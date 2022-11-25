Tạm biệt nốt mụn cứng đầu nhanh chóng với trị mụn ẩn dưới da bằng tỏi

Mụn là vấn đề về da phổ biến nhất với giới trẻ hiện nay. Trong đó, mụn ẩn dưới da tỏ ra cứng đầu hơn hẳn vì chúng ta khó lòng nhìn thấy được. Đừng lo lắng, để giải quyết nỗi lo lắng về mụn ẩn của chị em, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý độc giả cách trị mụn ẩn dưới da bằng tỏi siêu đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm ở ngay bài viết dưới đây. Hãy cùng chúng tôi khám phá thôi nào!

Người bị mụn ẩn có làn da sần sùi ở vùng trán, mũi, cằm và hai bên má, dù không sưng đỏ hay viêm nhiễm nghiêm trọng nhưng vẫn ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ da. Bên trong cổ nang lông, tổn thương đã hình thành nhân mụn, nếu tình trạng mụn ẩn để lâu ngày, các nốt mụn không trồi lên bề mặt da để xử lý có thể trở thành mụn viêm sâu dưới da, hoặc nhẹ hơn thì trở thành nốt mụn ẩn có mùi hôi.

Mụn ẩn dưới da là mụn có nhân nằm sâu trong các nang lông. Mụn hình thành là do sự tích tụ của bã nhờn, bụi bẩn và vi khuẩn gây bít tắc lỗ chân lông. Mụn ẩn không gây viêm, không sưng, không đau nhức.

Nguyên nhân gây mọc mụn ẩn

Lỗ chân lông to

Lỗ chân lông to là hệ quả của tuyến dầu nhờn trên da hoạt động mạnh, khiến bụi bẩn, tế bào chết tích tụ lại. Đây là môi trường thuận lợi để vi khuẩn tấn công và gây mụn.

Không làm sạch da mặt đúng cách

Làm sạch da sai cách sẽ dẫn đến tích tụ bụi bẩn, gây tắc lỗ chân lông và dẫn đến mọc mụn!

Rửa mặt sơ sài hoặc chỉ rửa bằng nước sẽ không làm sạch sâu làn da. Lúc này, bụi bẩn, tế bào chết, lớp trang điểm còn sót lại trên da sẽ tích tụ lâu ngày, làm bít tắc lỗ chân lông và gây mụn. Mặt khác, rửa mặt quá nhiều lần mỗi ngày sẽ làm mất lớp dầu tự nhiên trên da, khiến da bị khô, dễ kích ứng và gây mụn.

Quá lạm dụng vào mỹ phẩm

Nếu bạn vẫn bị mụn dù đã chăm sóc da rất kỹ càng thì lý do đầu tiên bạn nên nghĩ tới có thể là do lượng mỹ phẩm mà bạn đang sử dụng.

Việc trang điểm thường xuyên này thực hiện khi không tẩy trang đúng cách thì rất dễ gây nên bít lỗ chân lông. Ngoài ra, việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, mua phải hàng nhái, kém chất lượng cũng sẽ khiến da xấu hơn và mụn sẽ khó điều trị dứt điểm. Cùng với đó, việc dùng cọ trang điểm, bông mút, tán phấn,… mà không vệ sinh sạch sẽ cũng là lý do khiến vi khuẩn dễ tấn công và gây mụn ẩn dưới da.

Thói quen sinh hoạt không lành mạnh

Thói quen sinh hoạt, ăn uống không khoa học cũng dẫn đến tình trạng mụn ẩn mọc nhiều!

Một số thói quen sinh hoạt không lành mạnh như ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn cay nóng, thức ăn nhanh, thức ăn nhiều đường, thức khuya, mất ngủ, căng thẳng, stress thường xuyên,... đều có thể khiến da bị mụn ẩn.

Một thói quen xấu khác là thường xuyên sờ tay lên mặt. Bàn tay là nơi tập trung nhiều vi khuẩn nên nếu đưa tay chạm lên mặt sẽ làm cho vị khuẩn tấn công da mặt dễ dàng hơn và gây mụn.

Tại sao tỏi giúp trị mụn ẩn dưới da?

Theo như nhiều nghiên cứu thì tỏi được dùng trong việc chăm sóc da truyền thống giúp kích thích sự phát triển của tóc chứ không có khả năng điều trị mụn trứng cá Tuy nhiên những thành phần trong tỏi lại hỗ trợ việc giảm và trị mụn dưới da rất tốt.

