Cách làm gà chiên nước mắm đậm đà, thơm phức cho bữa cơm cuối tuần thêm hấp dẫn

Gà chiên mắm là món ăn đơn giản nhưng lại có hương vị đậm đà khó cưỡng, giúp kích thích vị giác và ngon cơm hơn. Cách làm món ăn này không quá khó nhưng để gà chiên nước mắm đậm đà đúng điệu thì không phải ai cũng biết.

Thịt gà chứa nhiều canxi, photpho, sắt cùng các loại vitamin A, B1, B2, C, E… giúp mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe , đặc biệt những dưỡng chất này rất dễ hấp thu và tiêu hóa.

Dưới đây là bí quyết làm gà chiên nước mắm thơm ngon như ngoài hàng, chị em không thể bỏ qua:

- Sả, ớt, tỏi

- 1 thìa mật ong

- 1 thìa bột năng

- Hạt tiêu

- Gia vị thông thường: muối, bột nêm, đường, nước mắm

Hướng dẫn thực hiện:

Cánh gà mua về rửa sạch với giấm và muối rồi thấm khô, sau đó chặt thành khúc nhỏ vừa ăn. Sả, ớt, tỏi rửa sạch đem băm nhỏ.

Gà chặt khúc vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Cánh gà cho vào tô lớn, ướp chung với một chút muối, bột nêm và hạt tiêu. Dùng đũa trộn đều các nguyên liệu, sau đó cho bột năng vào xóc mạnh. Ướp cánh gà khoảng 30 phút cho thấm gia vị để món ăn thêm đậm đà.

Cánh gà ướp gia vị khoảng nửa tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị phần nước mắm, bạn pha nước mắm, mật ong, đường với 1 thìa nước, khuấy đều đến khi các nguyên liệu hòa tan.

Bắc chảo sâu lòng lên bếp, cho dầu nóng vào đun rồi thả từng miếng cánh gà vào chiên cho đến khi vàng giòn thì vớt ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu.

Tiếp tục đặt chảo lên bếp, thêm vào 1 thìa dầu ăn, dầu nóng cho tỏi, sả, ớt băm vào xào thơm. Đổ phần nước mắm đã chuẩn bị vào đun sôi, đổ toàn bộ cánh gà đã chiên giòn vào đảo đều đến khi cánh gà bám đều gia vị và có màu vàng ươm thì tắt bếp. Xếp cánh gà ra đĩa là có thể thưởng thức ngay cùng cơm nóng.

Cho mắm vào đảo đều đến khi cánh gà vàng ươm thì tắt bếp - Ảnh minh họa: Internet

Một vài bí quyết để món gà chiên nước mắm ngon đúng điệu

- Nên chọn cánh gà ta tươi ngon, gà ta ngon thường có thân hình nhỏ gọn, săn chắc và ức đẹp. Da gà ta vàng nhạt và chỉ vàng đậm ở một số chỗ như ức, cánh, lưng. Bên cạnh đó, da gà ta mỏng, độ đàn hồi cao và phần thịt nhìn tươi, không có mùi hôi, trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu.

- Nếu chọn chân gà làm chân gà chiên mắm thì bạn nên chọn gà công nghiệp vì chân gà ta sẽ rất khô và cứng.

Chúc bạn thành công với cách làm gà chiên nước mắm thơm ngon cực đơn giản này tại nhà nhé!