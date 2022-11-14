Nổi tiếng với thành phần dinh dưỡng đại bổ, đậu phụ gần như chiếm hàm lượng protein cao vọt và chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể luôn cần. Nó cũng cung cấp chất béo, carbs và nhiều loại vitamin và khoáng chất.

Mặc dù có những loại thực phẩm được khuyên không nên kết hợp cùng đậu phụ nhưng cũng có một số thức ăn kết hợp đậu phụ trở thành đại bổ. Mỗi người có thể thưởng thức theo khẩu vị để tăng sức khỏe. Và sau đây là một số món ăn kết hợp với đậu phụ tốt như thuốc bổ:

Các lợi ích trong đậu phụ có thể được kể ra như: bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, các triệu chứng của tiền mãn kinh ở phụ nữ, giúp chống lão hóa, ngăn rụng tóc… rất dồi dào.

Rau xanh và tảo bẹ

Khi kết hợp với đậu phụ, rau xanh giúp nhân đôi tác dụng có trong món ăn này. Đặc biệt hơn với thành phần giàu chất xơ, nó giúp quét sạch các chất dinh dưỡng và cặn thức ăn mà cơ thể không tiêu hóa được ra bên ngoài, nâng cao sức khỏe khi ăn một cách đặc biệt. Các loại rau lá xanh sẽ đặc biệt hữu ích hơn khi kết hợp với đậu phụ. Tuy nhiên, tránh rau bina lại ngược lại với những tác dụng này.

Đậu phụ và rau xanh. Ảnh: Internet

Lượng tảo bẹ hay được biết đến là một loại rong biển khi kết hợp với đậu phụ cũng tương tự các hiệu quả giúp cơ thể có đủ chất dinh dưỡng. Chúng như bổ sung những tác dụng cho nhau và tăng thêm khả năng nạp các vitamin khác của cơ thể.

Khi đậu phụ dễ khiến cơ thể mất i-ốt trong cơ thể nhanh chóng thì tảo bẹ hay các loại rong biển sẽ bổ sung ngược lại. Đồng thời, cung cấp các vitamin thiết yếu cho cả hai như: Sắt, Vitamin E, mangan, Canxi, Magie, Đồng, Kẽm, Riboflavin (vitamin B2), Niacin (vitamin B3), Thiamin (vitamin B1), Vitamin A, B12, B6 và C. Do đó, canh rong biển đậu phụ rất thích hợp cho người mới ốm dậy, người cần tăng cường khoáng chất và protein.

Cách nấu ăn này thường đươc người Nhật áp dụng và bạn chỉ cần sử dụng lượng vừa phải đậu phụ trắng khi nấu, tránh đậu phụ chiên quá nhiều dầu mỡ hoặc bạn có thể tự làm.

Đậu phụ và thịt bằm

Thịt bằm nấu cũng đậu phụ tương tự là cách nhân đôi tác dụng. Bản chất đậu phụ vốn chứa lượng protein (thực vật) chất lượng cao. Khi kết hợp cùng thịt, chúng dễ hấp thụ hơn, đặc biệt tăng hiệu quả làm cơ bắp săn chắc, trái tim khỏe mạnh và chữa các bệnh suy giảm thể chất.

Đậu phụ và thịt bằm: Internet

Điều đặc biệt, bạn còn có thể kết hợp đậu phụ với nấm mèo, các loại nấm, đậu hũ nhồi thịt sẽ rất bổ dưỡng. Đậu phụ có thể ăn cùng nấm hương cũng giúp phòng chống ung thư hiệu quả và rất tốt cho cơ thể. Đây cũng được coi là món ăn bạn nên ăn thường xuyên.

Đậu phụ trứng

Trứng kết hợp với đậu phụ, đặc biệt lòng đỏ trứng sẽ tăng lượng canxi lên gấp đôi gấp ba. Điều đó mang lại hiệu quả cao thúc đẩy khả năng hấp thụ của cơ thể. Bạn kết hợp đậu phụ, thịt băm, trứng cút hấp hoặc chiên đều mang kết quả tốt.

Đặc biệt, do duy trì độ mềm và tính đàn hồi cho da nên đậu phụ giúp trì hoãn quá trình lão hóa. Nó còn khiến cho da bạn trở nên săn chắc hơn. Đậu phụ sẽ trở thành một “đại lý” dinh dưỡng cho làn da. Với các khoáng chất từ trứng, lượng chất chống oxy hóa cao cũng giúp phụ nữ hồi xuân, giảm cân nặng, giúp vóc dáng cân đối hiệu quả.

Món ăn với đậu phụ tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Những món ăn tránh kết hợp với đậu phụ

Một số thực phẩm sau kết hợp với đậu phụ lại trở nên nguy hiểm hơn

Mật ong

Đậu phụ và mật ong khi ăn cùng nhau sẽ dễ bị tiêu chảy. Không chỉ vậy trong đậu phụ có chứa nhiều chất khoáng còn trong mật ong có chứa nhiều enzyme. Vì vậy, khi ăn hai thực phẩm này chung với nhau sẽ sinh ra phản ứng không tốt cho cơ thể.

Rau bina/Hành tây

Đậu phụ là thức ăn giàu canxi, rau bina và hành tây rất giàu axit oxalic. Sử dụng đậu phụ với rau bina hoặc hành tây để ăn cùng nhau, sẽ làm cho canxi trong đậu phụ kết hợp với axit oxalic sẽ tạo thành hiện tượng canxi oxalat tích tụ. Điều này không chỉ làm giảm tác dụng bổ sung canxi của đậu phụ, mà còn dễ dẫn đến bệnh sỏi.

Quả hồng

Trong mỗi quả hồng đều chứa nhiều tannin, trong khi đó đậu phụ lại chứa calci clorua. Ăn hồng và đậu phụ cùng nhau sẽ có thể tạo thành calcium tannate dẫn đến sỏi mật, sỏi thận.

Măng

Thành phần dinh dưỡng của đậu phụ rất giàu canxi và magiê, tuy nhiên trong măng lại có chứa một số chất khiến cho thành phần canxi trở nên khó hấp thu dễ tạo thành sỏi thận, không tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, khi nấu ăn chúng ta không nên kết hợp hai thực phẩm này với nhau.