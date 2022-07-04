Đổi vị, hâm nóng tình cảm với món gà cuộn xốt quả tầm!

Gà cuộn nấm mềm, mọng nước, giòn rụm bên ngoài và xốt áo đều, đậm đà
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Gà cuộn nấm xốt quả tầm bóp
Nguyên liệu:
- 500gr ức gà
- 50gr nấm mỡ
- Nấm đùi gà
- 10gr nấm hương
- 50gr hành tây
- 100gr bacon
- 20gr dijon mustard
- 20gr bơ lạt
- 100gr cà rốt
- 100gr măng tây
- 100gr quả tầm bóp
- Gia vị: Muối, tiêu
- Bột chiên xù, bột chiên giòn
- 2 lòng đỏ trứng gà
Cách làm:
- Ức gà tách giữa thành một miếng lớn, dùng búa giần và dàn đều. Đem ướp muối, tiêu trong 15 phút
- Chiên bacon với một ít dầu, đến nâu vàng để ráo
- Tiếp theo áp chảo măng tây với 5gr bơ và muối tiêu
- Cho bơ lạt cho lần lượt các loại nấm vào xào thơm với bơ lạt nêm một ít muối tiêu
- Cuộn gà:
- Quét một lớp dijon mustard mỏng lên trên, xếp lần lượt măng tây, cà rốt, các loại nấm lên trên
- Cuộn tròn, dùng màng bọc cuộn lại và để ngăn mát tầm 15 phút
- Gỡ màng bọc thực phẩm ra và lăn với bột chiên giòn, lăn tiếp qua lòng đỏ trứng hoà với nước và sau đó là bột chiên xù
- Chiên ngập dầu cho vàng nâu
- Làm xốt tầm bóp:
- Cho quả tầm bóp với nước tỉ lệ 1-1, xay nhuyễn - nấu sệt sệt lại, nêm nếm muối và tiêu lại theo vị
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ryan Pham