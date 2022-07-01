Sữa đậu xanh lá dứa bổ dưỡng, thơm mát và cực healthy!

Món ngon mỗi ngày 01/07/2022 08:30

Nấu sữa đậu xanh bùi béo, thơm nhẹ vị lá dứa siêu đỉnh

SỮA ĐẬU XANH LÁ DỨA

Sữa đậu xanh lá dứa bổ dưỡng, thơm mát và cực healthy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 120gr đậu xanh đã tách vỏ
  • Lá dứa
  • Nước cốt dừa
  • Đường phèn

Cách làm:

- Đậu xanh rửa sạch ngâm từ 1-2 tiếng

- Lá dứa 1 phần bó tròn lại để thả vào nồi đun cùng đậu xanh, phần còn lại cắt nhỏ xay nhuyễn cùng với nước lạnh, lọc bỏ bã

- Đậu xanh sau khi ngâm đặt lên bếp đun sôi, nước sôi thì đổ phần nước có bọt bên trên đi. Trong nồi sẽ còn lượng nước áng chừng bằng 1 đốt tay tính từ bề mặt đậu. Sau đó đun đến khi hạt đậu mềm 

- Khi phần đậu đã mềm cho phần nước lá dứa, đường phèn, phần lá dứa bó tròn vào đun. Đậu chín cho phần nước cốt dừa vào đun tiếp đến khi nước sôi. Bắc hỗn hợp ra khỏi bếp, để nguội và cho lên máy xay nhuyễn hay vừa tùy thích

 

Sữa đậu xanh lá dứa bổ dưỡng, thơm mát và cực healthy! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Việt Hà

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