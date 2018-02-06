Bật mí cách muối hành củ ngon, không mùi hăng giải ngán cho mâm cơm ngày Tết

Hành củ muối (dưa hành) là một món ăn kèm cực kỳ ngon và không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của mỗi gia đình người Việt. Để làm được món này, các chị em nội trợ nên bỏ túi ngay cách muối hành củ giòn ngon, không hăng cho ngày Tết dưới đây.

Nước mắm: 6 muỗng canh

Giấm: 1 chén

Nước lọc: nửa chén

Muối: 2 muỗng cà phê

Ớt: 2 trái

Nước vo gạo

Thực hiện:

Bước 1: Củ hành sau khi mua về, bạn ngâm vào nước vo gạo khoảng vài tiếng cho bớt hăng cũng như sạch hết bụi bẩn. Sau đó, bạn rửa lại với nước sạch và nhẹ nhàng bóc hết lớp vỏ bên ngoài. Để hành ra rổ cho ráo nước.

Bước 2: Tiếp theo, các chị em ngâm hành trong nước muối loãng 1 ngày rồi vớt ra để ráo. Việc ngâm nước muối qua đêm như thế này sẽ khử được mùi hăng và giúp hành củ giòn ngon hơn.

Bước 3: Pha chế hỗn hợp nước mắm để muối hành như sau: Bạn cho nước mắm, đường, giấm và nước lọc vào rồi trộn đều với nhau. Sau đó, đem đun sôi ở lửa vừa rồi để cho thật nguội.

Nước mắm ngâm củ hành phải để thật nguội trước khi đổ vào hũ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Hũ đựng hành muối bạn rửa sạch, lau cho thật khô. Tránh để hũ còn đọng nước, bởi chúng sẽ khiến hành dễ bị lên màng, úng và không được ngon. Tiếp đó, xếp hành vào hũ, đặt xen kẽ các quả ớt tươi cho đẹp mắt.

Bước 5: Bạn đổ hỗn hợp nước mắm đường đã để nguội vào hũ sao cho củ hành hoàn toàn chìm trong nước. Nếu không chìm trong nước, củ hành rất dễ bị úng, nổi váng.

Bước 6: Cuối cùng bạn đậy kín nắp hũ muối hành và bảo quản ở nơi thoáng mát. Với cách muối hành này chỉ sau khoảng 1 tuần là chín và bạn có thể lấy ra để thưởng thức.

Cách muối hành củ truyền thống đơn giản

Chuẩn bị nguyên liệu:

Hành củ: 1kg

Muối: 100g

Nước đun sôi để nguội: 1,5l

Đường: 2 muỗng canh

Giấm: 1 muỗng canh

Thực hiện:

Bước 1: Hành củ mua về ngâm trong nước vo gạo khoảng 1 tiếng rồi bóc vỏ, cắt bỏ rễ sau đó vớt ra để ráo.

Bước 2: Bạn cho đường, nước và muối vào nồi bắc lên bếp, đến khi hơi ấm thì cho thêm giấm rồi khuấy đều.

Bước 3: Cho hành củ đã rửa sạch vào hũ rồi đổ nước muối ngập hành. Bạn có thể dùng đũa hay vật nặng nhấn cho hành luôn chìm trong nước muối.

Bước 4: Cuối cùng, các chị em để hành ở nơi thoáng mát và đợi khoảng 7-10 ngày là có thể dùng được.

Món củ hành muối giúp bạn giải ngán hiệu quả trong những ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công với cách muối hành củ ngon cho ngày Tết.