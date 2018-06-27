Cách làm gà chiên nước mắm đậm đà, thơm phức cho bữa cơm cuối tuần thêm hấp dẫn

Nấu gì hôm nay 27/06/2018 17:23

Gà chiên nước mắm là món ăn thơm ngon được rất nhiều người yêu thích, nhất là trẻ nhỏ. Chị em hãy “bỏ túi” ngay cách làm món ăn này để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình ngày cuối tuần nhé!

Thịt gà chứa nhiều canxi, photpho, sắt cùng các loại vitamin A, B1, B2, C, E… giúp mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt những dưỡng chất này rất dễ hấp thu và tiêu hóa.

Gà chiên mắm là món ăn đơn giản nhưng lại có hương vị đậm đà khó cưỡng, giúp kích thích vị giác và ngon cơm hơn. Cách làm món ăn này không quá khó nhưng để gà chiên nước mắm đậm đà đúng điệu thì không phải ai cũng biết.

Cách làm gà chiên nước mắm đậm đà, thơm phức cho bữa cơm cuối tuần thêm hấp dẫn - Ảnh 1
Gà chiên nước mắm đậm đà giúp ăn ngon miệng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là bí quyết làm gà chiên nước mắm thơm ngon như ngoài hàng, chị em không thể bỏ qua:

Cách làm gà chiên nước mắm đậm đà cực đơn giản

Nguyên liệu:

- 5 cái cánh gà

- Sả, ớt, tỏi

- 1 thìa mật ong

- 1 thìa bột năng

- Hạt tiêu

- Gia vị thông thường: muối, bột nêm, đường, nước mắm

Hướng dẫn thực hiện:

Cánh gà mua về rửa sạch với giấm và muối rồi thấm khô, sau đó chặt thành khúc nhỏ vừa ăn. Sả, ớt, tỏi rửa sạch đem băm nhỏ.

Cách làm gà chiên nước mắm đậm đà, thơm phức cho bữa cơm cuối tuần thêm hấp dẫn - Ảnh 2
Gà chặt khúc vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Cánh gà cho vào tô lớn, ướp chung với một chút muối, bột nêm và hạt tiêu. Dùng đũa trộn đều các nguyên liệu, sau đó cho bột năng vào xóc mạnh. Ướp cánh gà khoảng 30 phút cho thấm gia vị để món ăn thêm đậm đà.

Cách làm gà chiên nước mắm đậm đà, thơm phức cho bữa cơm cuối tuần thêm hấp dẫn - Ảnh 3
Cánh gà ướp gia vị khoảng nửa tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị phần nước mắm, bạn pha nước mắm, mật ong, đường với 1 thìa nước, khuấy đều đến khi các nguyên liệu hòa tan.

Bắc chảo sâu lòng lên bếp, cho dầu nóng vào đun rồi thả từng miếng cánh gà vào chiên cho đến khi vàng giòn thì vớt ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu.

Tiếp tục đặt chảo lên bếp, thêm vào 1 thìa dầu ăn, dầu nóng cho tỏi, sả, ớt băm vào xào thơm. Đổ phần nước mắm đã chuẩn bị vào đun sôi, đổ toàn bộ cánh gà đã chiên giòn vào đảo đều đến khi cánh gà bám đều gia vị và có màu vàng ươm thì tắt bếp. Xếp cánh gà ra đĩa là có thể thưởng thức ngay cùng cơm nóng. 

Cách làm gà chiên nước mắm đậm đà, thơm phức cho bữa cơm cuối tuần thêm hấp dẫn - Ảnh 4
Cho mắm vào đảo đều đến khi cánh gà vàng ươm thì tắt bếp - Ảnh minh họa: Internet

Một vài bí quyết để món gà chiên nước mắm ngon đúng điệu

- Nên chọn cánh gà ta tươi ngon, gà ta ngon thường có thân hình nhỏ gọn, săn chắc và ức đẹp. Da gà ta vàng nhạt và chỉ vàng đậm ở một số chỗ như ức, cánh, lưng. Bên cạnh đó, da gà ta mỏng, độ đàn hồi cao và phần thịt nhìn tươi, không có mùi hôi, trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu.

- Nếu chọn chân gà làm chân gà chiên mắm thì bạn nên chọn gà công nghiệp vì chân gà ta sẽ rất khô và cứng.

Chúc bạn thành công với cách làm gà chiên nước mắm thơm ngon cực đơn giản này tại nhà nhé!

2 cách làm rau câu dừa thanh mát cho ngày nắng nóng, ai ăn cũng mê ngay

2 cách làm rau câu dừa thanh mát cho ngày nắng nóng, ai ăn cũng mê ngay

Sau bữa ăn, một chút rau câu dừa thanh mát để tráng miệng vừa giúp giải nhiệt vừa giúp kích thích hệ tiêu hóa. Cách làm món quà vặt này cũng rất đơn giản, chị em có thể thực hiện ngay để cả nhà cùng thưởng thức.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm gà chiên nước mắm gà chiên nước mắm

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày