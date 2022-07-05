Món ngon bữa sáng: Bánh chuối yến mạch sữa chua nướng - Món ăn sáng healthy cho người eatclean!

- Đập 2 quả trứng gà vào, cho dầu oliu, mật ong, vani khuấy đều hỗn hợp.

- Cho 300gr bột yến mạch, bột quế, bột nở, hạt chia, sữa chua vào trộn đều.

- Đổ bột vào khuôn, trang trí chuối thái lát, hạnh nhân.

- Quết dầu ăn/ bơ khắp khuôn bánh, lót giấy nến phía dưới khi lấy bánh ra sẽ dễ hơn.

- Làm nóng lò nướng khoảng 5 phút trước khi nướng

- Sau đó xếp bánh vào nồi nướng với 160 độ c trong 20 phút

- Lấy bánh ra phết hỗn hợp mật ong + dầu ăn. Nướng tiếp 140 độ c trong 30 phút nữa

- Bánh chín, cho ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Vũ Thanh Hoan