Cơm nguội thừa đừng vội bỏ đi, tận dụng làm ngay 7 món ăn này, vừa ngon lại bổ dưỡng cả nhà cùng thích

Để làm món cơm thừa dễ dàng này, hãy bắt đầu bằng cách làm món trứng chiên đơn giản. Tiếp theo, lấy chảo xào rau với nước tương, gừng và tỏi. Cuối cùng cho cơm vào, trộn với trứng, hành lá, nêm gia vị rồi thưởng thức.

Để thưởng thức món ăn này, hãy thay thế bột ngô bằng cơm nguội. Chỉ cần xào hành và tỏi trong bơ, sau đó là một ít cơm nguội. Tiếp đến đổ cà chua xay nhuyễn vào, thêm húng quế và gia vị. Để lửa nhỏ, sau đó dùng máy xay cầm tay, trộn súp vào và thưởng thức.

Bánh gạo pudding

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Bạn có thể làm món bánh pudding dày và béo ngậy này ngay tại nhà bằng cách nấu cơm với sữa tươi, sữa đặc, quế, chiết xuất vani, nho khô và các loại hạt. Để nguội và ướp lạnh.

Ớt chuông nhồi cơm nguội

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Nấu phần nhân với rau, cơm nguội, gia vị, phô mai và gia vị, nhồi ớt vào rồi nướng cho đến khi ớt mềm và phô mai tan chảy là có thể thưởng thức.

Bánh burritos cơm và đậu​

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Làm những chiếc bánh burritos cổ điển này với một chút sốt đậu đen trộn với một ít cơm nguội thừa, đậu, ngô, phô mai và gia vị, gói bên trong bánh ngô, nướng chín tới mức hoàn hảo và thưởng thức.

Bánh cơm rau củ

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Món ăn đơn giản này có thể được thực hiện bằng cách nấu một món nhồi ngon với cơm, thịt, rau, gia vị và rau thơm còn sót lại. Món nhồi này được bọc bên trong tấm phyllo để tạo thành miếng chả, nướng hoặc chiên giòn, những món ăn nhẹ giòn này ngon nhất khi thưởng thức với nước chấm và nước sốt.

​​Cơm và rau bina (cải bó xôi)

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Để làm món thịt hầm rau bina cổ điển này, hãy thêm các lớp gạo và phủ rau bina, phô mai, tỏi nướng, thịt nấu chín lên trên, tiếp tục với các lớp và nướng đến mức hoàn hảo là đã có thêm một món ăn ngon.