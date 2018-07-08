Cách làm sữa đậu xanh thơm ngon, bổ dưỡng cực đơn giản cho bữa sáng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , thường xuyên uống sữa đậu xanh mỗi sáng sẽ giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giúp hạn chế hấp thu chất béo, ổn định đường huyết trong máu, thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ giảm cân và ngăn ngừa lão hóa da.

Đậu xanh là loại ngũ cốc quen thuộc chứa nhiều dưỡng chất bổ dưỡng. Bên cạnh việc chế biến thành những món ăn hàng ngày như nấu xôi, chè… thì bạn còn có thể làm thành sữa để uống mỗi ngày.

Sữa đậu xanh không chỉ thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng, uống lạnh hay nóng đều được. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự chế biến sữa đậu xanh tại nhà với cách làm cực đơn giản dưới đây, vừa an toàn vừa giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình,

- 2-3 cái lá nếp

- 50g đường cát (lượng vừa phải tùy theo khẩu vị)

- 500ml sữa tươi

- Nước cốt dừa

- Đá lạnh

Hướng dẫn thực hiện:

Đậu xanh vo sạch cho vào chậu nước ngâm khoảng 3 tiếng để hạt đậu nở mềm. Trong khi ngâm, bạn có thể nhặt bỏ những hạt sâu, hạt sạn để đảm bảo sữa đậu xanh được thơm ngon nhất. Phần vỏ đậu chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao nên bạn không cần cà vỏ mà giữ nguyên khi xay. Đậu xanh sau khi ngâm, vớt ra rổ để ráo nước. Lá nếp rửa sạch rồi cắt khúc nhỏ.

Đậu xanh ngâm nước để đậu nở mềm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cho đậu xanh và đường vào máy xay, xay nhuyễn sao cho hỗn hợp mịn. Sau đó cho đậu xanh vào một miếng vải xô sạch, lọc lấy phần nước, bỏ bã.

Tiếp đến, cho nước đậu xanh đã lọc vào nồi đun sôi, thêm vào lá dứa để tạo mùi thơm. Lưu ý, bạn nên đun lửa nhỏ, thỉnh thoảng dùng thìa khuấy nhẹ để tránh bị bén nồi. Đợi đến khi nước đậu xanh sôi, bạn cho tiếp phần sữa tươi và nước cốt dừa vào, đun sôi thêm khoảng 2 phút thì nêm nếm thêm đường cho phù hợp với khẩu vị rồi tắt bếp.

Đun sữa trên bếp - Ảnh minh họa: Internet

Đổ sữa đậu nành ra ly là có thể thưởng thức ngay. Nếu muốn uống lạnh, bạn có thể đợi sữa nguội rồi thêm đá vào. Như vậy là món sữa đậu xanh đã hoàn thành rồi, cách thực hiện rất đơn giản phải không nào. Chẳng cần phải mua ngoài hàng, cả nhà vẫn có thể thưởng thức sữa đậu xanh thơm ngon, bổ dưỡng.

Sữa đậu xanhh rất phù hợp cho thực đơn bữa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm sữa đậu xanh cực đơn giản này tại nhà nhé!