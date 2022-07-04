Đổi vị, hâm nóng tình cảm với món gà cuộn xốt quả tầm!

Gà cuộn nấm mềm, mọng nước, giòn rụm bên ngoài và xốt áo đều, đậm đà

Gà cuộn nấm xốt quả tầm bóp

Nguyên liệu:

500gr ức gà

50gr nấm mỡ

Nấm đùi gà

10gr nấm hương

50gr hành tây

100gr bacon

20gr dijon mustard

20gr bơ lạt

100gr cà rốt

100gr măng tây

100gr quả tầm bóp

Gia vị: Muối, tiêu

Muối, tiêu Bột chiên xù, bột chiên giòn

2 lòng đỏ trứng gà

Cách làm:



- Ức gà tách giữa thành một miếng lớn, dùng búa giần và dàn đều. Đem ướp muối, tiêu trong 15 phút

- Chiên bacon với một ít dầu, đến nâu vàng để ráo

- Tiếp theo áp chảo măng tây với 5gr bơ và muối tiêu

- Cho bơ lạt cho lần lượt các loại nấm vào xào thơm với bơ lạt nêm một ít muối tiêu

Cuộn gà:

- Quét một lớp dijon mustard mỏng lên trên, xếp lần lượt măng tây, cà rốt, các loại nấm lên trên

- Cuộn tròn, dùng màng bọc cuộn lại và để ngăn mát tầm 15 phút

- Gỡ màng bọc thực phẩm ra và lăn với bột chiên giòn, lăn tiếp qua lòng đỏ trứng hoà với nước và sau đó là bột chiên xù

- Chiên ngập dầu cho vàng nâu

Làm xốt tầm bóp:

- Cho quả tầm bóp với nước tỉ lệ 1-1, xay nhuyễn - nấu sệt sệt lại, nêm nếm muối và tiêu lại theo vị

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Ryan Pham

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-vi-ham-nong-tinh-cam-voi-mon-ga-cuon-xot-qua-tam-480626.html