Xế chiều làm phở cuốn ăn đổi gió, chống ngấy vừa ngon miệng lại xua tan nóng nực mùa hè!

Phở cuốn chấm mắm chua ngọt, ăn không ngấy rất thích hợp với thời tiết nắng nóng.
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PHỞ CUỐN
Nguyên liệu:
- 1kg bánh phở cuốn
- 300gr thịt bò ngon
- 100gr mỡ ba chỉ heo
- 1/2 củ cà rốt, dưa leo
- Rau xà lách, húng đỏ, rau mùi
- Tỏi, ớt
- Gia vị: Nước mắm, dầu hào, bột ngọt, đường, hạt nêm, hạt tiêu
Cách làm:
- Thịt bò và mỡ băm lẫn, đem ướp với 1/2 muỗng dầu hào, 1/3 muỗng hạt nêm.
- Phi thơm tỏi băm cho thịt vào xào to lửa cho chín tới. Tắt bếp rắc hạt tiêu lên
- Rau thơm rửa sạch với nước muối loãng rồi để thật ráo.
- Thịt còn ấm thì tiến hành cuốn.
- Làm nước chấm:
- 2 muỗng nước mắm
- 1 muỗng đường
- 6 muỗng nước lọc
- 1.5 muỗng nước cốt chanh
- Hoà tan rồi cho cà rốt, dưa leo thái hoa vào.
- Tỏi + ớt băm vừa ý, cho vào tùy thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trang Lê