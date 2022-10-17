Tự tin diện áo hở lưng quyến rũ với bộ 3 cách trị thâm mụn lưng lâu năm siêu hiệu quả tại nhà!

Theo các chuyên gia, vết thâm mụn trên da mặt đã khó điều trị thì còn ở vùng lưng lại càng khó điều trị hơn. Thời buổi hiện đại, người ta hay chọn cho mình những loại thuốc đặc trị hay sử dụng công nghệ tân tiến tại spa tốn kém để cải thiện vẻ đẹp làn da. Tuy nhiên, những cách này tuy mang lại hiệu quả và nhanh chóng nhưng nếu ngưng sử dụng sẽ lại tái phát như cũ. Bạn không thể nào cứ mãi bỏ ra quá nhiều chi phí mà tác dụng lại không được như mong muốn.

Khi bị thay đổi nội tiết tố, cũng như nhiệt độ cơ thể tăng cao mà không kịp đào thảo chất độc hại ra ngoài sẽ khiến độc tố dưới da bị tích tụ gây nên các vấn đề về mụn, không chỉ ở da mặt mà còn ở vùng lưng. Lâu dần, những vết mụn này trở thành vết thâm và khó điều trị. Do vậy, hiện nay người ta quan tâm đến việc trị thâm mụn lưng lâu năm và luôn muốn tìm ra phương pháp hữu hiệu nhất. Nếu bạn chưa tìm ra cách lấy lại vùng lưng sáng mịn, gợi cảm thì hãy thử áp dụng theo những công thức sắp được chia sẻ dưới đây nhé!

Nha đam chứa nhiều vitaminn B, C, E cùng các khoáng chất như canxi, kẽm, sắt, photpho, axit lactic, chất nhầy... Chúng đều cần thiết cho vẻ đẹp làn da và được cho là sản phẩm tuyệt vời được người xưa sử dụng để điều trị thâm mụn ở lưng hay ở mặt.

Nếu muốn trị các vết thâm mụn an toàn và công hiệu nhất thì bạn nên chọn một phương pháp có thể tiết kiệm tối đa chi phí, mang lại hiệu quả lâu dài nhất. Và trước băn khoăn này, gợi ý cho bạn đó là sử dụng các thực phẩm từ thiên nhiên – bí quyết duy trì nét đẹp hoàn hảo nhất của người phụ nữ.

Cây nha đam hiện nay được trồng rất phổ biến nên giá thành của nó cũng rất hợp lý. Bạn sẽ nhanh chóng lấy lại bờ lưng đẹp quyến rũ và vẫn duy trì được túi tiền của mình.

Nha đam có đầy đủ các dưỡng chất giúp trị mụn thâm và giữ ẩm cho làn da!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nhánh cây nha đam tươi mua về, bạn đem rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi cắt thành những lát thật mỏng (hoặc có thể cạo thành gel).

- Sau đó đem lớp nha đam này đắp lên vùng da bị thâm mụn trên lưng.

- Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Ngoài cách đơn giản này, nếu bạn muốn đẩy nhanh công dụng thì có thể cạo lấy gel nha đam rồi đem trộn với mật ong, chanh hay sữa chua không đường đều được. Tỷ lệ áp dụng là đều nhau. Sử dụng hỗn hợp này thoa lên vùng da lưng và đợi khoảng 20 phút tắm rửa lại với nước ấm. Hiệu quả sẽ đến ngay sau vài lần áp dụng đấy nhé! Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ!

2. Trị thâm mụn lưng lâu năm bằng dầu oliu

Là một loại tinh dầu thiên nhiên, dầu oliu chứa đầy đủ những dưỡng chất cần thiết cho da như vitamin, khoáng chất, tinh dầu,... Dầu oliu được dùng để dưỡng da căng mịn, giảm vết thâm nám do mụn để lại, giúp sạch mụn và đồng thời làm da trắng sáng và đều màu hơn. Đây cũng là cách trị thâm mụn lâu năm ở lưng được nhiều người ưa chuộng và đã được chứng minh trong thực tế là mang lại hiệu quả cao. Các chị em có thể an tâm áp dụng nhé!

Dầu oliu cũng là một trong những lựa chọn được nhiều chị em tin dùng!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Dầu oliu, chanh tươi.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Tiến hành trộn dầu oliu và nước cốt chanh theo tỷ lệ 2:1.

- Sau khi tắm rửa sạch, bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên da. Nếu vùng lưng khiến bạn khó thực hiện thì có thể nhờ đến sự giúp đỡ của ai đó nhé.

- Thoa đều rồi kết hợp massage khoảng 3 – 5 phút để dưỡng chất thấm sâu vào bên trong da, từ đó giúp nhanh chóng loại bỏ vết thâm mụn. Kiên trì áp dụng sẽ nhanh chóng xóa bay nững vết thâm mụn cứng đầu!

3. Trị mụn thâm lâu năm ở lưng bằng tinh dầu hoa oải hương

Tinh dầu hoa oải hương cũng được đánh giá cao và nằm trong danh sách giúp điều trị thâm mụn ở lưng lâu năm công hiệu nhất. Nếu bạn đang sở hữu loại tinh dầu này thì đừng ngần ngại dùng nó để giúp vùng da lưng trở nên mịn màng, tráng sáng không tì vết hơn nhé!

Bạn có thể kết hợp tinh dầu hoa oải hương với mật ong để tăng hiệu quả!

Tinh dầu oải hương có thể kết hợp chung với mật ong để tăng công hiệu, bạn chỉ cần trộn đều 2 nguyên liệu lên, sau đó áp dụng lên da theo như những cách ở trên là được nhé. Sau vài lần thực hiện, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay nhé.

Đây là một vài biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả cao trong việc điều trị mụn và thâm ở lưng lâu năm. Bằng cách duy trì cách ngày 1 lần bạn sẽ sớm sở hữu bờ lưng gợi cảm, trắng mịn mà tự tin diện áo hở lưng nữa. Chúc bạn thành công!

Trên đây là tổng hợp 3 cách trị thâm mụn lưng lâu năm với các thực phẩm tự nhiên an toàn và hiệu quả tại nhà. Chỉ với vài công đoạn thực hiện đơn giản cùng các nguyên liệu dễ tìm, là bạn đã có ngay những loại "kem handmade" giúp trị thâm mụn lưng lâu năm hiệu quả tại nhà. Chẳng cần đi spa hay mua những mỹ phẩm đắt tiền, các chị em vẫn có thể tự tin xóa sạch mụn thâm tại nhà nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công nhé!