Trưa nay ăn gì: Món ăn tốn cơm - thịt chưng mắm tép!

Thịt chưng mắm tép tơi mềm, mặn mặn ngọt ngọt, ăn cùng rau sống mát miệng

THỊT CHƯNG MẮM TÉP

Nguyên liệu:

1kg thịt vai xay nhỏ

2 muỗng canh mắm tép

3 củ hành tím

3 tép sả

1 củ riềng

3 muỗng đường, dầu điều, hạt nêm, ớt

Cách làm:

- Cho hành tím, sả, riềng phi thơm, sau đó đổ thịt xay vào đảo cho săn thịt.

- Thịt săn thì thêm mắm tép đã lọc bã vào đảo cùng. Đảo thật kĩ cho thịt chín săn lại khi thấy cạn hết nước thì cho đường, dầu điều, ớt, hạt nêm vào đảo đều cho tơi và chuyển sang màu nâu sậm là được.

- Bày ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đặng Thanh Giang

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