Khi rán đậu, bạn đừng bỏ đậu vào chảo ngay mà cần thêm bước nhỏ này để miếng đậu không vỡ nát, giòn rụm

Cùng "bỏ túi" ngay những tuyệt chiêu đậu hũ vàng rụm như ngoài hàng nhé!

Khi đã có được bí quyết chiên đậu hũ giòn, ngon, không bị dính chảo, bạn có thể tự tin chiên những miếng đậu đẹp mắt, giòn rụm.

Đầu tiên chúng ta nên sử dụng đậu mới, để ráo nước hoàn toàn, tốt nhất là nên để trên một chiếc khăn mỏng hoặc giấy chuyên dụng dùng trong nhà bếp.

Nên dùng chảo chống dính như thế sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, những chảo bị trầy trước quá nhiều mặt bên trong, lớp chống dính bong tróc gần hết thì cũng không nên sử dụng.

Khi rán đậu, phải đảm bảo là chảo thật khô và sạch, dầu đủ nóng. Muốn xác định dầu đủ độ già chưa chỉ cần cho đũa vào, nếu thấy bọt sủi lên thì lần lượt cho đậu vào.

Ảnh minh họa: Internet

Cách chiên đậu hũ giòn ngon

Khi đã làm sạch chảo và để chảo khô, trước khi đổ dầu vào chảo, hãy dùng một lát gừng sống rồi sát vào khắp đáy chảo, thành chảo để tạo một lớp màng trơn. Khi đó gừng với dầu kết hợp với nhau sẽ giúp chảo không bị dính.

Một cách khác đó chính là cho đậu hũ vào ngăn đá tủ lạnh 30 phút - 1 giờ trước khi tiếng hành chiên. Với cách làm này, miếng đậu hũ sẽ cứng chắc, vuông vức đẹp mắt và khó bị vỡ trong quá trình chiên.

Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn đậu hũ ngon

Khi mua đậu hũ để chiên, bạn cần chọn đậu hũ nhà làm và không nên chọn các loại đậu hũ non đã được đóng gói bao bì trong các siêu thị. Vì chúng rất mềm nên dễ bể nát, khi chiên không giòn được, thậm chí còn bị teo nhỏ lại do nước bị rút đi.

Nên chọn đậu hũ không quá non, phải có độ dai vừa, mềm mịn, không được quá bở như vậy khi chiên không được ngon và rất dễ dính chảo.

Cách nấu cà ri bằng nồi cơm điện siêu đơn giản mà rất ngon! Món cà ri nấu bằng nồi cơm điện với màu sắc đẹp mắt, nước sốt sánh đặc, vị ngọt và hương thơm nhẹ nhàng đậm đà của thịt và rau củ tươi, ăn cùng cơm trắng ngon vô cùng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-ran-au-ban-ung-bo-au-vao-chao-ngay-ma-can-them-buoc-nho-nay-e-mieng-au-khong-vo-nat-gion-rum-619390.html