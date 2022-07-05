Món ngon bữa sáng: Bánh chuối yến mạch sữa chua nướng - Món ăn sáng healthy cho người eatclean!

Chuối dằm nhuyễn, trộn với yến mạch và nướng. Món ăn tưởng khô khan nhưng lại dễ nghiền, đặc biệt là không gây béo
BÁNH CHUỐI YẾN MẠCH SỮA CHUA HẠT CHIA
Nguyên liệu:
- 300gr bột yến mạch
- 8gr bột bở
- 1 chén mật ong
- 1 muỗng cafe vani extra
- -1 muỗng cafe bột quế
- 2 quả chuối
- 1 ít hạnh nhân thái lát
- 1 hộp sữa chua ít đường
- 2 quả trứng gà
- 1 ít hạt chia
- 1 chén dầu oliu
Cách làm:
- Lấy 2 quả chuối nghiền nát bằng dĩa.
- Đập 2 quả trứng gà vào, cho dầu oliu, mật ong, vani khuấy đều hỗn hợp.
- Cho 300gr bột yến mạch, bột quế, bột nở, hạt chia, sữa chua vào trộn đều.
- Đổ bột vào khuôn, trang trí chuối thái lát, hạnh nhân.
- Quết dầu ăn/ bơ khắp khuôn bánh, lót giấy nến phía dưới khi lấy bánh ra sẽ dễ hơn.
- Làm nóng lò nướng khoảng 5 phút trước khi nướng
- Sau đó xếp bánh vào nồi nướng với 160 độ c trong 20 phút
- Lấy bánh ra phết hỗn hợp mật ong + dầu ăn. Nướng tiếp 140 độ c trong 30 phút nữa
- Bánh chín, cho ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vũ Thanh Hoan