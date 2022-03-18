Chả cá kẹp lá lốt chiên giòn - Ăn vặt lai rai siêu 'đỉnh'!

Món ngon mỗi ngày 18/03/2022 12:17

Chả cá giòn dai, chiên giòn ăn vặt đã thèm

LÁ LỐT KẸP CÁ THÁC LÁC CHIÊN GIÒN

Chả cá kẹp lá lốt chiên giòn - Ăn vặt lai rai siêu 'đỉnh'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Lá lốt
  • 200gr cá thác lác 
  • Bột chiên giòn
  • Gia vị

Cách làm:

- Chả cá ướp với chút gia vị cho vừa ăn, thêm tiêu xay, ớt nếu thích cay, hành củ và hành lá cắt nhỏ. Quết đều cho cá được dai ngon, cho chả cá vào ngăn mát 20-30 phút.

- Lá lốt rửa sạch.

- Cho lá lốt lên thớt, cho lớp cá lên trên, tán đều trên mặt lá, sau đó cho 1 miếng lá lốt khác lên trên. Vậy là xong 1 phần, làm lần lượt cho đến hết.

- Bột chiên giòn cho nước vào hoà tan, bột hơi sệt lại là được.

- Chuẩn bị chảo dầu, dầu nóng vừa cho lá lốt nhúng bột vào chiên. Chiên lửa lớn vừa, khi thấy vàng ta lớn lửa cho bột giòn vàng ngon và món ăn sẽ không hút dầu. Khi thấy vàng giòn ta cho ra ngoài có lót giấy thấm dầu hoặc cái rây.

- Lá lốt chiên giòn chấm cùng tương ớt/ các loại xốt tùy thích

 

 

Chả cá kẹp lá lốt chiên giòn - Ăn vặt lai rai siêu 'đỉnh'! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

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