Món chè trôi nước quen thuộc với tạo hình vô cùng mới lạ và đẹp mắt

Món ngon mỗi ngày 24/11/2022 11:13

Học ngay cách nấu chè trôi nước đơn giản và cách tạo hình đầy sáng tạo và hút mắt.

Nguyên liệu:

 

+ Công thức pha bột:

- 500gr bột nếp Thái Lan

- 2gr muối

- 100gr gấc

- 300ml nước

 

+ Công thức nhân đậu xanh:

- 200gr đậu xanh cà vỏ

- 60gr đường

- 0,2gr muối

- 10ml dầu ăn

 

+ Công thức nước đường:

- 500ml nước lọc

- 100gr đường

- 2gr muối

- 20gr gừng thái lát

 

+ Công thức nước cốt dừa:

- 500ml nước cốt dừa

- 5gr bột năng

- 5gr bột gạo

- 50gr đường

- 0,5gr muối

- 2 cái lá dứa

- Vani

 

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Thành phẩm Chè trôi nước vô cùng bắt mắt

 

Cách làm:

 

- Trộn đều bột nếp+ muối, bớt lại 50gr bột màu trắng để dùng tạo hình cánh hoa.

- Cho nước và gấc vào máy xay mịn, đặt lên bếp đun cho hỗn hợp sôi, từ từ đổ hỗn hợp nước gấc vào bột dùng đũa khuấy đều sau đó đeo găng tay có bôi một ít dầu ăn để nhào bột, nhồi cho bột dẻo thành một khối là được rồi nhé.

- Đậu xanh ngâm nước 2 tiếng cho đậu nở, rửa sạch đậu nhiều lần nước sau đó cho vào nồi nấu như nấu cơm, đậu chín thì cà nhuyễn, tiếp tục cho đường+ dầu ăn+ muối vào đánh đều, cho đậu vào chảo không dính sên lửa liu riu đến khi ấn đầu ngón tay vào thấy đậu không bị dính tay là được, vo viên đậu thành viên vừa ăn khoảng 25gr.

- Nấu nước đường thì quá đơn giản rồi, có thể dùng đường thốt nốt cho thơm ngon nhé, cho tất cả gia vị vào và nấu sôi cho tan đường là được.

 

+ Nấu nước cốt dừa:

- Nước cốt dừa nấu chung với đường+ muối+ lá dứa, nước sôi lăn tăn hạ lửa nhỏ, bột năng+ bột gạo cho vào nửa bát nước khuấy tan rồi từ từ đổ vào nồi nước cốt dừa, khuấy đều nhẹ tay chờ nước sôi lăn tăn 60 giây là được, cho vani vào và tắt bếp.

 

+ Nặn viên chè:

 

 Món chè trôi nước quen thuộc với tạo hình vô cùng mới lạ và đẹp mắt - Ảnh 3Món chè trôi nước quen thuộc với tạo hình vô cùng mới lạ và đẹp mắt - Ảnh 4Món chè trôi nước quen thuộc với tạo hình vô cùng mới lạ và đẹp mắt - Ảnh 5

Hướng dẫn tạo hình bánh

 

- Chia bột thành phần nhỏ 25gr, bôi dầu ăn vào tay để chống dính, ấn dẹt bột trong lòng bàn tay sau đó cho viên nhân vào giữa và túm lại cho kín viên nhân, vê tròn viên chè cho đẹp nhé.

 

+ Luộc chè:

- Đặt nồi nước lên bếp, nước sôi thả viên chè vào luộc, khi viên chè nổi lên khoảng 2 phút sau là chè chín rồi nhé, vớt ra thả vào bát nước nguội cho sạch dầu vì trong quá trình tạo hình mình phải bôi dầu vào tay, rửa sạch lượng dầu còn bán trên bề mặt viên chè rồi vớt ra bát chan nước đường vào.

 

Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: Facebook Hoa Ti Gôn

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Từ khóa:   chè trôi nước công thức nấu chè Dinh dưỡng

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