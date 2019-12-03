Bí quyết làm gà bó xôi chiên giòn chuẩn vị, thơm ngon khó cưỡng, cực ít người biết

Dưới đây chính là cách làm gà bó xôi tại nhà đơn giản, dễ làm nhất.

Đĩa xôi, con gà là món ăn quen thuộc trong mỗi dịp lễ Tết bởi sự kết hợp quá hoàn hảo của chúng. Vậy nhưng, bạn đã bao giờ thử cách lồng chúng vào nhau với món xôi ngon như gà bó xôi chưa?

Để thực hiện món xôi dễ nấu này, bạn cần có đủ các nguyên liệu sau.

- Gạo nếp.

- Trứng gà.

- Bột mì.

- Bột chiên xù

- Nước sốt tương ớt.

- Rau xà lách.

- Gia vị: Muối, hạt nêm, hạt tiêu.

- Dầu ăn, màng bọc thực phẩm.

Gạo nếp đem ngâm - Ảnh: Internet

Cách làm gà bó xôi:

Trước khi làm món gà bó xôi, bạn cần ngâm gạo nếp khoảng 4 tiếng, (ngâm qua đêm được thì càng tốt) rồi vớt ra rửa sạch, trộn với 1/4 thìa cà phê muối để hương vị. Cho nếp vào nồi nấu chín.

Gà rửa sạch để ráo nước và chuẩn bị các bước thực hiện món gà bó xôi.

Bước 1:

Gà đem luộc chín, xé sợi tơi rồi cho vào chảo xào với dầu ăn, 1/2 thìa canh hạt nêm, 1/4 thìa cà phê hạt tiêu cho săn và khô lại.

Gà bó xôi chiên vàng cực hút mắt - Ảnh: Internet

Bước 2:

Trải màng bọc thực phẩm ra bàn, cho ít xôi đã chín vào, ép dẹp xuống rồi cho nhân thịt gà đã xào vào giữa sau đó lại chèn xôi lên trên bọc kín nhân gà lại. Khéo léo vo cho viên gà bó xôi được tròn, mịn, liền mặt và đẹp mắt. Làm tương tự như thế cho đến khi hết nguyên liệu.

Bước 3:

Đánh tan trứng gà. Lăn viên gà bó xôi qua bột mì rồi nhúng vào trứng gà sau đó lăn qua bột chiên xù.

Đun nóng nhiều dầu ăn trong chảo, thả gà bó xôi vào chiên giòn đến khi ngả màu vàng cam đẹp mắt thì vớt ra để ráo dầu.

Bước 4:

Món gà bó xôi sau khi hoàn thành sẽ có màu sắc hấp dẫn - Ảnh: Internet

Xếp món gà bó xôi đã chiên giòn ra đĩa, trang trí với rau xà lách. Bạn có thể làm ít đồ chua, chấm cùng tương ớt để ăn kèm cho đỡ ngấy.

Chúc các bạn thành công cùng món ngon với thịt gà trên để có món gà bó xôi cho gia đình.