Cách làm món gỏi gà bắp cải ngon giòn ngất ngây, cực dễ làm tại nhà

Món ngon mỗi ngày 07/12/2022 07:22

Gỏi gà bắp cải là một món ăn khá quen thuộc với các gia đình Việt nhưng để thực hiện món gỏi này ngon đúng chuẩn với công thức cực kì đơn giản thì ngại gì không thử!

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món gỏi gà bắp cải (4 người ăn):

Gà: 1 kg (khoảng 1/2 con)

Bắp cải: 500gram (1/2 trái)

Cà rốt: 1 củ

Hành tím: 6 củ

Tỏi băm nhuyễn: 3 tép

Ớt băm nhuyễn: 1 trái 

Chanh: 1/2 trái hoặc giấm gạo: 2 muỗng bột canh

Nước mắm: 4 muỗng canh 

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Muối/ đường: 1 ít

Rau ngò: 4 cây nhỏ

Lá chanh: 1 ít

Gừng: 1 củ

Hành tây: 1 củ

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Cách chọn mua thịt gà ngon cho món gỏi gà bắp cải:

Đối với thịt gà đã được làm sẵn

Các bạn nên chọn những thịt gà có màu vàng đều và có màu đậm hơn ở các vị trí như vùng cánh, vùng ức hoặc lưng. Gà thường có  hình dáng nhỏ gọn, thịt săn chắc và vùng ức hẹp.

Thịt gà làm sẵn thường có phần da mỏng và mịn, chạm tay vào thì có độ đàn hồi nhất định và thịt gà không bị bầm hoặc tích tụ những đốm máu bị bầm tím hoặc đỏ.

Đối với thịt gà còn sống

Các bạn nên chọn những con gà có mào màu đỏ tươi, mắt còn sáng, linh hoạt và nhanh nhẹn. Lông gà thật mượt mà và áp sát vào trong thân, mỏ gà có độ bén, nhỏ và không được có triệu chứng chảy dịch.

Chân gà thường nhỏ, gọn và vùng da của chân có màu vàng đều và sáng bóng. Khi vạch vùng lông ra thì thấy phần da gà mềm, mỏng và xuất hiện một số vệt vàng lớn như dưới nách, ức.

Cách làm gỏi gà bắp cải ngon trọn vị

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Trước tiên đem thịt gà đã chuẩn bị sẵn đi luộc với một chút gừng đập dập. Nước khi đun sôi thì nhỏ lửa đến khi nào gà chín tái tái là có thể bắc xuống. Sau đó, vớt ra để ráo nước. Khi gà đã nguội thì xé miếng vừa ăn là được. Thịt gà xé sau ướp cùng với 1 thìa muối và 1 thìa nhỏ hạt tiêu.

Cách làm món gỏi gà bắp cải ngon giòn ngất ngây, cực dễ làm tại nhà - Ảnh 2

- Để cho gỏi gà bắp cải ngon thì trước hết các sợi bắp cải cũng phải được làm dịu và giảm độ hăng của hành tây. Hành tây cắt đôi sau đó bổ thành từng múi cau nhỏ nhé. hành tây ta trộn cùng với 3 muỗng nhỏ đường và 2 muỗng cà phê giấm gạo nhé. Ngâm khoảng 10-15 phút thì lúc này hành sẽ bớt hăng hơn đấy. 

Cách làm món gỏi gà bắp cải ngon giòn ngất ngây, cực dễ làm tại nhà - Ảnh 3

- Cà rốt đem gọt vỏ và thái sợi

- Rau răm bỏ lá vàng, rửa sạch và thái nhỏ

- Ớt trái cắt thành từng lát mỏng 

Bước 2: Làm nước mắm trộn gỏi gà bắp cải

Cách làm nước mắm trộn gỏi bắp cải đơn giản như sau: Vắt chanh giữ lại nước cốt bỏ hạt. Pha với 3 thìa đường, 3 thìa nước mắm và cùng với ớt đã thái nhỏ ở trên nhé. Khuấy đều chúng lên cho tan hết các gia vị.

