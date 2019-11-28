Bí quyết làm món chân gà rút xương ngâm sả ớt ngon đến 'nuốt lưỡi'

Nấu gì hôm nay 28/11/2019 12:58

Nếu chỉ biết đến món chân gà luộc thì thật là thiếu sót đối với người làm bếp. Thử làm mới thực đơn của gia đình bằng cách làm chân gà rút xương ngâm sả ớt vô cùng đơn giản này nhé!

Khi chế biến gà, chúng ta thường chỉ dùng phần chân, cổ để ninh lấy nước hầm, thậm chí bỏ đi. Vậy nhưng, chân gà cũng có thể làm được món chân gà rút xương ngâm sả ớt ngon vô cùng. Chị em hãy thử xắn tay thực hiện món ngon với chân gà này để làm phong phú thực đơn nhà mình nhé!

Nguyên liệu:

- 500g chân gà.

- Sả, ớt, gừng.

- Gia vị: Đường, nước mắm, giấm, hạt nêm, muối, nước lọc.

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Chân gà đã được rút xương - Ảnh: Internet

Sơ chế nguyên liệu:

- Gừng cạo vỏ, đập dập.

- Sả và ớt rửa sạch. Sả cắt khoanh hoặc tước sợi dài khoảng 3 – 4 cm, ớt thái lát mỏng.

- Chân gà rửa sạch với nước muối loãng, cắt bỏ móng, sau đó chặt bỏ phần trên của chân gà, chỉ giữ lại phần các ngón nhiều thịt.

- Luộc chân gà khoảng 15 phút với vài lát gừng để tạo mùi thơm.

- Sau khi luộc xong, vớt chân gà ra chậu nước đá lạnh ngâm trong khoảng 10 phút.

- Để ráo và chuẩn bị rút xương.

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Món quen vị lạ cực hấp dẫn - Ảnh: Internet

Tiến hành rút xương:

- Dùng dao rạch một đường từ đầu ngón chân thẳng xuống phần thân.

- Ở vị trí ngón trỏ và ngón cái đẩy phần da ở đầu móng xuống sao cho lộ ra đốt xương đầu tiên.

- Sau đó, lần lượt bẻ các khớp xương, tách da cho đến khi lấy hết xương ra ngoài, giữ phần gân lại.

- Cuối cùng, cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút để chân gà rút xương có độ giòn nhất định.

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Hấp dẫn và bắt mắt với chân gà rút xương ngâm sả ớt - Ảnh: Internet

Ngâm chân gà:

- Pha 500ml nước lọc cùng 3 thìa cà phê đường, 6 thìa cà phê giấm, 1 thìa cà phê hạt nêm, khuấy đều.

- Đun sôi hỗn hợp này trên lửa vừa.

- Chờ cho hỗn hợp thật nguội, thêm 3 thìa canh nước mắm, sả, ớt vào trộn đều.

- Xếp chân gà vào hộp, trút hỗn hợp nước ngâm vừa làm lên, đậy kín, cho vào tủ lạnh khoảng 1 ngày là có thể ăn được.

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Hấp dẫn và ngon miệng - Ảnh: Internet

Pha nước chấm:

- Bắc chảo lên bếp, để lửa vừa, rang ít muối ăn.

- Lấy muối rang trộn với các nguyên liệu: nước cốt chanh, ớt, hạt tiêu, 2 thìa đường, ít sữa tươi không đường, quấy đều hỗn hợp cho hòa tan hoàn toàn.

- Vắt thêm chanh cho dậy mùi thơm.

Cách làm chân gà rút xương ngâm sả ớt tuy kỳ công ở khâu rút xương chân gà nhưng lại cho ra món ăn có hương vị vô cùng tuyệt vời. 

Chúc bạn thành công cùng món ngon với chân gà này nhé!

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