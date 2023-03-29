Súp trứng nếu theo cách này vừa nhanh vừa bổ lại tăng cường hệ miễn dịch

Đây là một món ăn vô cùng tốt cho sức khỏe của bạn và gia đình mà bạn không nên bỏ qua.
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Nguyên liệu cần có:
2 muỗng canh dầu mè
4 cây hành, thái lát mỏng, để riêng phần đầu và lá
2 muỗng cà phê gừng băm
3 cây cải thìa, thân cây thái lát và lá bổ đôi theo chiều dọc, tách rời
5 cốc nước dùng xương hoặc nước luộc rau
2 muỗng canh nước mắm
1/4 muỗng cà phê hạt tiêu xay
Khoảng 1 chén cơm gạo lứt
4 quả trứng, đánh đều
2 muỗng cà phê ớt Fresno hoặc ớt Thái thái lát mỏng
Cách làm
BƯỚC 1. Đun nóng 1 muỗng canh dầu mè ở nhiệt độ trung bình. Cho phần đầu hành lá và gừng vào nấu, tiếp tục đảo cho đến khi dậy mùi thơm (khoảng 30 giây). Thêm thân cải thìa vào, đảo thêm khoảng 1,2 phút.
BƯỚC 2. Cho nước dùng, nước mắm, tiêu xay, cùng với cơm gạo lứt vào đun sôi. Cho cải thìa vào đảo đều, đun cho đến khi sôi trở lại rồi bắc ra khỏi bếp.
BƯỚC 3. Khuấy súp theo vòng tròn, rồi từ từ đổ trứng vào từng chút một.
BƯỚC 4. Lúc ăn, rưới thêm 1 muỗng canh dầu mè và rắc hành lá, ớt lên trên (nếu muốn).
Mỗi khẩu phần có chứa 318 calo: 17 g chất béo, 14 g protein, 1.075 mg natri, 29 g carb, 5,5 g đường và 4g chất xơ.
Mẹo: Để có lớp trứng được mịn hơn, bạn nên đổ trứng ra bát khuấy đều rồi mới cho vào nồi.
Theo Women' Health