Bước 3: Trộn gỏi

Cho hết tất cả nguyên liệu từ thịt gà xé, bắp cải, cà rốt và hành tây vào một cái tô lớn (hoặc cái thau) trộn đều lên với nước trộn gỏi vừa mới pha nhé. Tiếp theo cho phần rau thơm các loại đã được thái nhỏ vào rồi trộn đều lên là đã hoàn thành món ăn.

Tiếp theo các bạn cho gỏi ra dĩa rồi trang trí theo ý muốn

Nên ăn chung với bánh phồng tôm sẽ ngon hơn

Cách làm món gỏi gà bắp cải ngon giòn ngất ngây, cực dễ làm tại nhà - Ảnh 4

Cách làm món gỏi gà bắp cải ngon giòn ngất ngây, cực dễ làm tại nhà - Ảnh 5

(*) Lưu ý là khi trộn các nguyên liệu càng nhiều và ngâm càng lâu thì gia vị sẽ càng ngấm đấy. Khi trộn chúng ta sử dụng bao tay cho hợp vệ sinh nhé. Gỏi gà bắp cải ăn cùng với nước mắm tỏi ớt hoặc chấm tiêu chanh thì tuyệt vời ông mặt trời.

Thành phẩm món gỏi gà bắp cải thơm ngon

- Món gỏi gà bắp cải phải có được vị thơm béo của gà, giòn ngọt của rau củ và chua cay của gia vị

- Thịt gà không được quá mềm cũng không được quá cứng, giữ được độ dai ngon thơm của gà

- Rau củ phải giữ được độ giòn, không bị thâm hay xỉn màu

- Món ăn được trang trí bắt mắt, đầy đủ các màu sắc xanh của rau, vàng của gà, đỏ của ớt, trang trí hài hòa

Cách làm món gỏi gà bắp cải ngon giòn ngất ngây, cực dễ làm tại nhà - Ảnh 6

Lưu ý trong quá trình chế biến

Trong quá trình luộc ức gà, bạn hãy dùng tăm để kiểm tra độ chín của thịt gà. Thịt gà mềm quá hoặc còn sống sẽ khiến gỏi không ngon.

Hành tây sau khi thái có thể ngâm trong nước đá để giòn hơn và giảm mùi hăng.Để gỏi gà bắp cải không ra nhiều nước, cần bóp hết nước bắp cải và hành tây trước khi trộn.

Gỏi gà bắp cải khi trộn xong nên ăn ngay sau 5 – 7 phút. Khi ăn chấm cùng với nước mắm mặn hoặc muối tiêu chanh, thêm miếng phồng tôm giòn tan rất đã miệng.

Gỏi gà bắp cải bao nhiêu calo?

Gỏi gà bắp cải là món ăn rất thích hợp cho người muốn giảm cân vì chứa ít calo, nhiều chất đạm, chất xơ tốt cho sức khỏe. Trung bình, một đĩa gỏi gà bắp cải có khoảng hơn 500 calo. Cụ thể:

- 100g ức gà chứa 164,9 kcal

- 100g bắp cải cũng chỉ chứa 24,6 kcal 

Vì thế, bạn không cần lo lắng ăn nhiều gỏi gà bắp cải bị tăng cân hay béo phì. Đặc biệt, khi bổ sung vào cơ thể, các dưỡng chất trong món gỏi gà bắp cải còn giúp loại bỏ độc tố và chất béo dư thừa, đồng thời tạo cảm giác no lâu.

Trên đây là cách làm gỏi gà bắp cải thơm ngon trọn vị mà các bạn có thể đưa vào thực đơn gia đình của mình. ào dịp cuối tuần, các bà nội trợ có thể chế biến món gỏi này không chỉ đem lại cảm giác lạ miệng mà còn chứa hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao.

Đặc biệt, đây được xem là món ăn giúp giảm cân thần thánh cho các chị em, ăn no không lo sợ béo nhé. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chân vào bếp chuẩn bị chế biến ngay nào!

 

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