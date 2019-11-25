Vợ vào bếp với món sườn rang thính khiến chồng 'dính thính' cả đời!

Vậy thì, món ngon với sườn heo này chính là gợi ý giúp chị em giữ chặt trái tim chồng mà chẳng cần bí quyết cao siêu.

Người nội trợ luôn đau đầu nghĩ món ăn cho gia đình làm sao vừa đủ dinh dưỡng nhưng cũng không đơn điệu, nhàm chán.

Chị em hãy cùng tìm hiểu cách làm sườn rang thính để chồng "dính thính" cả đời nhé!

- 50g thính hoặc bạn có thể tự làm thính từ gạo.

- Hành khô, tỏi, ớt, sả, hành lá.

- Nước tương.

- Dầu hào.

- Một ít bột năng.

- Gia vị cần có: Dầu ăn, muối, hạt nêm, hạt tiêu.

Chọn sườn non tươi ngon - Ảnh: Internet

Chế biến:

- Sườn thăn chặt miếng vừa ăn, rửa sạch bằng muối hạt và giấm để khử mùi hôi. Bạn cũng có thể đun sôi sườn sau đấy rửa lại với nước sạch, để ráo.

- Tiến hành uớp sườn: Để sườn vào bát ướp với 2 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, 1 ít hạt tiêu, 1 thìa muối, 1 thìa nhỏ hạt nêm. Trộn đều, ướp khoảng nửa tiếng cho sườn ngấm. Nên cho vào ngăn mát của tủ lạnh bảo quản trong thời gian ướp để thực phẩm được tươi ngon.

- Hành, tỏi, sả băm nhỏ cùng ớt, trộn đều.

- Hành lá rửa sạch thái nhỏ.

Cách làm sườn non rang thính vô cùng đơn giản nhưng cực hao cơm - Ảnh: Internet

- Cho bột năng ra đĩa sau đó lần lượt lăn từng miếng sườn sao cho lớp áo sườn bám bột đều, mịn, không dày quá cũng không mỏng quá.

- Đặt chảo lên bếp thêm dầu ăn, đợi dầu nóng già thì cho sườn vào rán vàng, hơi cháy cạnh.

- Để sườn không bị ngấy, khi rán chín từng miếng sườn ta gắp ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

- Dùng chảo rán sườn, cho hành, tỏi vào phi thơm rồi cho sả, ớt đã băm nhuyễn vào đảo đều đến khi dậy mùi thơm.

Hương vị đậm đà khó cưỡng của món sườn non rang thính - Ảnh: Internet

- Lần lượt cho từng miếng sườn vào chảo, cho thêm 3 thìa thính rồi đảo đều cho đến khi bột thính bám đều từng miếng sườn thì lắc đều lên không cần đảo thêm.

- Xếp sườn thăn rang thính ra đĩa, khi ăn chấm kèm với nước tương và một chút rau thơm cho hương vị dạt dào xông vào mũi.

Chúc bạn thành công với món ngon mỗi ngày, giữ chân chồng cả đời này!