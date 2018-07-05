Cách làm bánh bột lọc dai ngon đúng điệu, ăn bao nhiêu cũng hết

Nấu gì hôm nay 05/07/2018 18:05

Chẳng cần phải đi đâu xa, bạn vẫn có thể thưởng thức món bánh bột lọc đặc sản của người Huế ngay tại nhà với cách làm cực đơn giản sau.

Bánh bột lọc vốn là đặc sản của xứ Huế, nó còn được xếp trong danh sách 30 món bánh ngon nhất trên thế giới. Bánh bột lọc dai ngon với nhân tôm thịt bên trong vừa dai vừa mềm kết hợp với nước mắm đậm vị sẽ khiến bạn ăn mãi không chán.

Cách làm bánh bột lọc dai ngon đúng điệu, ăn bao nhiêu cũng hết - Ảnh 1
Cách làm bánh bột lọc khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm món bánh này khá đơn giản, chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay để cả gia đình cùng thưởng thức:

Cách làm bánh bột lộc dai ngon cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 400g bột năng

- 200g tôm, 200g thịt ba chỉ

- Tỏi, ớt bột, ớt quả, hành lá

- Gia vị thông thường: đường, bột nêm, dầu ăn, mắm, muối

Cách làm bánh bột lọc dai ngon đúng điệu, ăn bao nhiêu cũng hết - Ảnh 2
Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Thịt ba chỉ rửa sạch đem thái hạt lựu. Tôm bóc sạch vỏ, rửa sạch rồi cho vào tô ướp cùng với tỏi băm,1/2 thìa cà phê hạt tiêu, 1 thìa cà phê bột nêm và 1 thìa cà phê muối. Trộn đều các nguyên liệu rồi ướp khoảng 10 phút để tôm ngấm gia vị.

Cách làm bánh bột lọc dai ngon đúng điệu, ăn bao nhiêu cũng hết - Ảnh 3
Thịt thái hạt lựu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng tiến hành ướp thịt ba chỉ theo công thức trên nhưng thêm vào một chút ớt bột để tạo màu bắt mắt.

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào phi thơm hành tỏi băm. Tiếp đến cho thịt vào xào trong khoảng 15 phút rồi thêm tôm vào rim cùng. Khi tôm thịt gần săn lại thì nêm nếm thêm gia vị vừa ăn là được.

Cách làm bánh bột lọc dai ngon đúng điệu, ăn bao nhiêu cũng hết - Ảnh 4
Rim thịt trên bếp - Ảnh minh họa: Internet

Chia bột năng làm 2 phần cho vào 2 tô riêng, một tô 250g , tô còn lại 150g. Lấy 250ml nước sôi đổ vào tô bột nhỏ hơn, đợi nguội một chút thì đem trộn với chỗ bột còn lại, sau đó nhồi đều tay.

Nhồi đến khi bột mịn và không dính tay là được. Bạn có thể dùng bao đựng thực phẩm để phủ phần bột, tránh bột bị khô.

Bột lấy từng miếng nhỏ, vo tròn lại để cho bánh đều tay hơn, sau đó cho vào túi nilon ấn dẹt miếng bột. Thêm tôm và thịt vào giữa miếng bột, gấp mép lại với nhau cho khít để khi luộc nhân không bị rớt ra ngoài.

Cách làm bánh bột lọc dai ngon đúng điệu, ăn bao nhiêu cũng hết - Ảnh 5
Gấp mép bột lại với nhau cho khít để khi luộc nhân không bị rớt ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi nước lên bếp, đun sôi nồi nước thả bánh vào luộc trong 10 phút. Đợi đến khi bánh nổi lên phía trên thì dùng muôi thủng vớt ra cho vào tô nước lạnh. Đây chính là bí quyết để bánh trong và dai hơn. Sau đó, vớt bánh ra trộn mỡ hành cho khỏi dính.

Cuối cùng là bước pha nước chấm, cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần pha nước mắm ngon với ớt thái lát là được. Nếu muốn ăn ngọt, bạn có thể nấu nước mắm với đường để hỗn hợp hơi keo lại, sau đó đợi nguội thì thêm vào một chút ớt.

Cách làm bánh bột lọc dai ngon đúng điệu, ăn bao nhiêu cũng hết - Ảnh 6
Cùng cả nhà thưởng thức bánh bột lọc dai ngon ngay thôi nào - Ảnh minh họa: Internet

Bánh bột lọc có phần vỏ trong, dai ngon cùng phần nhân đậm đà kết hợp với nước mắm sẽ khiến bạn ăn mãi không chán.

Chúc bạn thành công với cách làm bánh bột lọc cực đơn giản này tại nhà nhé!

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