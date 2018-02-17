Cách làm 2 món tráng miệng ngon, đơn giản nhất cho ngày Tết, người lớn trẻ nhỏ đều thích mê

Nấu gì hôm nay 17/02/2018 08:14

Để mâm cơm ngày Tết tròn vị cũng như giúp cả nhà giải ngán, các chị em nội trợ nên học cách làm 2 món tráng miệng vừa ngon vừa đơn giản này.

Sau một bữa ăn đầy ắp thịt cá, còn gì tuyệt vời hơn việc được thưởng thức những món tráng miệng ngon ngọt, mát lạnh đúng không?

Cách làm 2 món tráng miệng ngon, đơn giản nhất cho ngày Tết, người lớn trẻ nhỏ đều thích mê - Ảnh 1
Chỉ cần làm hai món tráng miệng đơn giản này, đảm bảo cả nhà sẽ thích và không còn cảm thấy ngán nữa - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, các chị em nội trợ hãy học ngay cách làm 2 món tráng miệng đơn giản này để chiêu đãi cả nhà trong những ngày đầu năm nhé!

Cách làm món tráng miệng ngon, đơn giản cho ngày Tết

Chè đậu đỏ

Theo quan niệm dân gian, chè đậu đỏ là món ăn mang lại nhiều may mắn cho người ăn vào những ngày đầu năm.

Bên cạnh đó, các chuyên gia dinh dưỡng còn cho biết, đậu đỏ là một trong những thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Chuẩn bị nguyên liệu:

Đậu đỏ: 200g

Bột báng: 100g

Sữa: 1 chén

Đường phèn: 20g

Thực hiện:

Bước 1: Đậu đỏ mua về bạn rửa sạch, ngâm trong nước ấm khoảng 4 tiếng. Sau đó, cho đậu đỏ vào nồi nước đun sôi ở lửa lớn. Lưu ý: Bạn chỉ nên cho nước vào nồi vừa đủ ngập phần đậu là được.

Cách làm 2 món tráng miệng ngon, đơn giản nhất cho ngày Tết, người lớn trẻ nhỏ đều thích mê - Ảnh 2
Đậu đỏ đã được luộc chín mềm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Khi nước đã sôi, bạn cho đường phèn, sữa vào, khuấy đều đến khi thấy hỗn hợp hòa quyện với nhau thì tắt bếp.

Bước 3: Bột báng rửa sạch, để ráo rồi cho vào nồi nước đun ở lửa vừa khoảng 5 phút cho chúng nở to tròn và trong.

Cách làm 2 món tráng miệng ngon, đơn giản nhất cho ngày Tết, người lớn trẻ nhỏ đều thích mê - Ảnh 3
Bột báng phải ngâm trước khi nấu mới đảm bảo món ăn được thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cuối cùng, bạn múc đậu đỏ và bột báng vào chén rồi bỏ vài viên đá vào là có thể dùng được ngay.

Sữa chua nếp cẩm

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa chua nếp cẩm không chỉ là một món ăn ngon mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe như: Tốt cho tim mạch, bổ máu, điều trị các vấn đề về tiêu hóa...

Chuẩn bị nguyên liệu:

Nếp cẩm: 400g

Lá dứa: 4-5 lá

Muối: 1/2 muỗng canh

Đường: 300g

Sữa chua: 2 hũ

Nước cốt dừa: 1 chén

Thực hiện:

Bước 1: Nếp cẩm bạn rửa sạch rồi ngâm trong nước khoảng 3 - 4 tiếng để chúng nở đều.

Cách làm 2 món tráng miệng ngon, đơn giản nhất cho ngày Tết, người lớn trẻ nhỏ đều thích mê - Ảnh 4
Nếp cẩm sẽ nhanh chín và mềm dẻo hơn khi được ngâm trước khi nấu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sau đó, đổ nếp và cả nước ngâm vào nồi, thêm lá dứa đã rửa sạch và muối rồi đun ở lửa lớn.

Bước 3: Khi nước sôi thì hạ lửa ở mức nhỏ, thỉnh thoảng dùng đũa khuấy đều để không bị khét. Để liu riu cho tới khi nước cạn, nếp cẩm chín mềm và sánh lại thì vớt bỏ lá dứa ra.

Cách làm 2 món tráng miệng ngon, đơn giản nhất cho ngày Tết, người lớn trẻ nhỏ đều thích mê - Ảnh 5
Cho lá dứa và nấu chung với nếp cẩm để tạo mùi thơm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Tiếp theo, bạn cho đường vào nồi nếp cẩm, dùng đũa khuấy thật nhanh tay cho đường tan trong vòng 1 phút rồi tắt bếp.

Bước 5: Để cho nếp cẩm nguội hẳn, bạn múc ra ly hoặc chén, thêm sữa chua, nước cốt dừa vào khuấy đều rồi thưởng thức. Món sữa chua nếp cẩm ăn sẽ ngon hơn nếu để lạnh nhé!

Lưu ý: Bạn có thể cho sữa chua nếp cẩm vào hộp đậy nắp kín rồi cho vào tủ lạnh bảo quản được từ 2 - 3 ngày.

Hy vọng với cách làm 2 món tráng miệng ngon, đơn giản này, chắc chắn chị em nội trợ sẽ nhận được "cơn mưa" lời khen từ người thân và bạn bè dịp đầu năm!

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