Tỏi có khả năng sát khuẩn và trị mụn ẩn dưới da hiệu quả!

Trong tỏi có chứa chất allicin, nó giúp kháng khuẩn, chống nấm, chống vi rút gây hại và tiêu diệt khuẩn tạo mụn. Cùng với đó, tỏi giúp cải thiện quá trình lưu thông máu dưới da, giúp các khoáng chất và vitamin hấp thu tốt nhất. Chất thiacremonon hoạt động giống như chất làm đông cứng, giúp giảm sự xuất hiện của sẹo mụn.

Chính nhờ tác dụng tuyệt vời này mà tỏi được dùng trong việc điều trị mụn ẩn dưới da. Nhiều người đã áp dụng và sau một thời gian kiên trì đã thấy hiệu quả cao. Vậy bạn còn ngại gì mà không tự mình kiểm chứng mức độ hiệu quả của nó.

Cách trị mụn ẩn dưới da với tỏi

Có khá nhiều cách khác nhau để bạn có thể trị mun, giảm mụn ẩn dưới da. Sau đây là một vài gợi ý mà bạn có thể áp dụng.

Sử dụng tỏi tươi

Với cách này, bạn chỉ cần áp dụng trực tiếp tỏi lên da. Tuy nhiên, với nhiều loai da nhạy cảm thì việc áp dụng tỏi như vậy sẽ khiến da bị nóng, bị đỏ mặt. Do vậy nếu như bạn thấy sau khi đắp tỏi giã nhuyễn lên da mà khó chịu quá thì hãy hòa tan vào chút nước để làm dịu nó nhé.

Sau đó, bạn chỉ cần thoa đều tỏi lên vùng da có nhiều mụn ẩn, giữ khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh và lau khô ngay sau đó.

Ngoài việc đắp mặt nạ tỏi này, bạn có thể bổ sung tỏi vào trong các bữa ăn hàng ngày, nhưng lưu ý không nên lạm dụng vì nó sẽ có khả năng gây nóng trong người nhé.

Kết hợp tỏi và sữa chua

Trong sữa chua chứa nhiều dưỡng chất và axit lactic, nó giúp dưỡng da, tẩy tế bào chết và trẻ hóa làn da, đồng thời hỗ trợ trị mụn hiệu quả. Kết hợp tỏi và sữa chua là cách đơn giản mà bạn có thể áp dụng mỗi ngày.

Tỏi đập dập trộn với sữa chua làm mặt nạ trị mụn ẩn dưới da tốt nhất!

Các bước tiến hành như sau:

- Đập giập khoảng 4 củ tỏi rồi đem đun sôi với chút nước ở lửa nhỏ trong khoảng 10 phút để tinh chất tỏi hòa tan vào nước.

- Sau đó hòa khoảng 1 muỗng sữa chua không đường vào. (Hoặc bạn có thể lấy tỏi nghiền nhuyễn và trộn với sữa chua và chút mật ong cũng được.)

- Thoa đều hỗn hợp này lên da và massage nhẹ nhàng trong vài phút.

- Đợi đến khi lớp mặt nạ này khô thì hãy rửa lại bằng nước ấm.

Dùng tỏi và dầu oliu

Dầu oliu giúp dưỡng da trắng mịn, giảm các triệu chứng mẩn đỏ, sưng viêm và làm thông thoáng lỗ chân lông. Đây là cách trị mụn ẩn dưới da an toàn mà kết quả cao.

Thoa hỗn hợp dầu oliu và tỏi lên da để trị mụn ẩn đơn giản tại nhà!

Bạn hãy ngâm tỏi vào bình đựng dầu oliu, bảo quản trong tủ lạnh trong khoảng 2 – 3 ngày. Sau đó, bạn hãy chắt lấy tinh dầu oliu và tỏi rồi thoa đều lên da. Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh và lau khô là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Trên đây là một vài cách trị mụn ẩn dưới da bằng tỏi đơn giản, hiệu quả mà bạn có thể áp dụng mỗi ngày. Kiên trì áp dụng và chờ đợi sự thay đổi tuyệt vời của làn da nhé. Chúc các chị em nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng, khỏe đẹp, khiến ai cũng mê nhé!