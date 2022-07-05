Món ngon bữa sáng: Bánh chuối yến mạch sữa chua nướng - Món ăn sáng healthy cho người eatclean!

Món ngon mỗi ngày 05/07/2022 06:00

Chuối dằm nhuyễn, trộn với yến mạch và nướng. Món ăn tưởng khô khan nhưng lại dễ nghiền, đặc biệt là không gây béo

BÁNH CHUỐI YẾN MẠCH SỮA CHUA HẠT CHIA

Món ngon bữa sáng: Bánh chuối yến mạch sữa chua nướng - Món ăn sáng healthy cho người eatclean! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr bột yến mạch
  • 8gr bột bở 
  • 1 chén mật ong
  • 1 muỗng cafe vani extra
  • -1 muỗng cafe bột quế
  • 2 quả chuối
  • 1 ít hạnh nhân thái lát
  • 1 hộp sữa chua ít đường
  • 2 quả trứng gà
  • 1 ít hạt chia
  • 1 chén dầu oliu

Cách làm:

- Lấy 2 quả chuối nghiền nát bằng dĩa.

 

Món ngon bữa sáng: Bánh chuối yến mạch sữa chua nướng - Món ăn sáng healthy cho người eatclean! - Ảnh 2

 

- Đập 2 quả trứng gà vào, cho dầu oliu, mật ong, vani khuấy đều hỗn hợp.

 

Món ngon bữa sáng: Bánh chuối yến mạch sữa chua nướng - Món ăn sáng healthy cho người eatclean! - Ảnh 3

 

- Cho 300gr bột yến mạch, bột quế, bột nở, hạt chia, sữa chua vào trộn đều.

 

Món ngon bữa sáng: Bánh chuối yến mạch sữa chua nướng - Món ăn sáng healthy cho người eatclean! - Ảnh 4

 

- Đổ bột vào khuôn, trang trí chuối thái lát, hạnh nhân.

- Quết dầu ăn/ bơ khắp khuôn bánh, lót giấy nến phía dưới khi lấy bánh ra sẽ dễ hơn.

 

Món ngon bữa sáng: Bánh chuối yến mạch sữa chua nướng - Món ăn sáng healthy cho người eatclean! - Ảnh 5

 

- Làm nóng lò nướng khoảng 5 phút trước khi nướng

- Sau đó xếp bánh vào nồi nướng với 160 độ c trong 20 phút

- Lấy bánh ra phết hỗn hợp mật ong + dầu ăn. Nướng tiếp 140 độ c trong 30 phút nữa

- Bánh chín, cho ra đĩa và thưởng thức

 

Món ngon bữa sáng: Bánh chuối yến mạch sữa chua nướng - Món ăn sáng healthy cho người eatclean! - Ảnh 6

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Vũ Thanh Hoan

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