Cách làm kem dưa hấu giải nhiệt mùa hè đơn giản tại nhà, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon

Với cách làm kem dưa hấu đơn giản này, chắc chắn chị em nội trợ nào cũng có thể thực hiện thành công và giúp cả nhà giải nhiệt nhanh chóng trong những ngày hè nắng nóng.
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Dưa hấu được coi là một loại trái cây giải nhiệt tuyệt vời cho mùa hè với vị thanh ngọt mát dịu. Hơn nữa, nó còn chứa vô số các chất khoáng và vitamin giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe tim mạch thậm chí phòng ngừa ung thư hiệu quả.
Ngoài cách dùng trực tiếp, các chị em nội trợ có thể tự tay thực hiện món kem dưa hấu mát lạnh, đẹp mắt với cách làm đơn giản sau để mời cả nhà trong những ngày hè oi bức.
Cách làm kem dưa hấu đơn giản tại nhà
Cách 1
Chuẩn bị:
Dưa hấu: 500g
Đường: 100g
Sữa chua: 2 hộp
Nước cốt chanh: 1 muỗng canh
Sữa đặc có đường: 50ml
Sữa tươi không đường: 100ml
Khay đựng kem
Cách làm:
Bước 1: Dưa hấu bạn bỏ vỏ chỉ lấy phần ruột đỏ, cắt thành những miếng nhỏ và lấy sạch hạt.
Bước 2: Cho những miếng dưa hấu vừa cắt vào máy sinh tố xay cùng với đường và nước cốt chanh. Sau đó, dùng rây lọc lại nhiều lần loại bỏ phần bã để làm kem mịn hơn.
Bước 3: Đổ hỗn hợp chanh và dưa hấu ra tô lớn, bạn thêm sữa chua, sữa tươi và sữa đặc có đường vào tô rồi dùng máy đánh trứng đánh tan khoảng 2 phút để các nguyên liệu quyện với nhau.
Bước 4: Cuối cùng cho hỗn hợp vào khay đựng kem rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh. Đợi khoảng 30 phút rồi đem ra trộn đều, sau đó cho lại vào tủ lạnh. Cứ làm như vậy khoảng 7 - 8 lần kem sẽ xốp và mềm mịn.
Cách 2
Chuẩn bị:
Dưa hấu: 300g
Nước cốt dừa: 1 hộp
Kiwi: 200g
Đường: 40g
Nước cốt chanh: 2 muỗng cà phê
Chocolate chip
Cách làm:
Bước 1: Bạn cắt dưa hấu thành những miếng nhỏ và bỏ hạt đi. Sau đó, cho dưa hấu vào máy sinh tố cùng 15g đường và nước cốt chanh.
Bước 2: Sau đó bạn đổ vào khuôn kem que rồi thả chocolate chip vào để giả làm hạt dưa hấu. Tiếp theo, dùng giấy bạc đậy lại rồi cắm que gỗ vào từng ô kem, cất trong ngăn đá tủ lạnh 2 tiếng.
Bước 3: Bạn lắc hộp nước cốt dừa thật đều rồi đổ ra tô trộn cùng 15g đường và rót lên phần kem dưa hấu.
Bước 4: Với kiwi, bạn rửa sạch, gọt vỏ, thái miếng và xay mịn cùng số đường còn lại rồi rót vào khuôn kem để tạo thành lớp vỏ ngoài.
Bước 5: Cất vào ngăn đá tủ lạnh thêm 2 tiếng là bạn có thể thưởng thức những que kem dưa hấu mát lạnh, thơm ngon.
Với cách làm kem dưa hấu đơn giản tại nhà ở trên, hy vọng các chị em nội trợ sẽ thực hiện thành công và nhận được nhiều lời khen từ những người thân nhé!