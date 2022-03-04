Cách làm bánh trung thu Hàn Quốc (Songpyeon)

Những chiếc bánh trung thu siêu ngon này là món ăn vặt lý tưởng cho những ai hảo ngọt. Hãy chuẩn bị những chiếc bánh dẻo, thơm ngon này cho những người thân yêu của bạn trong những dịp như họp mặt hoặc tiệc tùng và gây ấn tượng với họ bằng kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của bạn nhé! Để tăng hương vị cho món ăn, chúng ta có thể thử trang trí dừa bào sợi, mè rang hoặc bột trà xanh. Hãy thử công thức dễ dàng này và thưởng thức cùng người thân ngay nhé!

Cho đậu xay nhuyễn vào chảo rồi thêm đường nâu, vani và quế vào. Rắc một chút muối và dùng thìa khuấy đều để tất cả các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Nấu lửa vừa, thỉnh thoảng khuấy đều. Để lửa nhỏ trong 5-10 phút trước khi tắt bếp. Sau khi chuẩn bị xong thì đi nhào bột.

Để chuẩn bị công thức cho món tráng miệng này, hãy rửa sạch đậu đỏ đã ngâm, cho vào nồi, đổ một lượng nước vừa đủ và đun sôi trên lửa vừa. Nấu cho đến khi đậu đỏ chín mềm. Nhắc nồi ra khỏi bếp và xả hết nước thừa. Cho đậu đã nấu chín vào cối xay sinh tố xay cho thật nhuyễn.

Bước 3 Chuẩn bị bột

Lấy một cái tô lớn, cho bột gạo vào. Rắc muối và đường vào bát rồi từ từ cho nước nóng vào. Nhào bột đến khi đủ độ mềm, dẻo. Để sang một bên và chuẩn bị nguyên liệu.

Bước 4 Chuẩn bị sẵn các nguyên liệu

Lấy một chiếc bát nhỏ, trộn đều bột trà xanh với một chút đường. Cho mè đen đã rang vào máy xay nhuyễn rồi để riêng ra bát. Chuẩn bị dừa bào sợi.

Bước 5 Nắn và làm bánh

Ảnh minh họa

Lấy một ít bột (khoảng 20g) vò viên tròn tròn, dùng tay ấn vào giữa để tạo độ lõm vừa đủ để cho nhân vào.

Dùng muỗng lấy một lượng nhân vừa đủ cho lên vỏ bánh, rồi dùng các đầu ngón tay nhẹ nhàng bịt kín miệng bánh lại.

Bước 6 Hấp bánh

Lấy một chiếc nồi lớn, cho lượng nước vừa đủ và đun sôi trên ngọn lửa vừa. Khi nước bắt đầu sôi, nhẹ nhàng thả bánh vào nước. Đảm bảo chúng không dính vào đáy nồi. Khi chúng nổi lên trên, cho vào một bát nước lạnh.

Bước 7 Bày ra dĩa

Giữ bánh trong nước lạnh trong một hoặc hai phút rồi bày ra dĩa. Khi bánh khô, phủ dừa, hạt vừng và bột trà xanh để trang trí. Bạn cũng có thể thêm màu thực phẩm vào bột để tạo màu sắc cho bánh. Cuối cùng, chúng ta đã có một đĩa bánh gạo để mời mọi người!