khỏe cả nhà

Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cách nấu chè đậu xanh vỏ quýt mới lạ vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe để bạn "đổi gió" cho mâm cúng năm mới này. Đây là món chè vô cùng dễ thực hiện, chị em nội trợ sẽ hối hận nếu bỏ qua.

Trong mâm cúng vào đêm Giao thừa của mỗi gia đình người Việt thường không thể thiếu những chén chè nóng hổi, thơm phức. Có rất nhiều loại chè khác nhau được các chị em nội trợ lựa chọn nấu trong những ngày Tết như: chè đậu xanh, đậu đỏ...

Đường: 200g

Nước cốt dừa: 1 chén

Bột báng

Thực hiện:

Bước 1: Đậu xanh bạn mua về rửa sạch rồi ngâm qua đêm cho mềm. Sau khi ngâm, cho đậu xanh vào nồi luộc khoảng 25 phút cho chín rồi vớt ra bỏ vào máy xay nhuyễn.

Đậu xanh phải ngâm qua một đêm để mau chín và bùi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Vỏ quýt rửa sạch, cắt thành từng sợi thật nhuyễn sau đó cho vào nồi luộc. Đến khi sôi, bạn tắt bếp vớt vỏ quýt ra để cho thật ráo nước.

Nên luộc sơ vỏ quýt để món chè không bị đắng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Bột báng khi mua về các chị em nội trợ phải ngâm trong nước để chúng nở ra. Sau đó bạn cho vào nồi với nước xâm xấp đun lửa nhỏ đến khi thấy bột nở to tròn và trong thì tắt bếp, vớt ra để ráo.

Bột báng ngâm trong nước cho nở - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Tiếp theo cho đậu xanh xay nhuyễn, đường và 1/2 chén nước lọc vào nồi đun ở lửa vừa khoảng 10 phút. Khi nước sôi, bạn cho nước cốt dừa vào và dùng đũa khuấy đều tay để chè không bị khét, mất ngon.

Bước 5: Cuối cùng, bạn cho vỏ quýt và bột báng vào nồi chè, khuấy nhẹ tay thêm 5 phút thì tắt bếp.

Lưu ý: Sợi vỏ quýt càng mỏng càng ngon và đừng sử dụng quá nhiều để tránh chè có vị đắng.

Chè đậu xanh vỏ quýt dễ làm cho mâm cúng đêm Giao thừa - Ảnh minh họa: Internet

Vỏ quýt từ xưa đã được sử dụng trong Đông y như một vị thuốc thần kỳ chữa được nhiều bệnh như rối loạn nhịp tim, cao huyết áp, viêm phế quản, cảm cúm, ăn không tiêu...

Trong khi đó, đậu xanh được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là một loại thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Trong đậu xanh có chứa các chất kháng viêm và nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể nên rất tốt cho việc cải thiện tình trạng tim mạch, ngừa ung thư và tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả.

Với những lợi ích tuyệt vời trên, các chị em nội trợ hãy học ngay cách nấu chè đậu xanh vỏ quýt vừa ngon vừa tốt sức khỏe để cúng Giao thừa và chiêu đãi cả nhà.