Công thức là mứt quất không dùng nước vôi trong và phèn chua

Món ngon mỗi ngày 16/01/2023 05:50

Thành quả là những miếng mứt quất dẻo dẻo, không bị ngọt quá cũng không hề bị đắng thơm thơm mùi quất. Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều đam mê món này vì rất dễ ăn và cũng rất tốt.

NGUYÊN LIỆU

Công thức là mứt quất không dùng nước vôi trong và phèn chua - Ảnh 1

- 1kg mứt quất, chọn quả chín vàng để mứt không bị đắng.

- 600gr đường kính

- 1 chút muối

CÁCH LÀM

Bước 1: Quất cắt bỏ lá, cuống đến sát vỏ và rửa sạch

Bước 2: Khứa quả quất thành các đường xung quanh để tạo cánh hoa. Sau đó nhẹ nhàng bóp hạt qua các đường đã khứa, hãy làm thật khéo léo để quả quất không bị vỡ và bóp thật sạch hạt để mứt không bị đắng. Phần nước quất bóp ra lọc hạt và để lại.

Bước: Cho 2 lít nước và 2 thìa muối lên bếp đun sôi sau đó đổ quất đã tách bỏ hạt, nước vào nồi nước muối đã đun sôi và ngâm trong 20 phút để vỏ quất ra tinh dầu cho bớt đắng.

Bước 4: Sau đó vớt quất ra ngâm vào thau nước lạnh. Tiếp đến bóp nhẹ nhàng lại từng miếng quất để ép nước và hạt còn sót ra khỏi miếng quất

Bước 5: Xếp quất vào nồi và đổ đường kính với phần nước quất đã bóp vừa nãy vào thành từng tầng để quất được ngấm đều. Ủ qua đêm để đường tan hết

Bước 6: Cho quất lên chảo sên đến khi cô cạn lại và miếng quất trong hơn

Bước 7: Xếp quất khay cho vào lò sấy 200 độ C trong 10 phút để quất khô và trong hơn. Bảo quản được lâu hơn.

Công thức là mứt quất không dùng nước vôi trong và phèn chua - Ảnh 2

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: FB Lê Ngoc Anh

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