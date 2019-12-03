Bí quyết làm gà bó xôi chiên giòn chuẩn vị, thơm ngon khó cưỡng, cực ít người biết

Nấu gì hôm nay 03/12/2019 13:00

Chị em hãy cùng xắn tay áo thử cách làm gà bó xôi lạ mắt này để thay đổi thực đơn, kích thích vị giác cho cả gia đình nhé.

Đĩa xôi, con gà là món ăn quen thuộc trong mỗi dịp lễ Tết bởi sự kết hợp quá hoàn hảo của chúng. Vậy nhưng, bạn đã bao giờ thử cách lồng chúng vào nhau với món xôi ngon như gà bó xôi chưa?

Dưới đây chính là cách làm gà bó xôi tại nhà đơn giản, dễ làm nhất.

Chuẩn bị nguyên liệu:

Để thực hiện món xôi dễ nấu này, bạn cần có đủ các nguyên liệu sau.

- 1/2 con gà ta.

- Gạo nếp.

- Trứng gà.

- Bột mì.

- Bột chiên xù

- Nước sốt tương ớt.

- Rau xà lách.

- Gia vị: Muối, hạt nêm, hạt tiêu.

- Dầu ăn, màng bọc thực phẩm.

cach lam ga bo xoi 1
Gạo nếp đem ngâm - Ảnh: Internet

Cách làm gà bó xôi:

Trước khi làm món gà bó xôi, bạn cần ngâm gạo nếp khoảng 4 tiếng, (ngâm qua đêm được thì càng tốt) rồi vớt ra rửa sạch, trộn với 1/4 thìa cà phê muối để hương vị. Cho nếp vào nồi nấu chín.

Gà rửa sạch để ráo nước và chuẩn bị các bước thực hiện món gà bó xôi.

Bước 1:

Gà đem luộc chín, xé sợi tơi rồi cho vào chảo xào với dầu ăn, 1/2 thìa canh hạt nêm, 1/4 thìa cà phê hạt tiêu cho săn và khô lại.

cach lam ga bo xoi 2
Gà bó xôi chiên vàng cực hút mắt - Ảnh: Internet

Bước 2:

Trải màng bọc thực phẩm ra bàn, cho ít xôi đã chín vào, ép dẹp xuống rồi cho nhân thịt gà đã xào vào giữa sau đó lại chèn xôi lên trên bọc kín nhân gà lại. Khéo léo vo cho viên gà bó xôi được tròn, mịn, liền mặt và đẹp mắt. Làm tương tự như thế cho đến khi hết nguyên liệu.

Bước 3:

Đánh tan trứng gà. Lăn viên gà bó xôi qua bột mì rồi nhúng vào trứng gà sau đó lăn qua bột chiên xù.

Đun nóng nhiều dầu ăn trong chảo, thả gà bó xôi vào chiên giòn đến khi ngả màu vàng cam đẹp mắt thì vớt ra để ráo dầu.

Bước 4:

cach lam ga bo xoi 3
Món gà bó xôi sau khi hoàn thành sẽ có màu sắc hấp dẫn - Ảnh: Internet

Xếp món gà bó xôi đã chiên giòn ra đĩa, trang trí với rau xà lách. Bạn có thể làm ít đồ chua, chấm cùng tương ớt để ăn kèm cho đỡ ngấy.

Chúc các bạn thành công cùng món ngon với thịt gà trên để có món gà bó xôi cho gia đình.

Cách làm gà bó xôi mini giòn rụm cực ngon

Cách làm gà bó xôi mini giòn rụm cực ngon

Gà bó xôi mini là món ăn giàu dinh dưỡng, rất thích hợp để đổi khẩu vị cho bữa ăn hằng ngày. Nếu cảm thấy các món gà rang, gà kho...đã quá quen thuộc thì bạn hãy tham khảo cách làm gà bó xôi mini dưới đây để có thêm một món ăn ngon cho gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   món xôi ngon món ngon dễ nấu món ngon với thịt gà

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 47 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 44 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 17 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu